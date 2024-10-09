Данные о том, что экс-президент США Дональд Трамп после ухода с должности семь раз разговаривал по телефону с российским главой Владимиром Путиным, не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», — сказал он в ответ на вопрос, созванивались ли Путин с Трампом.

В комментарии The New York Times (NYT) Песков добавил, что это «типичная ложная история в контексте предвыборной политической кампании».

О телефонных разговорах Путина и Трампа накануне написал CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворд War («Война»), которая будет опубликована 15 октября. В частности, в работе говорится о том, что американский политик в 2020 году отправил российскому президенту оборудование для тестирования на Covid-19 «для личного пользования». Путин якобы попросил Трампа оставить втайне отправку аппаратов.

«Я не хочу, чтобы вы кому-либо рассказывали, потому что люди разозлятся на вас, а не на меня. Я им безразличен», — сказал российский глава Трампу, как сообщает Вудворд. Однако экс-президент США заявил ABC News, что это ложная информация.

Трамп, по утверждению Вудворда, поддерживал отношения с Путиным и после ухода с президентского поста в 2021 году. Журналист со ссылкой на неназванного помощника Трампа пишет, что с этого момента у них состоялось семь телефонных разговоров.

Один из них случился в 2024 году поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, когда американский политик попросил своего старшего помощника выйти из комнаты, чтобы «он мог, как он выразился, поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным». Возможное содержание беседы не приводится.

Также Путин и Трамп якобы общались, когда последний оказывал давление на республиканцев, чтобы те заблокировали военную помощь Украине, пишет NYT. При этом Вудворд признал, что не может подтвердить информацию об этих контактах другими источниками. Около 20 действующих и бывших чиновников администрации и разведки США сообщили, что ничего об этом не знают, но некоторые не исключили такой вероятности.

Директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг заявил: «Ни одна из этих выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой». Он добавил, что экс-президент США подал в суд на Чунга из-за предыдущей книги. При этом предвыборный штаб Трамп не прокомментировал контакты политика с Путиным.