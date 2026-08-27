Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не намерена нападать на территорию НАТО. Об этом он сказал журналистам на брифинге в Белом доме 27 августа.

На вопрос, согласился ли Владимир Путин не атаковать территорию альянса, Трамп ответил, что переговоры с российским лидером были продуктивными.

«Он не собирается нападать на территорию НАТО», — сказал американский президент.

Трамп также отметил, что Россия вела себя сдержанно в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива, добавив, что действия сторон в этом вопросе схожи.

Президент США отрицает, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предостерегал российскую сторону от действий против НАТО. По словам Трампа, никаких предупреждений не было.

«Меня это совсем не беспокоит. Проблем нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной российской провокации против стран НАТО.

Поездку Рэтклиффа Трамп назвал «обычной деловой поездкой» и отметил, что директор ЦРУ регулярно встречается со своим российским коллегой — раз в полгода или раз в год — и что отношения между ними хорошие.

«Никаких предупреждений не было, и ничего необычного не произошло», — добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, предупреждал ли Рэтклифф Россию о недопустимости нападения на страны НАТО, Трамп сказал: «Я не хочу комментировать это, но они не собираются нападать».

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву 25 августа и встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Это первая публично известная поездка Рэтклиффа в Россию и первый визит действующего директора ЦРУ в Москву с ноября 2021 года. По данным СМИ, одной из тем поездки могло стать предостережение Москвы от действий против НАТО, однако Белый дом эти сообщения не подтвердил.