Германия стала конечным пунктом на маршруте президента Украины Владимира Зеленского, который в пятницу, 11 октября, прибыл в Берлин. Изначально в фокусе визита Зеленского должна была стать авиабаза ВВС США «Рамштайн» в земле Рейнланд-Пфальц, где собирается одноименная контактная группа по военной поддержке Украины. На этот раз встреча планировалась как исключительная — очно на уровне глав государств и правительств. Здесь ждали президента США Джо Байдена, но он отменил визит из-за урагана «Милтон». Как пишет Politico, Зеленскому пришлось устроить альтернативное 36-часовое турне по столицам стран-союзниц в ЕС. Цель — представить «план победы» и добиться разрешения использовать дальнобойное оружие по военным объектам в России.

Taurus: Шольц непреклонен

В столице ФРГ Владимира Зеленского, который уже был здесь в визитом в июне, принимают канцлер Олаф Шольц и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер — еще в бытность министром иностранных дел ФРГ он в 2019 году пытался разрешить украинский кризис с помощью «формулы Штайнмайера».

Как напоминает Politico, Германия остается второй после США страной по объемам военной и финансовой помощи Киеву и первой — среди стран ЕС. При этом, в отличие от Вашингтона, Лондона и Парижа, которые передали ВСУ дальнобойное оружие (хотя и без разрешения бить им вглубь России, которое пытается получить сейчас Владимир Зеленский), Берлин по-прежнему непреклонен насчет поставок крылатых авиационных ракет Taurus радиусом действия до 500 км.

«Я сказал „нет“. Это решение останется в силе, даже если друге страны решат иначе», — говорил Шольц.

По словам главы правительства ФРГ, применение таких ракет было бы невозможно без развертывания на месте военнослужащих бундесвера. Но к таким рискам Берлин не готов. При этом упреки в слабости канцлер, которого в 2025 году ждут федеральные выборы в бундестаг, отвергает. «Благоразумие — это не слабость, как считают некоторые. Благоразумие — это то, на что жители нашей страны имеют право», — настаивал Шольц.

Как и ожидалось, к нынешнему визиту Владимира Зеленского в Берлин позиция канцлера ФРГ по ракетам Taurus не изменилась. Вместе c тем, как передает Spiegel online, по итогам переговоров Олаф Шольц объявил о дополнительной военной помощи Украине. В частности, речь идет о системах ПВО, артиллерии и беспилотниках.

«Совместно с партнерами будет запущен пакет помощи на сумму €1,4 млрд. Шольц также подтвердил поставку уже анонсированного пакета вооружений на сумму €600 млн», — сообщает издание.

«НАТО в обмен на территории»?

Между тем именно Олаф Шольц среди европейских лидеров несколько недель назад начал педалировать идею созыва международной конференции (например, в той же Швейцарии), на которой за стол переговоров удалось бы усадить представителей Москвы и Киева. В частности, об этом Шольц, по его собственным словам, говорил Зеленскому еще раньше, во время их предыдущей встречи в формате «Рамштайн» в начале сентября.

А 1 октября газета Die Zeit сообщила со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что Олаф Шольц якобы даже планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным, чего они не делали с декабря 2022 года.

«Канцлер Олаф Шольц рассматривает возможность прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным впервые почти за два года. <…> Телефонный разговор запланирован в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре. Однако разговор пока не запрошен», — утверждало издание.

Как отмечает Die Zeit, в случае такой беседы Шольц «станет первым главой правительства наиболее важных стран, поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным». Президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон также в последний раз напрямую разговаривали с Путиным в 2022 году.

Впрочем, как раз в день визита Зеленского в Берлин глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что президент России «даже отказывается говорить с канцлером по телефону». В Кремле же ранее говорили, что «как таковых общих тем [у Москвы и Берлина] на поверхности нет», а германская сторона о таком созвоне не просила.

Между тем в некоторых западных СМИ (в частности, в Financial Times и Washington Post) появились утечки, что ключевые союзники Киева якобы все больше склоняются к дипломатическому урегулированию военного конфликта ценой уступок. В частности, рассматривается сценарий «приема Украины в НАТО в обмен на территории»: боевые действия прекращаются по нынешней линии фронта, Украина «отказывается от возвращения к международно-признанным границам 1991 года (этот вопрос откладывается на будущее)», а взамен получает приглашение в альянс с гарантиями безопасности в границах, которые контролирует де-факто на момент прекращения огня.

Впрочем, официальные лица Украины возможность такого торга опровергли. В Москве это не комментировали.

В турне отправил ураган

Тем временем пока не ясно, когда состоится новая встреча в формате «Рамштайн». Как ожидалось, на этой авиабазе Владимир Зеленский мог бы презентовать свой «план победы» и обратиться ко всем союзникам коллективно. Если бы не ураган «Милтон», обрушившийся на Флориду, и последующий перенос на неопределенный срок зарубежных поездок Джо Байдена, то 12 октября такая встреча впервые прошла бы на уровне лидеров и глав правительств около 50 стран.

Не исключено, что теперь ее приурочат к заседанию министров обороны стран НАТО (они составляют костяк группы «Рамштайн») 17-18 октября в Брюсселе. Но в этом случае оно, вероятно, обойдется без мировых лидеров, включая Байдена, который мог бы поучаствовать в мероприятии такого уровня в последний раз перед президентскими выборами 5 ноября (в которых он сам не участвует).

По воле природы Байден остался в США, а Зеленский отправился в вынужденное турне по европейским столицам. Перед этим украинский президент посетил саммит «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии, где озвучил первый пункт своего «плана победы» — приглашение Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул, что Киев хочет получить для начала именно приглашение в НАТО, а не членство, так как это станет усилением политической позиции страны, передает «Интерфакс-Украина». Там же президент Украины заявил, что ситуация на фронте позволит закончить боевые действия не позднее 2025 года.

В четверг, 10 октября, Владимир Зеленский успел встретиться и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме. С последней он обсудил, помимо прочего, подготовку конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на 2025 год в Италии.

Одной из главных тем беседы Зеленского со Стармером была возможность использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по России. На этих переговорах присутствовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который дальнобойные удары назвал «юридически возможными», но «в конечном итоге зависящими от конкретных союзников». Британский премьер же свое согласие разрешить дальние удары вглубь России не дал.

В Париже Зеленский исключил прекращение огня с Россией в обмен на гарантии безопасности от Запада, о чем писало итальянское издание Corriere della Sera. Президент Украины назвал эти сведения «дезинформацией» со стороны Москвы. Он также призвал своих партнеров к срочному увеличению западной помощи, так как ВСУ сталкиваются с нехваткой военной техники. «До наступления зимы нам нужна ваша поддержка», — отметил Зеленский.

Кроме того, украинский президент подтвердил свое намерение провести в ноябре этого года второй «саммит мира» по Украине, не уточняя дату. Как ожидается, подробный «план победы» Зеленского должен быть представлен именно во время этого мероприятия. При этом ранее советница главы офиса Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второго саммита по Украине в ноябре не будет, но к тому моменту «все для его подготовки уже должно быть готово».

Как на Западе оценивают «план победы» Зеленского

Politico выделило несколько просьб Владимира Зеленского в ходе его европейского турне, которые могли бы составлять «план победы» (его детали пока так и не стали публичными). По оценке издания, из пяти пунктов лишь два имеют большую вероятность успеха — это увеличение отправки Украине западных систем ПВО (включая Patriot и SAMP/T) и западные инвестиции в ОПК страны.

Пять просьб Зеленского и вероятность их реализации, по версии Politico (от 1 до 5, где 1 — наименьшая вероятность, а 5 — наибольшая): «Дорога в НАТО». Приглашение Украины в Североатлантический альянс как определенная форма обязательств Запада. Шансы на успех: 1

«Защита неба Украины». Использование ПВО западных стран (в первую очередь, Польши и Румынии) на их же территории для ударов по российским беспилотникам, пролетающих над Западной Украиной. Шансы на успех: 1. Как альтернатива — поставка Киеву большего количества западных систем ПВО. Шансы на успех: 4

Разрешение на дальнобойные удары по России западным оружием. Шансы на успех: 1

Поставка Германией ракет Taurus. Шансы на успех: 1

«Сделать из Украины арсенал демократии». Развитие военной промышленности Украины за счет западных инвестиций. Шансы на успех: 5

Перед тем, как обсудить «план победы» со своими европейскими партнерами, Зеленский представил его американским политикам во время официальной поездки в США. Детали стратегии украинского президента и то, как она была воспринята американцами, остаются туманными, отмечает The Washington Post. Как заявили изданию американские чиновники, в Белом доме не хотят ставить под угрозу предвыборную кампанию Камалы Харрис, поэтому в ближайшее время власти не будут предпринимать какие-либо действия, которые могут оказаться непопулярными.

Еще до беседы Зеленского со Стармером в Лондоне неназванный британский дипломат в беседе с The Times охарактеризовал «план победы» украинского президента как «список покупок, а не стратегию». Последний визит Зеленского в США оказался для Киева «своего рода разочарованием», резюмирует газета.