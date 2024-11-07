В четверг, 7 ноября, в берлинском дворце Бельвю состоялось историческое событие — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в присутствии канцлера выдал свидетельства об увольнении главе минфина Кристиану Линднеру и еще двум министрам из либеральной партии. Коалиция «светофора», руководившая страной с 2021 года, официально перестала существовать. Социал-демократ Олаф Шольц остался во главе правительства меньшинства — вместе с «Зелеными». Он уже заявил, что рассчитывает в январе 2025-го запросить у бундестага вотум доверия, который откроет путь к досрочным выборам. Почему так случилось и что будет дальше — в материале RTVI.

«Основы для доверия не осталось»: что случилось в Берлине

О том, что «светофорная» коалиция (по цветам трех участниц — «красной» Социал-демократической партии Германии, «желтой» Свободной демократической партии и «Зеленых») нежизнеспособна, в Германии говорили с момента ее создания по итогам выборов 2021 года, когда закончилась «эпоха Меркель». Как писал RTVI, до тех пор на федеральном уровне «светофора» в ФРГ никогда не было, и союз столь разношерстных политических сил был во многом экспериментальным. Тем не менее он продержался три года под руководством канцлера Олафа Шольца, которому удавалось сглаживать острые углы. Следующие выборы в бундестаг были намечены на октябрь 2025-го, однако «светофор» до нее не дотянул.

Как отмечает Spiegel online, причиной нынешнего кризиса стали споры по экономической и бюджетной политике. В начале ноября министр финансов Кристиан Линднер (глава СвДП) представил внутрипартийный программный документ об «экономическом развороте». В частности, он предполагал снижение налогового бремени для компаний и граждан с высоким уровнем доходов, а параллельно — сокращение социальных пособий и субсидий малоимущим, а также понижение планки «климатических целей».

Кристиан Линднер больше не министр финансов, «светофорной» коалиции больше нет
Filip Singer / EPA / TASS

О непреодолимых разногласиях между Шольцем и Линднером стало известно вечером 6 ноября, когда оба политика публично обвинили друг друга в политическом эгоизме, нежелании отстаивать интересы немецких граждан и — как следствие — развале правящей коалиции.

До этого они не смогли договориться на заседании коалиционного комитета. В итоге стало известно, что СвДП выходит из коалиции, а Шольц увольняет Линднера.

На вечерней пресс-конференции Шольц сообщил, что ранее представил главе минфина план из четырех ключевых пунктов. Вот что предлагал канцлер:

  • Первое. Мы обеспечиваем доступные затраты на электроэнергию и ограничиваем сетевые тарифы для наших компаний. Это укрепляет Германию как площадку для ведения бизнеса;
  • Второе. Мы готовим пакет, который обеспечит рабочие места в автомобильной промышленности и во многих компаниях-поставщиках;
  • Третье. Мы вводим инвестиционный бонус и улучшаем возможности налоговой амортизации, чтобы компании теперь могли инвестировать в Германию;
  • Четвертое. Мы увеличиваем нашу поддержку Украины, которой предстоит трудная зима. После выборов в США это очень важный сигнал: на нас можно положиться.

Однако, по словам Шольца, глава минфина «не проявил готовности реализовать это предложение в интересах страны». В условиях же, когда немецкая «экономика застопорилась, слабая мировая торговля создает проблемы для компаний, несущих бремя роста цен на энергоносителей» из-за военного конфликта на Украине, он как канцлер «не мог это терпеть».

«Федеральный министр Линднер публично призвал к фундаментально иной политике: миллиардному снижению налогов для нескольких самых высокооплачиваемых людей и в то же время к сокращению пенсий для всех пенсионеров. Это неприлично, это несправедливо — делать налоговые подарки <…> и залезать в карманы наших городов и общин», — заявил канцлер. И заключил, что «основы для доверия не осталось».

По словам же Линднера, канцлер вынуждал его согласиться на приостановку «долгового тормоза» — принципа ограничения государственной задолженности, который закреплен в Основном законе (Конституции) ФРГ. Глава минфина на это пойти не мог, иначе нарушил бы присягу.

«Ложный выбор»: при чем тут Трамп и Украина

Коалиция в Берлине развалилась ровно в тот день, когда в Вашингтоне стало очевидным возвращение в Белый дом республиканца Дональда Трампа, чье первое президентство стало испытанием на прочность трансатлантических связей.

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На этом в своей речи сделал акцент и Шольц.

«В США на президентских выборах явно победил Дональд Трамп. Я уже поздравил его с этим. Разумеется, что как канцлер Германии я буду хорошо сотрудничать с будущим президентом Соединенных Штатов. Тесные трансатлантические отношения особенно важны в нестабильные времена. Ясно, что Германии придется проявлять свою ответственность. Мы должны держаться вместе в Европе больше, чем когда-либо, и продолжать вместе вкладываться в нашу собственную безопасность. Потому что ситуация серьезная», — отметил он.

Олаф Шольц принял непростое решение — он готов к досрочным выборам
Carsten Koall / DPA / Picture Alliance / TASS

Также глава федерального правительства объявил, что не хочет ставить граждан ФРГ перед «ложной дихотомией».

«Скажу очень четко: я не готов финансировать нашу поддержку Украины и инвестиции в нашу оборону за счет сплоченности общества, за счет пенсий, здравоохранения и социальной защиты. Должны быть и безопасность, и сплоченность. Вот почему я не поставлю граждан перед выбором: либо мы инвестируем достаточно средств в нашу безопасность, либо мы инвестируем в рабочие места, в современную экономику и функционирующую инфраструктуру. Это «или — или» — яд», — пояснил Шольц, почему у него самого выбора не осталось.

«Зеленые» вместе с Шольцем: кто уходит, кто остается

Помимо Линднера, в коалиции участвовали еще трое министров от СвДП:

  • министр юстиции Марко Бушманн;
  • министр транспорта и цифровых технологий Фолькер Виссинг;
  • министр образования и науки Беттина Штарк-Ватцингер.

Партия потребовала отзыва из федерального правительства всех четырех своих министров. Однако вместе с партийным шефом кабмин решили покинуть только двое — Бушманн и Штарк-Ватцингер. А вот Виссинг, напротив, решил выйти из СвДП, но зато остаться с Шольцем. Кресло главы минфина займет статс-секретарь федеральной канцелярии Йорг Кукис, которого Spiegel online называет доверенным лицом Олафа Шольца.

«Зеленые» (несмотря на серьезные разногласия, например, по Украине, которой Шольц не разрешает поставить крылатые ракеты Taurus), в свою очередь, заявили, что не собираются уходить в оппозицию и остаются в коалиции меньшинства.

«Конец коалиции — не конец света»: какой план у президента и канцлера

«Конец коалиции — это не конец света. Это политический кризис, который мы должны оставить позади», — заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с речью во дворце Бельвю.

Sebastian Gollnow / DPA / Picture Alliance /

Он публично поддержал план канцлера. Предполагается, что правительство меньшинства доработает до конца года, немедленный роспуск бундестага пока не запланирован (хотя президент этого не исключил).

До 20 декабря — последнего дня работы парламента перед уходом на каникулы — депутаты должны проголосовать по ключевым законопроектам, «не терпящим отсрочек». Среди них — меры по экстренной поддержке промышленности, стабилизации пенсионных выплат, внедрении правил Общеевропейской системы убежища. А вот утверждение бюджета на 2025 год, похоже, подвисает — он будет техническим. Но для ФРГ это не критично. Как поясняет Spiegel online, новый бюджет в любом случае вступил бы в силу только после следующих выборов, так что с января 2025 года немецкая казна сможет проводить только те выплаты, по которым приняты юридические обязательства.

15 января 2025 года Олаф Шольц собирается запросить у бундестага вотум доверия федеральному правительству. Поскольку коалиция утратила большинство, вотум, очевидно, получен не будет (в этом и смысл процедуры) — и это расчистит путь к досрочным парламентским выборам. По конституции, у федерального президента есть 21 день, чтобы распустить бундестаг по предложения канцлера. При таком раскладе уже в марте в Германии пройдут досрочные выборы — впервые с 2005 года.

Тогда другой социал-демократический канцлер — Герхард Шредер, правивший вместе с «Зелеными», — рискнул и второй раз поставил вопрос о доверии после того, как его партия потерпела поражение на нескольких земельных выборах. Вроде бы задумка удалась: вотум был провален, осенью состоялись досрочные выборы. Однако 18 сентября 2005-го СДПГ потерпела на них историческое поражение, совсем немного уступив консервативному блоку ХДС/ХСС. В Германии наступила «эра Меркель», которая продолжалась следующие 16 лет.

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