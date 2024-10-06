Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в бытность главой государства спрашивал, что тот думает об американской военной помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на слова экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Встреча Трампа и Путина прошла 7 июля 2017 года в немецком Гамбурге. По данным издания, американский лидер сообщил Путину о планах предоставления оружия Украине, спросив: «Что вы думаете?». Российский глава ответил, что это было бы «ошибкой». По словам Путина, какую бы помощь Вашингтон ни предоставил украинцам, «они потребуют большего». Американский президент не стал возражать, отмечает NYT со ссылкой на трех неназванных чиновников.

По утверждению издания, во время разговора российский лидер пренебрежительно говорил об Украине, описывая ее как коррумпированную страну. NYT оценивает эту встречу как «мастер-класс» от Путина по «формированию мышления нового американского президента». После переговоров Тиллерсон призвал сотрудников администрации США «поработать над изменением мнения президента об Украине».

«Лекция» от Меркель

Путин и Трамп обсуждали тему Украины и во время телефонного разговора 28 января 2017 года — это были их первые переговоры в таком формате за время президентства Трампа.

По словам бывшего высокопоставленного американского чиновника, именно Трамп поднял вопрос об Украине, попросив Путина высказать свое мнение об этой стране, поскольку он слышал разные точки зрения. Российский президент начал говорить о коррупции на Украине, на что Трамп реагировал с осторожностью: не соглашался со своим собеседником, но и не защищал Киев. При этом он признал, что конфликт между Москвой и Киевом — препятствие для улучшения отношений между США и Россией.

В тот же день Трамп выслушал другую точку зрения об Украине от Ангелы Меркель, занимавшей тогда пост канцлера Германии. NYT пишет, что Меркель познакомила его с «историей российско-украинских отношений». Канцлер рассказала о помощи Киеву со стороны Европы и США при президенте Бараке Обаме, необходимости продолжить эту поддержку и смягчить российскую политику по отношению к Украине, чтобы «избежать дальнейшей дестабилизации в Восточной Европе».

Как отмечает газета, Трамп воспринял этот разговор как «лекцию» от Меркель, на которую у него «не хватило терпения». Американский лидер «прервал дискуссию», сказав канцлеру: «Большое вам спасибо и до свидания».

Скептицизм Трампа в отношении Украины

Еще до начала полномасштабных боевых действий в 2022 году Трамп неоднократно высказывался о российско-украинском конфликте. В частности, как пишет NYT, он ставил под сомнение целесообразность отправки денег и оружия на Украину, в то время как крупные европейские страны не проявляли в этом плане особой активности.

Скептицизм Трампа в отношении Украины и его подозрения в том, что украинские лидеры поддерживают демократов, всплывают во время нынешней президентской кампании, отмечает газета. В частности, во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис Трамп уклонился от вопроса о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в военном конфликте.

Также республиканец назвал президента Украины Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории», напоминает NYT. «Каждый раз, когда [Зеленский] приезжает в [США], он возвращается с $60 млрд», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос NYT о позиции Трампа по Украине, представитель предвыборного штаба республиканца Каролин Ливитт заявила, что к российско-украинскому военному конфликту привела «слабость» администрации действующего президента Джо Байдена.