16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы» из пяти пунктов и трех секретных приложений, которым ранее он поделился с западными партнерами Киева. Основной пункт документа — это приглашение Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стратегию Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта и рекомендовал Киеву «протрезветь». RTVI собрал реакцию западных СМИ на подробный «план победы» украинского президента.

Такие пункты «плана победы» Владимира Зеленского, как «немедленное и безоговорочное приглашение в НАТО» и «предложение заменить американские войска в Европе украинскими подразделениями» после окончания боевых действий, разозлят российские власти, которые уже давно мотивируют свои действия на Украине «угрозой НАТО», подчеркивает The Washington Post.

Министр обороны Украины Рустем Умеров более подробно расскажет про «план победы» на встрече с министрами обороны стран НАТО в четверг, 17 октября, сообщил WP неназванный высокопоставленный представитель Североатлантического альянса. «»Составные части» плана теперь ясны, включая большую военную помощь, снятие ограничений на дальние удары, помощь экономике и энергетическому сектору, а также самое важное требование в списке — приглашение вступить в НАТО», — отметил чиновник.

По словам собеседника газеты, Киев надеется услышать решение партнеров о приглашении в НАТО до следующего лета, но маловероятно, что оно будет принято уходящей администрацией США и что Украину пригласят в альянс в ближайшее время.

Зеленский понимает, что «единственный способ обеспечить безопасность его страны в будущем — это гарантии статьи 5 НАТО». «А это случится только при условии членства в альянсе, что может произойти только после завершения конфликта и стабилизации демаркационной линии, какой бы она ни была», — признал представитель альянса.

Зеленский впервые публично признал, что в частных беседах с представителями Украины западные партнеры чаще говорят о «переговорах» с Россией и реже используют слово «справедливость», отмечает Associated Press. На Западе пока воздерживаются от публичного выражения своей поддержки «плана победы», а приглашать Украину в НАТО во время боевых действий отказываются, так как опасаются быть втянутыми в более масштабную войну с Россией.

«На саммите в Вашингтоне в июле 32 члена НАТО заявили, что Украина находится на «необратимом» пути к членству в западном военном альянсе. Любое решение о предложении начать переговоры о членстве, вероятно, не будет принято до следующего саммита в Нидерландах в июне», — полагает AP.

Как обращает внимание агентство, Зеленский «повысил ставки» заявлением, что России помогают не только Иран и Китай, но и Северная Корея, которая якобы отправила своих военных в помощь российской армии в зону боевых действий на Украине.

О том, что отношения между Москвой и Пхеньяном, по словам украинского президента, вступают «в новую и более тревожную фазу», отдельно пишет The Guardian. Politico также обратило внимание на утверждение Зеленского, что Украина сейчас воюет против двух стран. В Кремле отправку на Украину северокорейских солдат для поддержки российский войск отрицают.

Первое в этом году обращение Зеленского к украинскому парламенту было воспринято многими украинцами как попытка успокоить граждан страны, в которой растет усталость от военных действий, пишет The New York Times.

Предложения президента Украины все больше расходятся с ситуацией, внутри которой находится, отмечает BBC. «Перед депутатами он признал растущую усталость в своей стране. Его собственная усталость была написана на его лице, когда он сказал, что «победа стала для некоторых неудобным словом и ее нелегко достичь»», — пишет британская медиакорпорация.

«По словам экспертов, учитывая контекст, речь господина Зеленского, похоже, была направлена, в первую очередь, на то, чтобы заручиться поддержкой украинской общественности в том, что план может переломить ситуацию на поле боя. С начала года украинские войска неуклонно уступают позиции российским войскам, и это омрачает настроение в стране», — говорится в статье The New York Times.

NYT также напомнило об «ограниченной» реакции со стороны западных партнеров на «план победы» после недавних американского и европейского турне президента Украины. Например, американский генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, отмечал, что стратегия Зеленского повторяет некоторые из предыдущих призывов Киева к увеличению военной помощи.

Newsweek пишет, что ни одна страна публично не одобрила и не прокомментировала целесообразность «плана победы» Зеленского, который рассматривается как «последняя попытка Украины обеспечить себе более сильные позиции в будущих переговорах с Россией». Кроме того, некоторые союзники Киева выразили обеспокоенность из-за сжатых сроков для принятия основных элементов этого плана.

Президент Украины стремится получить четкую поддержку своей стратегии до инаугурации нового президента США в следующем году, считает Newsweek. Впрочем, украинские чиновники признают, что ни один из кандидатов не гарантирует Киеву лучшего исхода — и это независимо от того, победит ли вице-президент Камала Харрис или экс-президент Дональд Трамп.

«Зеленский представляет «план победы», поскольку Украина находится в шатком положении», — гласит заголовок статьи Reuters. Стратегия Зеленского будет серьезным испытанием политической воли ключевых союзников Киева, которые выделили миллиарды долларов на поддержку Украины, включая оружие, но при этом опасаются «эскалации» с Россией — «страны с крупнейшим в мире ядерным арсеналом», заключает агентство.