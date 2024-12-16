В понедельник, 16 декабря, в бундестаге состоится историческое заседание. Шестой раз в истории ФРГ на голосование вынесут вопрос о вотуме доверия канцлеру. Такое решение принял Олаф Шольц после распада его «светофорной» коалиции. Социал-демократ рассчитывает, что вотум будет отклонен, и тогда, вероятно, 23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы. Подробности — в материале RTVI.

Как будет проходить голосование

Как отмечает Spiegel online, в повестке дня бундестага только один пункт — «большое начало окончательного конца федерального правительства, которое когда-то было «светофором»». То есть вопрос о доверии канцлеру, который по задумке должен закончиться поражением.

В своем запросе о вотуме Олаф Шольц сослался на Конституцию ФРГ, которая предусматривает такую процедуру.

«В соответствии со статьей 68 Основного закона я подаю прошение о выражении мне доверия. Я намерен сделать заявление по этому поводу до голосования в понедельник, 16 декабря 2024 года», — говорится в прошении главы правительства, которое ранее было передано в бундестаг.

Решающее заседание начнется в 13 часов по берлинскому времени (15 часов по московскому). Вначале Шольц выступит с речью и еще раз объяснит, почему он просит бундестаг выразить ему доверие, а точнее — фактически просит лишить его доверия. У Шольца больше нет большинства, он хочет новых выборов, и другого пути нет.

Когда Шольц сделает свое заявление, в бундестаге начнутся прения. На них отводится около 90 минут. Затем начнется голосование, причем не анонимное, а поименное.

Таким образом, можно будет узнать, кто выразил доверие канцлеру, а кто нет.

Если не случится форс-мажора, во второй половине дня будет объявлено: бундестаг выразил недоверие Олафу Шольцу. Это ознаменует собой досрочный конец федерального правительства. И тогда начнется обратный отсчет до новых — досрочных — выборов.

Предположительно между 16 и 17 часами по Берлину (18 и 19 по Москве) Шольц лично отправится во дворец Бельвю. Там он предложит федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. Формально он имеет право отказаться, но это маловероятно. У Штайнмайера есть 21 день на то, чтобы распустить бундестаг. О решении он объявит не позднее ближайших трех недель, что откроет путь к новым выборам в течение 60 дней.

Изначально говорили о марте, но теперь объявлена новая дата — 23 февраля 2025 года.

Если бы правительство не распалось, то общенациональные выборы в бундестаг прошли бы 28 октября 2025-го.

Фактор АдГ: какие есть подводные камни

Как пишет Spiegel online, есть риск, что крайне правая «Альтернатива для Германии», которая находится в оппозиции, может проголосовать за доверие канцлеру, «которого она презирает». Эта будет парадоксальная ситуация, ведь АдГ противостоит правительству, в которое ее не берут. Однако партия может пойти на такой шаг, чтобы «посеять хаос».

Соотношение в бундестаге сейчас очевидно: Шольц все еще правит со своей Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и с «Зелеными». Либералы (Свободная демократическая партия Германии) СВДП вышла из альянса. Так что Шольц реально потерял большинство.

Но если социал-демократы и «зеленые» из формальной солидарности поддержат канцлера (хотя его цель обратная — получить недоверие и провести новые выборы), а крайне правые к ним примкнут, исход будет неожиданным. Тогда, возможно, Шольцу придется ставить вопрос о доверии второй раз подряд — но такого в истории ФРГ точно не было.

Чтобы снизить риски, фракция «зеленых» рекомендовала своим депутатам воздержаться. Это дает гарантию, что у Шольца точно не будет большинства.

А что пока?

Пока же красно-зеленое правительство меньшинства во главе с Шольцем продолжает управлять страной. «Со всеми полномочиями, правами и обязанностями, как и раньше. Только без большинства», — поясняет Spiegel online.

В то же время возможно, что еще до выборов начнутся срочные переговоры между правительством и оппозиционным блоком ХДС/ХСС о том, хотят ли они совместно принимать отдельные проекты. Хотя кандидат в канцлеры от христианских демократов Фридрих Мерц и говорит, что они не желают быть «запасным колесом для правительства».