Американские политики перед выборами делают много горячих заявлений. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС, видят ли в Кремле связь между предвыборной кампанией в США и заявлением кандидата в президенты Дональда Трампа о том, что он угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по Москве.

«Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно на ее финальной стадии», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Кремль не раскрывает содержание разговоров российского президента с другими лидерами.

«Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане не придания публичности разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению целый ряд лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести», — пояснил представитель Кремля.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с редакционной коллегией The Wall Street Journal ранее заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «пойдет на Украину». Бывший американский лидер не уточнил, когда произошел этот разговор.

В начале октября CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворд War («Война») сообщил о телефонных разговорах Путина и Трампа. По данным Вудворда, у них состоялось семь телефонных разговоров. На следующий день Песков опроверг эту информацию.