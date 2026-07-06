Страны восточного фланга НАТО ускоренно готовятся к возможному конфликту с Россией с учетом неопределенности относительно военной поддержки со стороны США. Об этом пишет Politico со ссылкой на журналистов Axel Springer Global Reporters Network.

Корреспонденты посетили три участка восточной границы Европы — в Финляндии, Польше и Литве у Сувалкского коридора. Они пришли к выводу, что везде спешно ведется укрепление.

Финляндия

Авторы статьи отметили, что Финляндия «выстроила оборону вокруг предположения» о возможном вторжении с российской стороны.

«Даже после вступления в НАТО в 2023 году Хельсинки продолжает рассматривать альянс как подкрепление собственной обороны, а не как ее замену», — говорится в материале.

Депутат финского парламента Юкка Копра заявил, что его страна доверяет США как союзнику, но осознает, что у Вашингтона есть жизненно важные интересы в других регионах. Командир пограничного округа Северной Карелии полковник Матти Питкяниеми сказал журналистам:

«Россия — сверхдержава, а мы маленькая страна. Нужно быть осторожным, когда спишь рядом с медведем».

В статье отмечается, что при численности населения в 5,6 млн человек Финляндия на сегодняшний день способна мобилизовать почти 870 тысяч, а к 2031 году хочет довести этот показатель до миллиона. Страна тратит на оборону почти 3% ВВП и собирается в течение ближайшего десятилетия увеличить эти траты до 5%.

Финские военные имеют один из крупнейших артиллерийских арсеналов в Европе, а в июне власти страны сняли ограничения на транзит и хранение ядерного оружия на своей территории.

Польша

Польша, в отличие от Финляндии, делает ставку на бетонные барьеры, датчики, дроны и одну из самых быстрорастущих армий Европы. Варшава уже превысила целевой показатель НАТО в 2% ВВП на оборону, а в этом году планирует потратить 4,8% ВВП. Польская армия — третья по величине в НАТО после американской и турецкой.

Проект «Восточный щит» стоимостью около €10 млрд призван выиграть время для ответа НАТО. По словам заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика, это крупнейшее укрепление в Европе со времен Второй мировой войны.

Однако журналисты отметили, что на огромных участках границы очевиден разрыв между военными амбициями Польши и физической реальностью: фортификации обрываются, строительные работы не ведутся.

Литва

Литва и другие страны Балтии слишком малы и уязвимы, их оборона зависит от готовности НАТО прийти на помощь. Как заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас, его страна не притворяется, что может защитить себя в одиночку.

Поэтому прибалтийские государства строят совместную линию обороны с противотанковыми рвами и минными полями, а также рассчитывают на постоянное присутствие немецкой бригады численностью около 5 тыс. военнослужащих, которое должно быть развернуто к концу 2027 года.

По словам Вайкшнораса, то, что Германия взяла на себя руководящую роль в НАТО в этом регионе, является важным сигналом, в том числе для местного населения. Опросы показывают, что жители стран Балтии по-прежнему считают США своим самым надежным союзником, но одновременно надеются, что присутствие немецких войск сделает любое нападение на них войной для всей Европы, а не только для их стран.