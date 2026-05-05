Председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что отказ от продления моратория на обнуление топливного демпфера, действие которого истекает 1 мая, нельзя рассматривать как повод для повышения цена на топливном рынке.

Парламентарий назвал демпфер «данью», которое государство платит нефтеэкспортерам за то, что они недополучают прибыль, продавая топливо по более низким ценам на внутреннем рынку .

«Мы принципиальные противники этого абсурда — помогать из бюджета богатейшим компаниям за то, что они не всё выкачивают из недр страны за границу», — подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что в прошлом году выплаты топливным компаниям по демпферу составили 882 млрд рублей.

«И это считается мало — в 2024 году сумма была вдвое больше! Наконец правительство прекратило это безобразие», — отметил лидер «Справедливой России».

Однако в то же время «раздались голоса, что теперь неминуемо подорожают нефтепродукты», обратил внимание Миронов.

«А с какого перепугу? Для роста цен нет никаких экономических предпосылок — только привычка тырить по карманам: не удалось поживиться за счет государства, залезем в карман гражданам и бизнесу. Самое время избавляться от дурных привычек, господа! А правительству самое время помочь топливным гигантам в этом непростом деле», — заключил парламентарий.

В октябре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не учитывался в период с 1 октября до 1 мая 2026 года. В Минэнерго тогда объясняли, что это решение необходимо для сохранения выплат нефтяным компаниям и стабилизации цен на бензин и дизтопливо внутри страны.

О том, что правительство решило не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера после 1 мая, ранее сообщил вице-премьер Александр Новак. «Если будет потребность в этом (продлении моратория на обнуление демпфера. — Прим. RTVI), тогда отдельно будет принято решение», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).