Президент России Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества и заявил, что надеется, что «понимания», которых удалось достичь на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, поспособствуют в украинском урегулировании. О чем еще говорил российский лидер — в материале RTVI.

Принципы ООН

Президент России подчеркнул, что основные принципы Устава ООН, среди которых верховенство международного права, а также право каждого государства на суверенитет и уважение его интересов и независимости, «верны и незыблемы» по сей день.

«По итогам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая в этом году также отмечает 80-летний юбилей. А в ее устав вошли ключевые принципы: верховенство международного права, право нации на самоопределение, суверенное равенство, невмешательство во внутренние дела, уважение независимости и национальных интересов каждого государства. Эти принципы верны и незыблемы по сей день», — сказал Путин.

Причины украинского кризиса

По словам президента России, кризис на Украине произошел из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве в 2014 году.

«Этот кризис возник не в результате „нападения России на Украину“, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», — подчеркнул Путин.

По его словам, украинский конфликт может быть урегулирован устойчиво и долгосрочно только при устранении его первопричины.

«Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», — пояснил президент.

Встреча с Трампом

Российский лидер выразил надежду, что «понимания», которых удалось достичь на переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, поспособствуют в украинском урегулировании. По его словам, Москва широко ценит усилия и предложения Китая, Индии, других стратегических партнеров, которые содействуют урегулированию украинского кризиса.

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — сказал Путин.

Президент России добавил, что намерен подробно проинформировать коллег по Шанхайской организации сотрудничества об итогах переговоров с Трампом.

В конце выступления Путин напомнил, что 1 сентября будут подписаны соглашения об учреждении в Ташкенте универсального центра ШОС, который будет заниматься реагированием на вызовы и угрозы, и открытии в Душанбе Антинаркотического центра.

15 августа в Анкоридже (Аляска) состоялась встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, посвященная урегулированию украинского конфликта. Это были первые за четыре года прямые переговоры президентов России и США.

Саммит стран-членов ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Накануне в Китай прибыл президент России, он пробудет там четыре дня. За это время, помимо саммита, российский лидер проведет несколько встреч с главами государств и примет участие в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.

ШОС была основана в 2001 году в Шанхае. В ее состав изначально входили Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году вошел Иран, в 2024-м — Беларусь.