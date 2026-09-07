К 2040 году Россия может контролировать до 36% мировой добычи урана с учетом зарубежных рудников. Такой сценарий описал в своем первом докладе Центр стратегического преимущества (CSA), пишет Financial Times. По мнению исследователей, это создаст риски для энергетической безопасности Запада на фоне растущего спроса со стороны новых АЭС.

«К 2040 году мы можем столкнуться с зависимостью от добываемого в России урана, подобной нашей зависимости от российских нефти и газа в 2022 году», — заявил руководитель одного из спецпроектов центра Гарет Хейвуд в преддверии ежегодного Всемирного ядерного симпозиума в Лондоне.

Как отмечает FT, рынку уже не хватает сырья: инвесторы не спешат вкладываться в новые рудники, а выдача разрешений затягивается. Годы низких цен привели к закрытию предприятий и сокращению расходов на разведку месторождений.

В 2024 году на территорию России приходилось около 5% мировой добычи урана, уточняет газета. Однако с учетом зарубежных активов под контролем Москвы находилась почти четверть добывающих мощностей в основных странах-производителях, подсчитал CSA. Прогноз роста этой доли до 36% предполагает, что все страны реализуют намеченные и перспективные проекты, а каждый рудник будет работать на полную мощность.

Входящая в «Росатом» Uranium One контролирует в Казахстане мощности, позволяющие добывать около 10 тыс. тонн урана в год. Она также развивает проекты в Танзании и Намибии. Кроме того, в 2025 году Москва подписала соглашение с Нигером о расширении сотрудничества в урановой отрасли.

При этом CSA рассматривает и другой сценарий, при котором доля России может снизиться примерно до 14%. Этому, по оценке центра, способны содействовать рост цен, изменение законодательства Казахстана в пользу увеличения его доли в местной добыче и международные ограничения на российские урановые проекты в Африке.

Авторы доклада также рекомендуют странам ОЭСР стимулировать инвестиции в новые рудники, субсидируя долгосрочные контракты между производителями и энергокомпаниями.

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция уже объявили о намерении ослабить позиции России в цепочке производства ядерного топлива и вложили средства в переработку урана. Тем не менее она остается крупным поставщиком обогащенного сырья для европейских реакторов. Вашингтон запретил импорт российского низкообогащенного урана, но предусмотрел исключения, которые могут действовать до 1 января 2028 года.