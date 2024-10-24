Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором тот угрожал ему ударом по Москве. Так российский лидер ответил на вопрос корреспондента телеканала «Россия 1» Павла Зарубина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню», — сказал Путин.

Он призвал в нынешнюю острую фазу предвыборной борьбы в США «не относиться по-серьезному» к заявлениям подобного рода.

Путин рассказал, что в публичных выступлениях Трампа слышал заявления другого плана. По его словам, экс-президент США говорил о «стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине».

«Мне кажется, что он говорит это искренне, и заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем», — отметил Путин.

Ранее Трамп на встрече с редакционной коллегией The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия «пойдет на Украину». Он не уточнил, когда произошел этот разговор.

Комментируя заявление Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках финальной стадии избирательной кампании в США «звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений». Он добавил, что Кремль не раскрывает содержание разговоров главы государства с лидерами других стран.