Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон о штрафах за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг, передает корреспондент RTVI. Инициативу поддержали 399 депутатов.

Согласно принятому закону, должностные лица за навязывание допуслуг и товаров могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, а юрлица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Сейчас штраф для должностных лиц составляет 2-4 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

«Нередко недобросовестные продавцы мелким штрифтом вписывают в договор пункты, в соответствии с которыми приобретение основных товаров или услуг сопровождается обязательным приобретением дополнительных», — рассказал журналистам первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

В итоге покупатель несет необоснованные расходы, причем, по словам депутата, «в отдельных случаях накрутка может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей».

«Мы последовательно стараемся помочь создать такую среду, где в принципе потребитель себя будет чувствовать защищенным. Мы поддерживаем эту историю для того, чтобы в век информационных технологий не было возможности человека достать везде, где он есть, где находится. Чтобы у него было свободное пространство для творчества, для жизни. Поэтому мы как раз поддерживаем законопроект», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»).

По его словам, принятый закон — это «попытка сбалансировать вопрос личного пространства, личной свободы и понимания человека».

«Когда сейчас так много информации и так много мы проводим времени в информационном поле, то это важная составляющая того, как мы сможем там находиться на каких-то понятных условиях. Потому что цифровые платформы собирают много информации о нас, и она может некорректно использоваться. Поэтому важно, чтобы здесь был правильный баланс», — добавил Демин.

Закон, запрещающий навязывание дополнительных товаров, услуг или работ за отдельную плату, в апреле 2025 года подписал президент Владимир Путин. Поправки вступили в силу 1 сентября 2025 года.

В законе говорится, что продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов не вправе предлагать покупателю услуги или товары «в нагрузку» до заключения договора на основные товары или услуги. Таким образом, незаконным считается создание условий, изначально предполагающих согласие покупателя на оплату таких расходов, в том числе любые действия, предполагающие «автоматическое согласие» от лица потребителя (например, галочки в онлайн-форме, проставленные продавцом).

Кроме того, в законе закрепляется право покупателя на отказ от оплаты навязанных товаров или услуг. В случае, если они уже были оплачены, потребитель может требовать возврата денег, на что продавцу отводится три рабочих дня с момента обращения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения закона приводил пример, что граждане нередко не читают договор, в котором уже «стоит галочка “страховка за жилье”». Он также рассказал о ситуации, когда при покупке авиабилетов с пассажиров дополнительно взимали по 185 рублей, а после вмешательства прокуратуры выяснилось, что перевозчики собрали таким образом несколько миллиардов рублей.