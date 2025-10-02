Мошенники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших и используют их для обмана россиян, рассказали ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Такую схему злоумышленники, по словам экспертов, массово применяют уже второй год.

Преступники используют технологию «воскрешения», основанную на алгоритмах, которые создают интерактивные цифровые копии умерших, пояснили в Роскачестве. Эти разработки изначально применялись в терапии: общение с цифровой проекцией помогало людям легче справляться с потерей близких.

«Однако, как это часто происходит с перспективными технологиями, механизм быстро привлек внимание мошенников», — добавили в ведомстве.

Злоумышленники, по словам специалистов, выбирают в качестве жертв людей, переживающих потерю, а затем используют цифровые копии, чтобы тайно рекламировать свои услуги или манипулировать пользователями.

Преступники убеждают их, что бот — это их умерший родственник. С помощью симуляторов мошенники могут заставить родственника перевести деньги, купить товары или воспользоваться их услугами.

Цифровые копии, обученные на реальных данных человека, способны пройти биометрическую верификацию в некоторых системах, подписать электронные документы, подтвердить голосом и онлайн-присутствием согласие на получение микрозайма.

Кроме того, инструментом в мошеннических схемах могут стать аккаунты умерших в соцсетях. Такие профили, вероятнее всего, вызовут доверие у потенциальной жертвы, поскольку будут наполнены «живыми» подписчиками, фотографиями и историей переписок в мессенджерах. Злоумышленники могут использовать их для фишинговой рассылки от имени реальных людей.

«Когда мошенники используют дипфейк живого человека, у жертвы всегда есть возможность проверить подлинность сообщения, например, связавшись альтернативным способом. Однако с цифровой копией умершего такая проверка невозможна в принципе. Это создает идеальные условия для преступников, ведь цифровой образ можно бесконтрольно использовать в мошеннических схемах, играя на эмоциях и доверии людей», — отметил заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.

В феврале злоумышленники опубликовали в сети ролики, сгенерированные нейросетями, в которых сообщалось о смерти губернаторов Вологодской, Смоленской и Самарской областей. Позднее главы регионов опровергли эту информацию и заявили, что ее распространили с помощью дипфейков.

В частности, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выложил в своем телеграм-канале видео, которое имитирует выпуск новостей. В нем ведущая передает «экстренное сообщение» о том, что глава региона якобы «умер в отделении реанимации после срочной госпитализации с острыми симптомами отравления неизвестным веществом, предположительно, нервно-паралитического действия».

Также в ролике появляется «главный врач Кирилловской и Вашкинской ЦРБ Владимир Посухов», который рассказывает о возможных причинах произошедшего.

Филимонов назвал выпуск новостей фейком и иронично прокомментировал его: «Точно! Сам видел!».

Сгенерированный нейросетями ролик о смерти главы Смоленской области Василия Анохина появился в телеграм-каналах — он также был оформлен под выпуск новостей. После этого в Центре управления регионом сообщили, что губернатор находится в рабочей поездке. Сам Анохин заверил, что он «жив, здоров».

«Не прошло и недели, как снова стал героем дипфейка! Уважаемые смоляне, я жив, здоров, сейчас нахожусь в рабочей поездке. Доверяйте только проверенной информации в моем официальном телеграм-канале и сообществе ВКонтакте», — писал Анохин в своем телеграм-канале.

С информацией о смерти самарского губернатора Вячеслава Федорищева злоумышленники работали по такой же схеме: во фрагменте фейкового выпуска новостей ведущая сообщила о самоубийстве главы региона, ролик был распространен в соцсетях.