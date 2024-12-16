В понедельник, 16 декабря, в бундестаге состоится историческое заседание. Шестой раз в истории ФРГ на голосование вынесут вопрос о вотуме доверия канцлеру. Такое решение принял Олаф Шольц после распада его «светофорной» коалиции. Социал-демократ рассчитывает, что вотум будет отклонен, и тогда, вероятно, 23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы. Подробности — в материале RTVI.
Как будет проходить голосование
Как отмечает Spiegel online, в повестке дня бундестага только один пункт — «большое начало окончательного конца федерального правительства, которое когда-то было «светофором»». То есть вопрос о доверии канцлеру, который по задумке должен закончиться поражением.
В своем запросе о вотуме Олаф Шольц сослался на Конституцию ФРГ, которая предусматривает такую процедуру.
«В соответствии со статьей 68 Основного закона я подаю прошение о выражении мне доверия. Я намерен сделать заявление по этому поводу до голосования в понедельник, 16 декабря 2024 года», — говорится в прошении главы правительства, которое ранее было передано в бундестаг.
Решающее заседание начнется в 13 часов по берлинскому времени (15 часов по московскому). Вначале Шольц выступит с речью и еще раз объяснит, почему он просит бундестаг выразить ему доверие, а точнее — фактически просит лишить его доверия. У Шольца больше нет большинства, он хочет новых выборов, и другого пути нет.
Когда Шольц сделает свое заявление, в бундестаге начнутся прения. На них отводится около 90 минут. Затем начнется голосование, причем не анонимное, а поименное.
Таким образом, можно будет узнать, кто выразил доверие канцлеру, а кто нет.
Если не случится форс-мажора, во второй половине дня будет объявлено: бундестаг выразил недоверие Олафу Шольцу. Это ознаменует собой досрочный конец федерального правительства. И тогда начнется обратный отсчет до новых — досрочных — выборов.
Предположительно между 16 и 17 часами по Берлину (18 и 19 по Москве) Шольц лично отправится во дворец Бельвю. Там он предложит федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. Формально он имеет право отказаться, но это маловероятно. У Штайнмайера есть 21 день на то, чтобы распустить бундестаг. О решении он объявит не позднее ближайших трех недель, что откроет путь к новым выборам в течение 60 дней.
Изначально говорили о марте, но теперь объявлена новая дата — 23 февраля 2025 года.
Если бы правительство не распалось, то общенациональные выборы в бундестаг прошли бы 28 октября 2025-го.
Фактор АдГ: какие есть подводные камни
Как пишет Spiegel online, есть риск, что крайне правая «Альтернатива для Германии», которая находится в оппозиции, может проголосовать за доверие канцлеру, «которого она презирает». Эта будет парадоксальная ситуация, ведь АдГ противостоит правительству, в которое ее не берут. Однако партия может пойти на такой шаг, чтобы «посеять хаос».
Соотношение в бундестаге сейчас очевидно: Шольц все еще правит со своей Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и с «Зелеными». Либералы (Свободная демократическая партия Германии) СВДП вышла из альянса. Так что Шольц реально потерял большинство.
Но если социал-демократы и «зеленые» из формальной солидарности поддержат канцлера (хотя его цель обратная — получить недоверие и провести новые выборы), а крайне правые к ним примкнут, исход будет неожиданным. Тогда, возможно, Шольцу придется ставить вопрос о доверии второй раз подряд — но такого в истории ФРГ точно не было.
Чтобы снизить риски, фракция «зеленых» рекомендовала своим депутатам воздержаться. Это дает гарантию, что у Шольца точно не будет большинства.
А что пока?
Пока же красно-зеленое правительство меньшинства во главе с Шольцем продолжает управлять страной. «Со всеми полномочиями, правами и обязанностями, как и раньше. Только без большинства», — поясняет Spiegel online.
В то же время возможно, что еще до выборов начнутся срочные переговоры между правительством и оппозиционным блоком ХДС/ХСС о том, хотят ли они совместно принимать отдельные проекты. Хотя кандидат в канцлеры от христианских демократов Фридрих Мерц и говорит, что они не желают быть «запасным колесом для правительства».
Олаф Шольц далеко не первый канцлер, поставивший вопрос о доверии. Впервые это сделал его однопартиец Вилли Брандт в 1972 году. Тогда несколько депутатов вышли из коалиции социал-демократов и либералов — из-за разногласий вокруг знаменитой «восточной политики». Большинство было потеряно. Брандт признал, что законотворческая деятельность не должна зайти в тупик, а потому он будет добиваться новых выборов. Депутаты выразили недоверие правительству, бундестаг был распущен, и на досрочных выборах 19 ноября СДПГ получила лучший результат в 45,8% — при рекордной явке 91,1%. Вилли Брандт снова стал канцлером.
После него три канцлера хотя бы раз прибегали к голосованию: Гельмут Шмидт (СДПГ) — его кабмину в 1982 году был вынесен конструктивный вотум недоверия (без роспуска бундестага) с последующим избранием депутатами альтернативного кандидата Гельмута Коля, затем сам Гельмут Коль (ХДС), который решил придать своему избранию дополнительную легитимность и добился досрочных выборов через проваленный вотум доверия и роспуск бундестага, и, наконец, Герхард Шредер (СДПГ).
Шредер делал это дважды: в 2001-м — из-за споров о том, должна ли Германия участвовать в операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане (депутаты выразили доверие канцлеру) и в 2005-м. Тогда социал-демократы, правившие вместе с «зелеными», проиграли несколько земельных выборов, споры вызывали реформы в социальной и трудовой сфере. Вотум был провален, Шредер добился досрочных выборов — но проиграл христианским демократам Ангелы Меркель.
Только Меркель, которая продержалась у власти 16 лет, ни разу не поставила вопрос о доверии.