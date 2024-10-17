Лидеры стран ЕС собрались на двухдневный саммит, который будет проходить в Брюсселе 17-18 октября. В центре повестки — миграционная политика. Главы государств и правительств обсудят «инновационную схему» по высылке просителей убежища на родину с территории третьих стран, к которой Еврокомиссия относится уже не так скептически. В фокусе внимания будет и Украина — ее президент Владимир Зеленский представит в Брюсселе свой «план победы», о котором рассказал накануне в Раде. Подробности — в материале RTVI.

Высылка из третьих стран

«Противоречивая тема миграции станет определяющей для саммита», — отмечает Spiegel online. Издание напоминает, что в мае странам ЕС после трудных переговоров, длившихся четыре года, удалось, наконец, согласовать Пакт о предоставлении убежища и миграции. Он должен вступить в силу в 2026 году, упорядочив законодательство 27 стран.

Но с тех пор споры внутри блока только усилились. Некоторые страны ЕС, где в 2023 году в общей сложности запросили убежище 1,1 млн человек, пошли дальше. Группа из 15 государств предложила «инновационный подход» по созданию «центров возвращения» («return hubs») на территории третьих стран за пределами Евросоюза.

Идея состоит в том, что нелегальные мигранты, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, подлежат отправке в эти внешние центры — там им предстоит дожидаться завершения процесса депортации.

До сих пор в Евросоюзе не удавалось прийти к единообразию в вопросе возвращения мигрантов, которым отказано в убежище. В каждой стране действуют свои процедуры на этот счет, не говоря о том, что местные правоохранители не в состоянии уследить за всеми нелегалами, а на родине последних зачастую попросту отказываются принимать обратно.

По данным СМИ, в странах ЕС отмечается очень низкий уровень успешных депортаций — 20-30%. Теперь ситуацию надеются исправить.

Пилотный проект: Италия — Албания

Пока пилотный проект заработал между Италией и страной-кандидатом на членство в ЕС — Албанией, которая на днях начала официальные переговоры о вступлении на межправительственном уровне.

От Апеннинского «сапожка» западнобалканскую республику отделяет около 75 километров пролива Отранто, соединяющего Адриатику с Ионическим морем. Как сообщает Reuters, 16 октября в албанский порт Шенгини причалил корабль ВМС Италии Libra с 16 мигрантами на борту. К Балканам они не имеют никакого отношения — речь идет о десяти бангладешцах и шести египтянах, спасенных с судов, которые приплыли из Ливии. Первоначально их разместили в специальном центре, построенном итальянцами в Шенгини (персонал там тоже из Италии), а затем переведут в деревню примерно в 15 минутах езды. Там они будут дожидаться оформления документов по ускоренной процедуре — около месяца (в самой Италии она заняла бы гораздо больше времени).

CNN уточняет, что в Албании просителям предоставят иммиграционных адвокатов, а итальянский судья рассмотрит каждое дело по видеосвязи. Первые три месяца на месте будут находиться наблюдатели ООН. Либо иностранцы все-таки получат разрешение на въезд в Италию, либо будут депортированы в страны происхождения за счет итальянского бюджета.

По договоренности между Римом и Тираной, одновременно на территории Албании смогут находиться не более 3000 человек, а в течение года Италия сможет отправить в страну максимум 36 тысяч мигрантов. При этом речь идет только о мужчинах, которые «не должны иметь следов пыток, болезни или признаков уязвимости» и которые прибыли из стран, считающихся по итальянской классификации безопасными (в списке их 22). В прошлом году в Италию прибыли 56,6 тыс. мигрантов из Бангладеш, Египта, Туниса и Кот-д-Ивуара (большинство покинули центры размещения и отправились дальше на север Европы, отмечает Reuters).

К идее «депортации на аутсорсинге» в Еврокомиссии первоначально отнеслись скептически, но теперь даже Урсула фон дер Ляйен признала, что схема может стать рабочей. Впрочем, пока не ясно, кто еще вне ЕС был бы готов открыть у себя подобные центры. В Тиране предупредили, что подобное соглашение будет действовать исключительно для Рима.

Такие страны, как Греция и Болгария, приветствовали идею, а вот Испания и Германия ее не поддержали — правда, Берлин в более мягкой форме. По словам канцлера Олафа Шольца, концепция «не сможет стать реальным решением для такой большой страны, как ФРГ», куда только в прошлом году прибыли 300 тыс. просителей убежища. По сравнению с ними внешние центры в состоянии принять «каплю в море».

Между тем сама Германия в конце августа впервые с 2021 года депортировала на родину 28 совершивших правонарушения афганцев — несмотря на то, что у власти в Кабуле находятся талибы*. А после теракта в Золингене, где подозреваемый выходец из Сирии напал с ножом на прохожих, с сентября вернула паспортный контроль на внешних границах. Такой же оговорки запросили для себя Нидерланды.

Правительство Дональда Туска в Польше объявило, что временно прекратит пропускать искателей убежища через границу с Беларусью — правда, по своим соображениям. Там говорят, что опасаются неконтролируемой миграции, по версии Варшавы, искусственно создаваемой Минском и Москвой в рамках «гибридной войны». Венгрия и вовсе угрожает отправлять мигрантов автобусами в Брюссель.

На саммите ЕС, где по этим вопросам ожидается горячая дискуссия, премьер Италии Джорджа Мелони собирается поднять еще один вопрос — о «реабилитации» президента Сирии Башара Асада «в интересах ЕС, чтобы открыть путь к возможной депортации сирийских мигрантов в будущем», пишет Politico.

«План победы» — презентация для Европы

Одной из главных тем саммита будет Украина. Лидеры ЕС намерены обсудить инициативу G7 о предоставлению Киеву кредита на $50 млрд, который предлагается погасить за счет прибыли от замороженных активов России. Страны ЕС согласились внести свою долю в размере €35 млрд, при этом Венгрия блокирует часть инициативы.

Специальным гостем саммита будет президент Украины Владимир Зеленский, недавно завершивший турне по маршруту Лондон — Париж — Рим — Берлин. В европейских столицах он конфиденциально знакомил партнеров со своим «планом победы», который теперь собирается презентовать официально. Его уже поддержали некоторые европейские лидеры — например, премьер Дании Метте Фредериксен.

Тем временем премьер Словакии Роберт Фицо перед поездкой на саммит ЕС заявил, что военный конфликт на Украине «скоро закончится». «Кое-что находится в разработке», — сообщил Фицо, не пояснив, что именно.

Оружие для Израиля — введут ли эмбарго

По данным СМИ, лидеры стран ЕС обсудят и ситуацию на Ближнем Востоке. На фоне войны Израиля с ХАМАС, вызвавшей огромные разрушения и жертвы в Газе, в Европе все активнее раздаются призывы заморозить военное сотрудничество с правительством Нетаньяху.

Накануне Мелони объявила о самых жестких среди партнеров ограничениях, введенных на экспорт вооружений в Израиль. В частности, сразу после начала операции в Газе, ставшей ответом на теракт 7 октября 2023 года, Рим приостановил выдачу новых лицензий на военные поставки еврейскому государству.

С призывом прекратить экспорт оружия, которое используется в палестинском анклаве, выступил, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, невозможно «с моральной точки зрения» одновременно помогать Израилю и призывать к мирным переговорам. А шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что в ЕС по этому вопросу возник раскол — некоторые страны, напротив, призывают эти поставки увеличить.

Впрочем, коллективного решения на саммите не ожидается. Как пояснял представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, не в компетенции Евросоюза вводить эмбарго на поставки оружия в какие-либо страны. Такие решения всегда принимаются на уровне отдельных государств.

*Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено