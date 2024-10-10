Великобритания не поменяла свою позицию по поводу использования Украиной ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по России. Об этом пишет Independent со ссылкой на пресс-секретаря британского премьер-министра Кира Стармера.

10 октября Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам пресс-секретаря британского премьера, стороны обсудили поддержку Киева на ближайшие месяцы.

Великобритания считает, что Украина имеет право «при определенных обстоятельствах» наносить удары по целям в России, однако позиция Лондона насчет использования Storm Shadow остается неизменной, подчеркнул представитель Стармера.

«Очевидно, мы хотим поставить Украину в наиболее выгодное положение. Но еще ни одна война не выигрывалась одним оружием. Что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании по использованию ракет дальнего радиуса действия не изменилась”, — сказал пресс-секретарь премьера.

Генсек НАТО подтвердил, что на встрече в Лондоне поднимался вопрос об использовании западных дальнобойных ракет для ударов по России. По словам Рютте, применение таких вооружений «в конечном итоге зависит от конкретных союзников». В то же время он заявил, что «юридически это возможно».

В июле премьер Великобритании заявил, что Украина вправе сама решать, как использовать ракеты Storm Shadow «в оборонительных целях». Bloomberg отмечало, что такой же позиции придерживалось прежнее правительство Британии во главе с Риши Сунаком, который «никогда прямо не говорил», что Украине разрешено использовать Storm Shadow для ударов по России, но «указывал на это», говоря, что Киев сам решает, как применять эти ракеты.

В сентябре, перед встречей с президентом США Джо Байденом, Кир Стармер обещал оказать на него давление по поводу использования Storm Shadow Украиной. Однако по итогам переговоров лидеры двух стран не сделали никаких заявлений на этот счет.

Президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение наносить дальние удары по России западным оружием выведет конфликт на новый уровень и «будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине».