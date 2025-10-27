В большинстве случаев преступники прибегают к нескольким психологическим приемам, чтобы отключить у жертвы критическое мышление. В разговоре с NEWS.ru доцент Финансового университета Петр Щербаченко сообщил, что мошенники пытаются надавить на срочность, надавить авторитетом или создать ощущение массовости.

Такие приемы, по словам эксперта, нужны мошенникам в первую очередь для того, чтобы заставить человека действовать быстро и импульсивно, а также отключить критическое мышление. По этой причине они часто выдают себя за сотрудников банков или правительства, чтобы подавить авторитетом, или убеждают человека, что решение нужно принять срочно, ограничивая время на размышления и оценку ситуации.

Еще одна уловка, про которую рассказал Щербаченко, — эффект толпы. Злоумышленники говорят, что уже много человек воспользовались той или иной услугой и давят на широкий спектр эмоций — страх, жадность, жалость или чувство вины.

Эксперт посоветовал не поддаваться давлению и взять время, чтобы оценить ситуацию. По его словам, так можно обезопасить себя от необдуманных решений и потенциально опасных ошибок. Доцент добавил, что всегда нужно задавать себе вопросы, проверять подлинность информации и включать критическое мышление.

«Возьмите паузу. Не действуйте под давлением. Скажите: “Мне нужно время подумать”. Не делитесь данными, никогда не сообщайте пароли, коды, реквизиты карт. Ищите второе мнение. Обсудите ситуацию с доверенным человеком», — рассказал Щербаченко.

В октябре 2025 года аналитики сервиса «МТС Защитник» сообщили, что в период с января по октябрь россиянам стали чаще звонить мошенники — в среднем на каждого человека пришлось 35 подозрительных звонков. Это на 30% больше чем за аналогичный промежуток 2024 года. По данным сервиса, за 2025 года операторы заблокировали 2,5 млрд нежелательных звонков, что на 10% больше чем в прошлом году. Всего на данный момент обнаружено 16,8 млн номеров, с которых мошенники устраивают массовые обзвоны.

В начале октября РИА Новости писало, что россиян стали чаще обманывать мошенники, которые представляются сотрудниками маркетплейсов. Злоумышленники звонят гражданам и сообщают о прибытии посылки и уточняют удобный способ получения, чтобы получить данные для доступа к онлайн-кошельку.

Далее аферисты просят назвать код из уведомлений. Агентство уточняет, что речь идет об одноразовом пароле, который привязан к учетной записи гражданина на маркетплейсе или его банковскому аккаунту. По данным экспертов, за последний год количество таких атак на компании увеличилось на 20-25%.