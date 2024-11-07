В четверг, 7 ноября, в берлинском дворце Бельвю состоялось историческое событие — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в присутствии канцлера выдал свидетельства об увольнении главе минфина Кристиану Линднеру и еще двум министрам из либеральной партии. Коалиция «светофора», руководившая страной с 2021 года, официально перестала существовать. Социал-демократ Олаф Шольц остался во главе правительства меньшинства — вместе с «Зелеными». Он уже заявил, что рассчитывает в январе 2025-го запросить у бундестага вотум доверия, который откроет путь к досрочным выборам. Почему так случилось и что будет дальше — в материале RTVI.

«Основы для доверия не осталось»: что случилось в Берлине

О том, что «светофорная» коалиция (по цветам трех участниц — «красной» Социал-демократической партии Германии, «желтой» Свободной демократической партии и «Зеленых») нежизнеспособна, в Германии говорили с момента ее создания по итогам выборов 2021 года, когда закончилась «эпоха Меркель». Как писал RTVI, до тех пор на федеральном уровне «светофора» в ФРГ никогда не было, и союз столь разношерстных политических сил был во многом экспериментальным. Тем не менее он продержался три года под руководством канцлера Олафа Шольца, которому удавалось сглаживать острые углы. Следующие выборы в бундестаг были намечены на октябрь 2025-го, однако «светофор» до нее не дотянул.

Как отмечает Spiegel online, причиной нынешнего кризиса стали споры по экономической и бюджетной политике. В начале ноября министр финансов Кристиан Линднер (глава СвДП) представил внутрипартийный программный документ об «экономическом развороте». В частности, он предполагал снижение налогового бремени для компаний и граждан с высоким уровнем доходов, а параллельно — сокращение социальных пособий и субсидий малоимущим, а также понижение планки «климатических целей».

О непреодолимых разногласиях между Шольцем и Линднером стало известно вечером 6 ноября, когда оба политика публично обвинили друг друга в политическом эгоизме, нежелании отстаивать интересы немецких граждан и — как следствие — развале правящей коалиции.

До этого они не смогли договориться на заседании коалиционного комитета. В итоге стало известно, что СвДП выходит из коалиции, а Шольц увольняет Линднера.

На вечерней пресс-конференции Шольц сообщил, что ранее представил главе минфина план из четырех ключевых пунктов. Вот что предлагал канцлер:

Первое. Мы обеспечиваем доступные затраты на электроэнергию и ограничиваем сетевые тарифы для наших компаний. Это укрепляет Германию как площадку для ведения бизнеса;

Второе. Мы готовим пакет, который обеспечит рабочие места в автомобильной промышленности и во многих компаниях-поставщиках;

Третье. Мы вводим инвестиционный бонус и улучшаем возможности налоговой амортизации, чтобы компании теперь могли инвестировать в Германию;

Четвертое. Мы увеличиваем нашу поддержку Украины, которой предстоит трудная зима. После выборов в США это очень важный сигнал: на нас можно положиться.

Однако, по словам Шольца, глава минфина «не проявил готовности реализовать это предложение в интересах страны». В условиях же, когда немецкая «экономика застопорилась, слабая мировая торговля создает проблемы для компаний, несущих бремя роста цен на энергоносителей» из-за военного конфликта на Украине, он как канцлер «не мог это терпеть».

«Федеральный министр Линднер публично призвал к фундаментально иной политике: миллиардному снижению налогов для нескольких самых высокооплачиваемых людей и в то же время к сокращению пенсий для всех пенсионеров. Это неприлично, это несправедливо — делать налоговые подарки <…> и залезать в карманы наших городов и общин», — заявил канцлер. И заключил, что «основы для доверия не осталось».

По словам же Линднера, канцлер вынуждал его согласиться на приостановку «долгового тормоза» — принципа ограничения государственной задолженности, который закреплен в Основном законе (Конституции) ФРГ. Глава минфина на это пойти не мог, иначе нарушил бы присягу.

«Ложный выбор»: при чем тут Трамп и Украина

Коалиция в Берлине развалилась ровно в тот день, когда в Вашингтоне стало очевидным возвращение в Белый дом республиканца Дональда Трампа, чье первое президентство стало испытанием на прочность трансатлантических связей.

На этом в своей речи сделал акцент и Шольц.

«В США на президентских выборах явно победил Дональд Трамп. Я уже поздравил его с этим. Разумеется, что как канцлер Германии я буду хорошо сотрудничать с будущим президентом Соединенных Штатов. Тесные трансатлантические отношения особенно важны в нестабильные времена. Ясно, что Германии придется проявлять свою ответственность. Мы должны держаться вместе в Европе больше, чем когда-либо, и продолжать вместе вкладываться в нашу собственную безопасность. Потому что ситуация серьезная», — отметил он.

Также глава федерального правительства объявил, что не хочет ставить граждан ФРГ перед «ложной дихотомией».

«Скажу очень четко: я не готов финансировать нашу поддержку Украины и инвестиции в нашу оборону за счет сплоченности общества, за счет пенсий, здравоохранения и социальной защиты. Должны быть и безопасность, и сплоченность. Вот почему я не поставлю граждан перед выбором: либо мы инвестируем достаточно средств в нашу безопасность, либо мы инвестируем в рабочие места, в современную экономику и функционирующую инфраструктуру. Это «или — или» — яд», — пояснил Шольц, почему у него самого выбора не осталось.

«Зеленые» вместе с Шольцем: кто уходит, кто остается

Помимо Линднера, в коалиции участвовали еще трое министров от СвДП:

министр юстиции Марко Бушманн ;

; министр транспорта и цифровых технологий Фолькер Виссинг ;

; министр образования и науки Беттина Штарк-Ватцингер.

Партия потребовала отзыва из федерального правительства всех четырех своих министров. Однако вместе с партийным шефом кабмин решили покинуть только двое — Бушманн и Штарк-Ватцингер. А вот Виссинг, напротив, решил выйти из СвДП, но зато остаться с Шольцем. Кресло главы минфина займет статс-секретарь федеральной канцелярии Йорг Кукис, которого Spiegel online называет доверенным лицом Олафа Шольца.

«Зеленые» (несмотря на серьезные разногласия, например, по Украине, которой Шольц не разрешает поставить крылатые ракеты Taurus), в свою очередь, заявили, что не собираются уходить в оппозицию и остаются в коалиции меньшинства.

«Конец коалиции — не конец света»: какой план у президента и канцлера

«Конец коалиции — это не конец света. Это политический кризис, который мы должны оставить позади», — заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с речью во дворце Бельвю.

Он публично поддержал план канцлера. Предполагается, что правительство меньшинства доработает до конца года, немедленный роспуск бундестага пока не запланирован (хотя президент этого не исключил).

До 20 декабря — последнего дня работы парламента перед уходом на каникулы — депутаты должны проголосовать по ключевым законопроектам, «не терпящим отсрочек». Среди них — меры по экстренной поддержке промышленности, стабилизации пенсионных выплат, внедрении правил Общеевропейской системы убежища. А вот утверждение бюджета на 2025 год, похоже, подвисает — он будет техническим. Но для ФРГ это не критично. Как поясняет Spiegel online, новый бюджет в любом случае вступил бы в силу только после следующих выборов, так что с января 2025 года немецкая казна сможет проводить только те выплаты, по которым приняты юридические обязательства.

15 января 2025 года Олаф Шольц собирается запросить у бундестага вотум доверия федеральному правительству. Поскольку коалиция утратила большинство, вотум, очевидно, получен не будет (в этом и смысл процедуры) — и это расчистит путь к досрочным парламентским выборам. По конституции, у федерального президента есть 21 день, чтобы распустить бундестаг по предложения канцлера. При таком раскладе уже в марте в Германии пройдут досрочные выборы — впервые с 2005 года.

Тогда другой социал-демократический канцлер — Герхард Шредер, правивший вместе с «Зелеными», — рискнул и второй раз поставил вопрос о доверии после того, как его партия потерпела поражение на нескольких земельных выборах. Вроде бы задумка удалась: вотум был провален, осенью состоялись досрочные выборы. Однако 18 сентября 2005-го СДПГ потерпела на них историческое поражение, совсем немного уступив консервативному блоку ХДС/ХСС. В Германии наступила «эра Меркель», которая продолжалась следующие 16 лет.