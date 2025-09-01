Президент России Владимир Путин прилетел в Китай на четыре дня — это самый долгий зарубежный визит главы государства с 2012 года. Он уже успел выступить на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября посетит военный парад в Пекине. При этом китайские СМИ отмечают, что Путин отправился в КНР не просто так — у Москвы есть «скрытые мотивы». Что пишут масс-медиа КНР о визите президента России и на что местные журналисты обратили внимание, — в подборке RTVI.

NetEase:

С 2012 года визиты Путина в другие страны никогда не длились более трех дней. Когда Россия анонсировала четырехдневную поездку, даже российские СМИ назвали ее «беспрецедентной» и «поездкой века». Хотя Путин посещал Китай в общей сложности 23 раза, Россия впервые возлагает на него столь большие надежды.

Нарушение Путиным условностей на этот раз говорит о том, что он нацелен не только на более тесное, но и на более глубокое сотрудничество. <…> К какому сотрудничеству стремится Путин? Судя по анонсированной программе, основное внимание в ней уделяется трем аспектам:

Прорыв западной блокады и изоляции через саммит ШОС. Столкнувшись с коллективным давлением со стороны Запада, России необходимо использовать этот саммит для расширения сотрудничества с глобальным Югом, чтобы усилить свое влияние;

Укрепление энергетического сотрудничества. Если Китай сократит или прекратит закупки российской нефти, российская экономика может оказаться уязвимой. Поэтому в этот критический момент визит Путина может способствовать заключению более долгосрочных энергетических контрактов;

Отстаивание исторической правды. Визит Путина в Китай сигнализирует о необходимости для Пекина и Москвы совместно противостоять западным искажениям истории и восстановить истинную суть Войны сопротивления японской агрессии.

South China Morning Post:

Москва намерена использовать саммит, чтобы показать, что она не находится в дипломатической изоляции. В это время Пекин пытается соблюсти баланс, подтверждая свое партнерство с Россией, но при этом не показывая полной поддержки ***** [военного конфликта] на Украине.

Три крупнейшие мировые державы — Китай, Индия и Россия, у каждой из которых различные разногласия с США, в понедельник продемонстрировали солидарность перед международными СМИ во время саммита ШОС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди взял за руки своих коллег — президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина — и прижал их к себе.

Пока три лидера общались, один из переводчиков перевел слова Путина, которые начинались со слов: «Мы, трое друзей…». После этого трансляционный сигнал пресс-центра саммита заглушил остальную часть.

CCTV:

Под стратегическим руководством лидеров Китая и России двусторонние отношения достигли своего пика в истории, став самыми стабильными, зрелыми и стратегически значимыми отношениями между крупными державами в современном бурном и меняющемся мире.

Президента Путина во время его визита в Китай сопровождает «большая и представительная» делегация, в состав которой вошли три вице-премьера, более десятка министров и представители крупных предприятий.

Участие президента Путина в соответствующих мероприятиях в Китае в очередной раз демонстрирует высокий уровень китайско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху.

Lianhe Zaobao:

1 сентября состоялось заседание Совета глав государств — членов ШОС. До этого председатель КНР Си Цзиньпин провел доверительные беседы с премьер-министром Индии Моди и президентом России Путиным. Атмосфера встречи была доброжелательной.

Перед началом встречи Путин и Моди вошли в помещение, держась за руки, и направились к Си Цзиньпину. Все трое сразу же разговорились. Путин и Моди болтали и смеялись, а Си Цзиньпин кивал и, улыбаясь, обменивался любезностями с двумя иностранными лидерами. При этом разговор между ними длился всего около 1 минуты 20 секунд.

China.com:

Путин, похоже, хочет воспользоваться возможностью [визита в Китай], чтобы продемонстрировать «стратегический комбинационный кулак», а не просто посмотреть военный парад. Сама по себе помпезность — это своего рода декларация, скрывающая тайну.

Присутствие Путина в качестве почетного гостя на параде 3 сентября станет не просто дружеским обменом любезностями. Это историческое событие, которое подчеркивает совместные усилия двух стран по сохранению исторической памяти победы во Второй мировой войне. У этого глубокого сотрудничества более фундаментальное значение, чем просто дипломатия. Союз двух великих держав на данном историческом этапе демонстрирует мощный сдерживающий фактор.