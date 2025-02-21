Губернаторам Вологодской, Смоленской и Самарской областей пришлось опровергать слухи о своей смерти из-за распространившихся в сети дипфейков. Все трое опубликовали в своих соцсетях посты, из которых следует, что распространившаяся информация не соответствует действительности.

Днем 21 февраля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал в своем телеграм-канале видео с пометкой “Фейк”, которое имитирует выпуск новостей. В нем ведущая, представившаяся Анной Зуевой рассказывает, что глава региона якобы «умер в отделении реанимации после срочной госпитализации с острыми симптомами отравления неизвестным веществом, предположительно, нервно-паралитического действия».

Далее ситуацию якобы комментирует главный врач Кирилловской и Вашкинской ЦРБ, который сообщает, что несмотря на то, что медики всю ночь боролись за жизнь пациента, спасти его не удалось.

«Точно! Сам видел», — иронично подписал ролик Филимонов.

Незадолго до этого Центр управления Смоленской области сообщил, что неизвестные запустили в некоторых телеграм-каналах сгенерированный нейросетями ролик о смерти главы региона Василия Анохина.

«На самом деле губернатор находится в рабочей поездке. Следите за актуальной информацией в его аккаунте» — призвали в ЦУР.

Позднее сам Анохин опубликовал в своем телеграм-канале пост, подтверждающий информацию о рабочей поездке и заверил, что он «жив, здоров». Он рассказал, что возглавил бизнес-миссию крупных производителей Смоленской области в составе делегации Российского экспортного центра и презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона деловым кругам ОАЭ.

Днем ранее, 20 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил жителей региона о фейковых новостях о его смерти. Глава региона рассказал, что сообщения такого содержания он прочитал, когда находился в дороге с одного рабочего мероприятия на другое.

«Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который недруги <…> распространяют в развитии вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте! Не совершил, продолжаем работать», — сообщил Федорищев в своем телеграм-канале.

По данным «Самара.24», фейк был опубликован в одном из популярных региональных пабликов, ролик прислал один из читателей. Как и в случае с губернатором Вологодской области видеозапись имитировала фрагмент новостного выпуска, в котором ведущая сообщает о самоубийстве губернатора.