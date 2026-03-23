В России нет туристов, которые могут себе позволить по пять поездок в год, чаще всего они выбираются на отдых во время праздников, а также летних и зимних отпусков. Об этом RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он добавил, что самые популярные турнаправления для москвичей по России в дни весенних каникул — Подмосковье, города Золотого кольца и Санкт-Петербург.

«Для москвичей самые приоритетные направления такие: номер один — это Подмосковье. Затем идут города Золотого кольца и Петербург. Первая тройка так выглядит», — сказал он.

На вопрос о том, какие направления внутреннего туризма наиболее востребованы на грядущих весенних каникулах, Ромашкин также объяснил, что ощутимого всплеска спроса в этот период нет: поездки определяются не школьным расписанием, а возможностями родителей.

«Даже если у детей каникулы, взрослых никто не отпустит, даже на короткое время. <…> Людей, которые ездят больше одного-двух раз в год, очень мало. Туристы у нас мало путешествуют. Они не могут себе позволить пять поездок в году. Таких туристов не существует», — отметил он.

Минобразования России рекомендовало для каникул в 2025-2026 годах следующие даты: осенние каникулы — с 25 октября по 2 ноября 2025-го; зимние — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го; весенние — с 28 марта по 5 апреля 2026-го; летние — с 27 мая по 31 августа 2026-го.

Пики активности, по словам Ромашкина, приходятся на зимние праздники, короткие выходные вокруг 23 февраля и 8 марта, майские праздники и, наконец, длинный летний отпуск.

Из этого следует закономерность: зимний сезон уже состоялся, а следующая волна спроса будет только летом.

«Поэтому мы сейчас не видим какого-то роста именно на эту неделю, даже с тем условием, что там школьные каникулы. Кроме того, сейчас вроде бы в разных школах разные циклы образовательные, и поэтому у школьников каникулы в разное время», — добавил вице-президент АТОР, объясняя отсутствие всплеска поездок именно на этот период.

23 марта «Газета.Ru» опубликовала данные платформы Bronevik.com, которые в целом подтверждают слова Ромашкина.

На весенние каникулы — с 28 марта по 5 апреля 2026 года — россияне чаще всего бронировали отели в Москве (13%), Санкт-Петербурге (11%) и Казани (5%). Остальные позиции в топе занимают черноморские и южные направления, показывающие наиболее высокий прирост: спрос на Эстосадок и Краснодар вырос почти вдвое в годовом сопоставлении, а Анапа вернулась в число популярных семейных маршрутов — несмотря на сохраняющиеся экологические проблемы, число бронирований там выросло более чем в полтора раза.

Средний чек на жилье в поездках с детьми составляет 8,2 тыс. рублей за ночь — примерно на 2 тыс. рублей выше, чем в поездках без детей. Средняя продолжительность такой поездки — три ночи, на одну больше, чем у путешественников без детей.