Более 600 россиян, по неподтвержденным данным, застряли в аэропорту Ханоя из-за отмены рейса Vietnam Airlines в Москву, утверждает Mash. Ассоциация туроператоров России (АТОР) связала происходящее с извержением вулкана в Индонезии.

Пассажирам рейса, который должен был отправиться еще вчера (6 сентября), поменяли билеты на сегодняшнюю дату (7 сентября), но и этот вылет отменили. По оценке профильного телеграм-канала «Ну чё, народ, погнали!», распространяемые российскими СМИ сведения о численности застрявших в Ханое путешественников из РФ могут быть преувеличены.

Речь идет о рейсе VN63 авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Ханой — Москва. Пассажиры прошли регистрацию и паспортный контроль, провели в аэропорту несколько часов, после чего им объявили об отмене рейса.

По словам пассажиров, представители Vietnam Airlines не называют причин отмены, а на официальном сайте и в соцсетях перевозчика никакой информации нет. Рейсы из Москвы в Ханой тоже отменены.

При этом пассажирам другого отмененного рейса в авиакомпании якобы назвали иную причину произошедшего — вылет отменили, поскольку «Москва выдала запрет».

«Сейчас пассажиров вывели обратно через иммиграционный контроль во Вьетнам. На данный момент Vietnam Airlines не предоставила нам подтвержденного маршрута и гарантированной даты возвращения в Россию», — рассказали туристы каналу «Осторожно, новости».

По данным «Москвич Mag», в международном аэропорту Нойбай находятся пассажиры сразу двух отмененных рейсов в Москву, но отель, питание и напитки им не предоставили.

Портал Tourdom.ru пишет, что представители Vietnam Airlines предложили туристам покинуть зону ожидания и вернуться в город — «прогуляться по Ханою».

Извержение вулкана

В пресс-службе туроператора Space Travel сообщили изданию «Вестник АТОР», что перевозчик корректирует полетные программы из-за проблем с перелетами в Юго-Восточной Азии, вызванных извержением вулкана в Индонезии.

«У нас были туристы на этих рейсах, но после заявления Vietnam Airlines о планируемых задержках все были пересажены на рейсы “Аэрофлота”», — сообщили в турфирме.

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии начал извергаться еще в пятницу. В самой Индонезии из-за него перестали работать семь аэропортов в провинции Лампунг, районах Бандунг, Куруг, Южный Тангеранг, Песисир Барат и Пагар Алам.

В крупнейшей авиагавани страны Сукарно-Хатта в Джакарте застряли почти 170 тысяч пассажиров более тысячи самолетов. В общей сложности отменены или отложены 272 международных авиарейса.

Ситуацию с задержкой рейса прокомментировали в посольстве России во Вьетнаме. Дипломаты заверили ТАСС, что находятся на связи с вьетнамскими коллегами и работают над скорейшим разрешением ситуации.

Что положено застрявшим пассажирам во Вьетнаме

Согласно вьетнамскому законодательству, при задержке рейса на 2 часа и более пассажир имеет право бесплатно поменять билет на другой рейс. Кроме того, во Вьетнаме действует правительственное постановление, обязывающее авиакомпании выплачивать пассажирам компенсацию за задержку рейсов. Конкретный размер выплаты зависит от продолжительности задержки и причины ее возникновения.

Vietnam Airlines в своем плане обслуживания клиентов указывает, что компенсация выплачивается пассажирам только в случае задержки или отмены рейса по вине перевозчика. При этом юристы отмечают, что на практике добиться компенсации от вьетнамских авиакомпаний бывает непросто: законодательство страны не предусматривает строгих механизмов принудительного взыскания выплат в случае отказа перевозчика.

Авиасообщение между РФ и Вьетнамом

При этом в планах России и Вьетнама — расширение двустороннего авиасообщения. Как сообщает отраслевое издание «Турбизнес» (Tourbus.ru), на зимний сезон 2026/2027 туроператоры готовят полетные программы во Вьетнам сразу из 19 российских городов, включая новые точки вылета — Минеральные Воды, Омск и Пермь.

Перевозку обеспечат авиакомпании Ikar, VietJet Air и AZUR air, а часть туроператоров, среди которых «Русский Экспресс», Space Travel и ITM group, возьмет блоки мест на регулярных рейсах Vietnam Airlines из Москвы через Ханой.

Ранее сообщалось и о планах запуска прямых рейсов между Санкт-Петербургом и Вьетнамом: о таких намерениях в рамках делового форума Россия — АСЕАН заявлял первый вице-председатель совета директоров Vietnam Airlines Динь Вьет Фыонг. По его словам, авиакомпания уже открыла рейсы из Дананга в Москву и намерена расширить географию полетов за счет Петербурга.