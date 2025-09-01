Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 1 сентября отправился в Китай, чтобы принять участие в военном параде честь 80-летия окончания Второй мировой войны, который пройдет в Пекине 3 сентября. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на источник. В путь он отправился на своем знаменитом бронепоезде.

«Ким покинул Пхеньян сегодня днем ​​на поезде и в настоящее время находится в пути», — рассказал в понедельник собеседник южнокорейского новостного агентства.

Ожидается, что лидер КНДР пересечет границу с Китаем ночью и прибудет в Пекин на следующий день, 2 сентября. Поездка на поезде из одной столицы в другую, как правило, занимает от 20 до 24 часов.

Yonhap отмечает, что присутствие Ким Чен Ына на военном параде может подготовить почву для трехстороннего саммита — с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

На самом параде три политика будут сидеть рядом — Путин по правую руку от Си, Ким — по левую.

Кстати, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский глава отправится из Тяньцзина, где сейчас проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в Пекин на машине.

Как пишет агентство Reuters, точно неизвестно, на каком именно поезде лидер КНДР отправился в Китай, однако в прошлом такие поездки совершались на пуленепробиваемых поездах, способных вмещать большую свиту и охрану.

Эксперт по северокорейскому транспорту из Южной Кореи Ан Бён Мин рассказал, что несколько поездов необходимы из соображений безопасности. При этом каждый из них состоит из 10-15 вагонов. Некоторые используются только лидером КНДР, к примеру, спальня, а в других располагается охрана и медперсонал. Также там есть место для офиса Кима, оборудования связи и ресторана. К тому же несколько вагонов используются для перевозки двух бронированных «Мерседесов».

Собеседник агентства добавил, что на железных дорогах Китая поезд лидера Северной Кореи может развить скорость до 80 км/ч, а на северокорейских — около 45 км/ч.

Другой эксперт из Южной Кореи, бывший машинист, написавший книгу о железных дорогах КНДР, Ким Хан Тхэ, отметил, что после пересечения границы с КНР поезд Ким Чен Ына будет тянуть китайский локомотив, поскольку местный машинист знает железнодорожную систему страны.

Первый железнодорожный вагон, который сейчас находится в одном из музеев в Пхеньяне, основателю КНДР Ким Ир Сену подарил Иосиф Сталин. Хотя он и был бронированным, визуально был похож на плацкарт. Считается, что первый из Кимов проехал на нем почти 370 тыс. км.

Ким Чен Ын, принявший руководство Северной Кореей в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира, редко выезжает за пределы страны. С тех пор он совершил всего десять зарубежных поездок (нынешняя — одиннадцатая), причем девять из них пришлись на 2018-й и 2019 годы.

Как подсчитал телеканал CNN, Ким четыре раза побывал в Китае (туда он нанес свой первый визит), дважды — в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, дважды — в России, по одному разу во Вьетнаме и в Сингапуре.

На поезде Ким Чен Ын посещал Китай, Вьетнам и Россию. Также он иногда летает. Так, на первую историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Сингапуре в 2018 году, он отправился на Boeing 747 авиакомпании Air China. В том же 2018 году глава КНДР воспользовался самолетом, чтобы слетать в китайский город Далянь для своей второй встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

В международном дипломатическом событии он принимает участие впервые.