Вашингтон играет ключевую роль в поддержке Украины, поэтому тема российско-украинского конфликта хотя и не на первом плане, но присутствовала в предвыборной риторике кандидатов в президенты США. И если Камала Харрис, скорее всего, продолжит линию администрации Джо Байдена, то приход к власти Дональда Трампа может изменить ход развития кризиса. Что Трамп и Харрис говорили о военном конфликте — в материале RTVI.

Что говорил Трамп

Республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял, что эскалации вооруженного конфликта между Россией и Украиной не произошло бы, если бы он был президентом США. На одном из предвыборных митингов Трамп даже обвинил Джо Байдена и Камалу Харрис в том, что из-за их решений «Украины больше нет».

На предвыборных дебатах с Харрис экс-президент пообещал в случае своей победы урегулировать конфликт Москвы и Киева еще до инаугурации 20 января 2025 года. Ранее Трамп не раз утверждал, что может завершить военные действия в течение 24 часов.

По словам республиканца, он может организовать переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, так как «очень хорошо» знает их обоих.

«У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена», — сказал Трамп во время дебатов с Харрис. На вопрос, в интересах ли США добиться «победы Украины», экс-президент ответил, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.

При этом на дебатах с Байденом Трамп заявлял, что считает неприемлемыми выдвинутые Путиным условия мира, а именно вывод украинских войск из четырех регионов. Кроме того, в октябре Трамп упомянул, что якобы угрожал в разговоре с российским президентом нанести удар по Москве, если Россия «пойдет на Украину». Путин ответил, что такой беседы не помнит.

План Трампа

Заявления Трампа о заключении сделки по прекращению конфликта еще до вступления в должность президента, а также его «часто высказываемое нечеткое отношение к Украине» позволяют предположить, что в случае победы на выборах республиканец заставит Киев «пойти на невыгодную сделку», лишив украинцев военной поддержки, отмечает The New York Times.

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс в сентябре предположил, что план Трампа по урегулированию конфликта может включать «сильно укрепленную» демилитаризованную зону по нынешней линии разграничения.

«Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает гарантию нейтралитета от Украины: она не вступает в НАТО, она не вступает в некоторые из этих союзнических институтов. И я думаю, что в конечном итоге именно так это и выглядит», — допустил Вэнс в интервью Shawn Ryan Show.

До этого агентство Reuters сообщало, что два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Флейтц — представили ему план урегулирования российско-украинского конфликта в случае победы республиканца на выборах, согласно которому Киев должен будет вступить в переговорный процесс, чтобы получить больше оружия со стороны Вашингтона.

В то же время США предупредят Россию, что отказ Москвы от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны американцев. Согласно плану, на мирных переговорах планируется достичь прекращения огня на основе имеющейся линии фронта. Впрочем, документ не предусматривает, что Украина должна будет официально отказаться от территорий.

В конце сентября Владимир Зеленский посетил США, чтобы представить свой «план победы» обоим кандидатам в президенты США. Камала Харрис никаких заявлений после разговора с президентом Украины не делала.

Дональд Трамп же пообещал, что в случае своей победы на выборах найдет решение для урегулирования российско-украинского конфликта, «которое устроит обе стороны». Боевые действия необходимо завершить, отметил тогда республиканец.

«Мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос и разобраться. Это должно закончиться», — сказал Трамп на встрече с Зеленским.

Что говорила Харрис

На предвыборных дебатах с Дональдом Трампом Камала Харрис заявила, что, будь республиканец президентом США, Украина бы уже проиграла — в связи с чем европейские союзники рады, что Трамп проиграл выборы в 2020 году. По мнению демократки, Владимир Путин экс-президента США «съел бы на обед».

Похожей риторики Харрис придерживалась и в октябре. В передаче «60 Minutes» на телеканале CBS она сказала, что если бы Трамп был президентом вместо Байдена, то «Путин сидел бы сейчас в Киеве». По словам кандидата в президенты от Демократической партии, слова республиканца о завершении конфликта за один день означают «капитуляцию» Украины.

В случае своей победы на выборах президента США Харрис не планирует встречаться с Путиным в одностороннем порядке для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. «Украина должна иметь право голоса в вопросе будущего Украины», — считает демократка.

На вопрос, будет ли она на посту президента США поддерживать усилия по расширению НАТО, чтобы включить в альянс Украину, Харрис ответила: «Это вопросы, которые мы будем решать, если и когда придем к этому моменту».