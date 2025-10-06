В России активизировались мошенники, использующие новую схему обмана под видом сотрудников маркетплейсов, сообщило РИА Новости. Злоумышленники звонят гражданам, якобы уведомляя о прибытии посылки, и предлагают уточнить удобный способ получения, таким способом выманивая данные для доступа к онлайн-кошельку.

Даже если человек заявляет, что ничего не заказывал, аферист настаивает на проверке и просит назвать код из SMS или пуш-уведомления. На самом деле речь идет об одноразовом пароле, привязанном к банковскому аккаунту или учетной записи на маркетплейсе. Получив этот код, мошенник мгновенно получает доступ к личному кабинету жертвы и может похитить средства со счета или воспользоваться сохраненными платежными данными.

Банк России уже предупреждал о подобных угрозах в сентябре, подчеркивая, что настоящие курьеры и представители онлайн-платформ никогда не запрашивают подобные коды. Регулятор настоятельно рекомендует немедленно прекращать разговор при малейших подозрениях и ни при каких обстоятельствах не разглашать одноразовые пароли.

Эксперты отмечают рост числа подобных инцидентов: за последний год количество атак на компании с использованием поддельных реквизитов выросло на 20—25%. Особенно распространена тактика встраивания в текущую переписку между контрагентами или полной имитации делового общения. Финальным этапом таких схем становится подмена банковских реквизитов в счетах и вывод денег через подконтрольные мошенникам фирмы-«прокладки».

На днях специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что для обмана россиян мошенники пару лет назад начали создавать цифровые «проекции» умерших людей, используя алгоритмы нейросетей. Изначально эта методика применялась для психологической терапии пациентов, тяжело переживающих потерю близких людей.

По словам экспертов, злоумышленники убеждают жертву, у которой недавно кто-то умер, что бот — это и есть покойный, а потом с помощью цифровой копии уговаривают перевести деньги, приобрести определенные товары или воспользоваться какими-то услугами. Такие «двойники» способны проходить верификацию в некоторых онлайн-системах, включая банковские, подписывать электронные документы и давать голосовое подтверждение на получение микрозаймов.