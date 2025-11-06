Злоумышленники активно создают фишинговые сайты в преддверии «черной пятницы», поэтому россиянам стоит избегать импульсивных покупок и не критически оценивать все предложения в сети. Такой совет в разговоре с «Лентой.ру» дал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, пользоваться скидками на распродажах стоит только в том, случае, если человек заранее знает, что ему нужно купить и может изучить все предложения на рынке.

«Главное правило — сохранять бдительность даже при самых заманчивых предложениях. Если цена кажется слишком низкой, если вас просят сообщить личные данные, если предложение поступило из непроверенного источника — это повод остановиться и тщательно все перепроверить», — рассказал Кузьменко.

Эксперт отметил, что накануне сезона распродаж в интернете появляется много поддельных страниц с окном для ввода банковских реквизитов, которые копируют внешний вид интернет-магазинов, маркетплейсов и других сайтов. Страницы «оплаты» на таких ресурсах тоже поддельные. Пройдя по ним, покупатель предоставляет мошенникам полный доступ к реквизитам своей карты, предупредил Кузьменко.

Он подчеркнул, что такие ссылки нередко присылают и в личные сообщения пользователю, который оставил комментарий с вопросом под официальным постом того или иного бренда.

По словам Кузьменко, с подозрением стоит относиться и к QR-кодам, которые печатают в листовках и плакатах на информационных стендах и в подъездах. За переход по ссылке обещают промокод или уникальную скидку. Эксперт предостерег, что перейдя по подозрительному QR-коду, есть риск наткнуться на такие же фишинговые сайты, однако уже с вредоносными программами, которые могут дать мошенникам доступ к личным данным пользователя.

Кузьменко также посоветовал внимательно относиться и к слишком низким ценам на технику. Под видом нового устройства недобросовестные продавцы нередко выставляют восстановленное. По его словам, информация о том, то устройство ранее уже использовали, обычно находится в самом низу страницы или же написана мелким шрифтом на карточке товара.

В октябре в России участились случаи мошеннических звонков якобы от имени сотрудников маркетплейсов. Людям сообщают о прибытии посылки и предлагают уточнить удобный способ получения, выманивая таким образом доступ к онлайн-кошельку жертвы.

Если же человек говорит, что ничего не заказывал, злоумышленник настаивает и просит назвать код из уведомлений, чтобы получить одноразовый пароль, который привязан к банковскому счету или аккаунту в интернет-магазине.

Аналитики сервиса «МТС Защитник» рассказали о росте числа мошеннических звонков в 2025 году. В среднем с января по октябрь на одного человека пришлось по 35 подозрительных звонков. Это на 30% больше чем за такой же промежуток 2024 года.

Ранее экономист Петр Щербаченко рассказал, что при разговоре с подозрительными людьми по телефону, которые могут оказаться мошенниками, всегда нужно сохранять бдительность и критическое мышление. Делиться паролями, кодами и любыми другими данными также не стоит, добавил он.