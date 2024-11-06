45-й президент США Дональд Трамп, который скоро может быть официально стать 47-м, в своей первой речи после выборов заявил, что собирается «не начинать войны, а заканчивать их». К чему, возможно, готовиться Украине, Израилю и другим странам, а также Евросоюзу — в обзоре мировых СМИ.

Politico: «расходится со взглядами Байдена»

«Трамп заявил, что в случае своей победы хочет, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завершил войну в Газе к январю. Аналогичным образом он настаивал на том, что ***** [военный конфликт] в Украине должна быть прекращена, хотя и не предложил никакого пути, как остановить военные действия между Киевом и Москвой», — пишет Politico.

Издание отмечает, что взгляды Трампа на Газу и Западный берег «существенно расходятся с взглядами администрации Байдена».

«В то время как Байден настаивал на том, чтобы израильские войска в конечном итоге покинули Газу, а Нетаньяху согласился на решение о двух государствах, Трамп ранее продвигал план, который позволил бы Израилю получить больший контроль над палестинцами. В этой связи Трамп пообещал помочь направить $50 млрд международных инвестиций в поддержку экономики палестинского народа», — напоминает Politico.

К тому же зять Трампа Джаред Кушнер активно участвовал в его политике на Ближнем Востоке, помогая разрабатывать план для Израиля и палестинцев и выступая посредником в сделке, в которой Бахрейн и ОАЭ признали суверенитет Израиля. Однако Кушнер ничего не говорил о том, что будет активно участвовать в делах второй администрации республиканца.

«Первая администрация Трампа заняла жесткую позицию в отношении Ирана, реализовав то, что тогда назвали кампанией «максимального давления», чтобы наложить суровые санкции на Тегеран и лишить его экономику возможности роста. Санкции также были направлены на высших командиров Корпуса стражей исламской революции и других высокопоставленных чиновников. Трамп несет ответственность за убийство бывшего командующего КСИР Касема Сулеймани в результате удара в январе 2020 года», — полагает издание.

Как и в своих комментариях по Ближнему Востоку, Трамп заявлял, что сможет быстро достичь мирного соглашения между Украиной и Россией, напоминает Politico. Так, во время предвыборной кампании республиканец уверял, что запустит переговоры еще до официального до вступления в должность и прекратит военные действия за 24 часа. Но на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла, Трамп не ответил.

Spiegel online: «Зеленский боится Трампа больше, чем поломки «светофора»»

«В тени выборов в США министр иностранных дел [Германии] Анналена Бербок отправляется на Украину. Там опасений по поводу победы Трампа значительно больше, чем по поводу поломки «светофора» (противоречий внутри правящей «светофорной» коалиции канцлера Шольца. — Прим.RTVI)«, — комментирует немецкий портал Spiegel online визит Бербок в Киев и преобладающие там настроения.

Издание полагает, что время для визита было выбрано не случайно — тем самым Бербок хотела «подать сигнал, что Германия останется на стороне Украины независимо от того, как пройдут выборы». При этом на 2025 год, когда в ФРГ ожидаются выборы в бундестаг, в германском бюджете заложено в два раза меньше помощи Киеву. Кроме того, Берлин по-прежнему не дает добро на поставки ВСУ крылатых ракет Taurus — их блокирует лично Олаф Шольц.

«В Киеве с явным беспокойством смотрят на политические события в Берлине и Вашингтоне. <…> Наибольшую опасность украинские власти видят в возможной победе республиканца Дональда Трампа на выборах», — отмечает портал. В Киеве полагают, что республиканец «мог бы попытаться принудить Украину к миру с Россией» на условиях отказа от территорий. К тому же новый состав Конгресса, в котором доминируют республиканцы (они получили большинство в Сенате), «значительно усложнит поставки оружия».

Washington Post: ЕС готовится к «разрыву трансатлантических отношений»

Еще накануне выборов The Washington Post опубликовала статью «Как Европа готовится к возможному второму президентству Трампа». Авторы пообщались с 15 дипломатами, политиками и ведущими экспертами из пяти стран ЕС. Они пришли к выводу, что «ближайшие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений» в случае возвращения республиканца в Белый дом.

«Пережив одно президентство Трампа, европейские политики говорят, что лучше подготовились ко второму. <…> Тем не менее [эта] готовность не ослабила опасений по поводу лидера, который угрожал разрушить альянс НАТО, пообещал высокие импортные тарифы и заявил, что снова выведет Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату. И они признают, что в некотором смысле Европа сейчас менее подготовлена к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем раньше», — отмечает издание.

К тому же в свой первый президентский срок Трамп имел дело с «решающим фактором Европы» — «стойким канцлером Германии Ангелой Меркель».

«Но сегодня на континенте нет лидера такого масштаба, который мог бы выступать противовесом [республиканцу]. Президент Франции Эммануэль Макрон политически ослаблен, потеряв правящее большинство. Канцлер Германии Олаф Шольц погряз во внутренней борьбе коалиции и сталкивается с возрождением ультраправых. После трех месяцев пребывания в должности рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг рекордно низкого уровня», — признает WP.

«Факт, что Джо Байден, вероятно, последний президент, который является по-настоящему трансатлантическим в традиционном смысле — с точки зрения его характера и карьеры», — считает Томас Эрндль, заместитель председателя парламентского комитета бунедстага по иностранным делам.

По словам собеседников газеты, «оперативная группа быстрого реагирования в штаб-квартире ЕС в первую очередь сосредоточена на разработке стратегии [по случаю] возвращения» Трампа. Так, «чтобы застраховаться от возможного разворота Белого дома по Украине, европейские чиновники взяли за правило проталкивать пакеты помощи до ноябрьских выборов».

Также новое командование НАТО взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву. Европейские страны увеличивают свои военные расходы — до самого высокого уровня со времен холодной войны. Активизировались и разговоры о создании собственной европейской армии. Так, на прошлой неделе Берлин и Лондон заключили знаковое соглашение, по которому немецкие военные корабли будут базироваться в Шотландии, а партнеры начнут совместно разрабатывать беспилотные летательные аппараты и оружие дальнего радиуса действия.

Европейские чиновники признают, что в любом случае «потеря поддержки США в области обороны нанесет сокрушительный удар» безопасности Европы. Военный конфликт на Украине показал, «насколько трудно будет европейцам оставаться в одиночестве и насколько высоки ставки».

Кроме того, президентство Трампа «может повлечь за собой дипломатическую напряженность в отношениях с некоторыми традиционными союзниками Вашингтона, в то же время усилив фигуры среди крайне правых в Европе», заключает WP.