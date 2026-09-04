В это воскресенье, 6 сентября, внимание всей Германии будет приковано к востоку страны: в земле Саксония-Анхальт пройдут выборы в региональный парламент — ландтаг. Опросы практически не оставляют сомнений, что первой придет «Альтернатива для Германии». Интрига в том, хватит ли у нее голосов, чтобы в одиночку сформировать правительство. Каким бы ни был исход голосования, местному ХДС придется непросто — как и председателю христианских демократов в Берлине, федеральному канцлеру Фридриху Мерцу. В немецких СМИ все чаще говорят о его возможной замене. Подробности — в материале RTVI.

«Жаворонки», Бисмарк и химический кластер

В Саксонии-Анхальте прижился мем о местных «жаворонках» — мол, жители этой земли просыпаются по утрам в среднем на 9 минут раньше, чем остальные немцы. Такую причудливую цифру однажды озвучили местные власти, и она стала предметом шуток. Это не единственное статистическое отличие.

Регион с бурным историческим прошлым (некогда входил в Священную Римскую империю германской нации, из этих мест вышли Лютер и Бисмарк, Гендель и Ницше) сегодня почти в два раза уступает средненемецкому показателю по плотности населения, которое к тому же стремительно стареет. Однако оттока жителей тут не наблюдается. И хотя уровень безработицы в Саксонии-Анхальте выше, чем в среднем по стране, а доходы формально ниже, чем на западе, — зато они неуклонно растут.

Как подсчитали экономисты, после оплаты жилья, отопления и электроэнергии, а также за вычетом всех налогов у жителей Саксонии-Анхальта «остается в кармане больше денег, чем у среднестатистического жителя Восточной Германии и многих крупных городов Западной Германии». Не говоря уже о том, что здесь развита социальная инфраструктура и не наблюдается нехватки мест в детских садах и школах.

Во многом жители Саксонии-Анхальта живут за счет сельского хозяйства, туризма и тяжелой промышленности: регион входит в «среднегерманский химический треугольник», заключенный между городами Лойна, Мерзебург и Биттерфельд. Во время ГДР это был главный центр химической промышленности республики — тут производились удобрения, пластмассы, синтетический каучук, топливо. В ФРГ производство перешло на современные технологии, превратившие регион в один из важнейших нефтехимических кластеров Европы.

Снести «брандмауэр»: обстановка на местах

Хотя при внимательном рассмотрении эта земля — при всех не до конца излеченных недугах, присущих Востоку Германии, — явно не вписывается в картинку депрессивного региона, «Альтернатива для Германии» — явный фаворит гонки — все равно делает акцент на его «экономической отсталости» и борьбе с ней. Разумеется, с посылом, что «приезжие» забирают рабочие места у «коренных», — при том, что доля мигрантов в Саксонии-Анхальте объективно одна из самых низких по регионам.

Хотя, конечно, не такая уж маленькая в масштабах самой земли.

По данным Федеральной статистической службы, из двух с лишним миллионов жителей Саксонии-Анхальта чуть больше 192 тысяч — миграционного происхождения. То есть около 9%. Для сравнения: в Баварии этот показатель составляет 18%, в Бремене — 23%, в Берлине — почти 27%.

АдГ делает ставку на борьбу с миграцией, пробуждение национальной гордости и воспитание патриотизма.

Сейчас это главная оппозиционная сила в ландтаге Саксонии-Анхальта по итогам прошлых выборов. Управляет землей Христианско-демократический союз (ХДС) в коалиции с социал-демократами и свободными демократами (либеральная Свободная демократическая партия).

В 2021 году ХДС получил 37,1%, АдГ — 20,8%, Левые — 11%, Социал-демократическая партия Германии — 8,4%, либералы — 6,4%, Зеленые — 5,9%.

Теперь же АдГ не только имеет все шансы взять первое место, но и может претендовать на абсолютное большинство — последнее зависит в том числе от того, сколько партий преодолеют порог в 5%.

В любом случае за эти пять лет рейтинг «Альтернативы» вырос почти в два раза. Этому нисколько не мешает тот факт, что земельное Ведомство по защите Конституции (германская контрразведка) объявила местное отделение партии «достоверно правоэкстремистским». Правда, этот статус сейчас оспаривается в суде, а разбирательство приостановлено.

Согласно последнему опросу Политбарометра ZDF, опубликованному за три дня до выборов (дальше — день тишины), АдГ могла бы получить на этих выборах 41%, ХДС — 23%, Левые — 11,5%, СДПГ — 8,5%, Зеленые — 6%. А вот СвДП и Союз Сары Вагенкнехт (откололся от Левой партии в 2024-м) остаются за бортом. Впрочем, по другим опросам, Зеленые тоже балансируют на грани прохождения (порог 5%).

Чем больше «малых» партий прорвется в ландтаг, тем меньше шансов у АдГ на абсолютную власть. С другой стороны, тем затруднительнее будет создать устойчивую коалицию, где крайне правых вынесли бы за скобки.

Другое дело, что все замеры общественного мнения в Германии никогда не считаются прогнозами, а порой и преподносят сюрпризы. Так было и в самой земле Саксония-Анхальт пять лет назад, когда «Альтернативе» опросы прочили первое место.

«Уникальные особенности земли Саксония-Анхальт могут сыграть роль и в 2026 году. Штефан Мерц из института infratest dipam описывает ее как «особый случай в исследовании выборов». Лояльность какой-либо партии среди избирателей Восточной Германии в принципе ниже, в то время как готовность менять предпочтения особенно высока», — отмечает Tagesschau.

При этом в Саксонии-Анхальте «сохраняется самая низкая явка как на земельных, так и на федеральных выборах с 1990 года, а также самые большие расхождения между данными опросами и фактическими результатами».

Укромный Мерц

Если впервые в послевоенной истории ФРГ «Альтернатива для Германии», и правда, сумеет в одиночку возглавить правительство целой земли, пробив «брандмауэр» (политический термин, который означает коллективную защиту против крайне правых), для страны это станет политическим землетрясением, а для канцлера Мерца с большой вероятностью — политическим концом.

Впрочем, даже и без этого «воскресные выборы на востоке Германии не сулят для Мерца ничего хорошего — только разные степени политического унижения», считает Politico. По мнению издания, «федеральный канцлер проиграет — при любом раскладе».

«Уже сейчас, после 16 месяцев пребывания в должности он остается наименее популярным канцлером за всю историю, и его коллеги-консерваторы тихо обсуждают сценарий, который по немецким меркам был бы необычным: так называемая рокировка канцлера (Kanzlertausch)», — пишет Politico накануне голосования.

Смена канцлера действительно возможна — к примеру, в случае добровольной отставки главы правительства бундестаг может проголосовать за новую кандидатуру, для этого не нужно распускать парламент. Так, например, произошла смена лидера внутри коалиции в 1963 году, когда Конрад Аденауэр ушел, а ему на смену был избран Людвиг Эрхард. Также канцлер в случае политического кризиса может инициировать вотум доверия своему правительства в бундестаге. В случае отказа в доверии проводятся досрочные парламентские выборы. Именно так в декабре 2024 года распалась коалиция Олафа Шольца.

Впрочем, пока Мерца все же некорректно называть хромой уткой. За три дня до выборов канцлер решил поддержать однопартийцев и посетил Саксонию-Анхальт, в том числе нефтеперерабатывающий завод в Лойне. Правда, сделал он это максимально сдержанно — без непосредственного общения с избирателями.

«Канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце (оба от ХДС) проехали по территории химического парка в Лойне на отдельных лимузинах. <…> Единственная публичная часть: Мерц и Шульце обращаются к прессе перед дымящимся фабричным корпусом. <…> На мероприятии присутствовали журналисты сотрудники службы безопасности. В момент обращения Мерца снайперов было больше, чем избирателей. Задавать дополнительные вопросы было запрещено», — передавал корреспондент Tagsesschau.

А вот для самого Свена Шульце дела обстоят гораздо лучше, чем для Мерца и партии в регионе. Шульце возглавил Саксонию-Анхальт совсем недавно — в январе 2026-го, и его личный рейтинг намного опережает рейтинг кандидата от АдГ Ульриха Зигмунда.

Если бы премьер-министра земли можно было выбирать прямым голосованием, то, согласно последним опросам Политбарометра ZDF, Шульце поддержали бы 48% жителей (причем не только из ХДС), а Зигмунда — 34%.

Впрочем, на деле главу земельного правительства будут избирать депутаты нового ландтага. Каким он будет, покажут воскресные выборы, а значит — главная интрига еще впереди.