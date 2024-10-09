Президент США Джо Байден нелестно отзывается о мировых лидерах, в том числе о российском коллеге Владимире Путине и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом говорится в новой книге журналиста Бобаа Вудворд War («Война»), которая имеется в распоряжении телеканала CNN.

Книга, основанная на интервью с непосредственными участниками событий, выйдет 15 октября.

Вудворд рассказывает, что вскоре после начала военной операции на Украине Байден сказал советникам в Овальном кабинете: «Этот [чертов] Путин. <…> Путин — это зло. Мы имеем дело с воплощением зла».

По словам журналист, когда Вашингтон получил разведданные о спецоперации России на Украине, президент США и его советники согласились, что информация «чрезвычайно серьезная», но им было трудно в это поверить.

Байден счел, что «это было бы полным безумием».

«Господи Иисусе! Теперь мне придется иметь дело с Россией, поглощающей Украину?» — цитирует Вудворд реакцию американского лидера.

По словам журналиста, полученную информацию Байден обсуждал с Путиным в конце 2021 года и этот эпизод он назвал «горячим 50-минутным разговором». Вудворд отметил, что обсуждения двух лидеров настолько обострились, что Путин «поднял риск ядерной войны», а президент США напомнил, что ядерную войну «невозможно выиграть».

Также Вудворд писал, что в сентябре 2022 года в Белом доме на основании разведданных полагали, что Москва может воспользоваться тактическим ядерным оружием, такая вероятность оценивалась в 50% — до этого было 5%. В книге говорится, что после полученных данных президент США дал поручение по всем каналам связаться с русскими» и предупредить об ответе на эти действия.

Кроме того, журналист пишет, что Байден раскритиковал действия бывшего президента США Барака Обамы в ответ на присоединения Крыма к России в 2014 году, сделав вывод, что «Барак никогда не воспринимал Путина всерьез».

В книге также содержатся новые подробности об отношениях экс-президента США Дональда Трампа с российским президентом. В 2020 году, отмечает Вудворд, Трамп якобы «тайно отправил Путину партию тест-машин Abbott Point of Care Covid для личного пользования».

Также журналист со ссылкой на помощника экс-президента США пишет, что после его ухода Трампа с должности у них с российским лидером было, «возможно, целых семь» телефонных разговоров.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг говорил, что «ни одна из этих выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой».

Кроме того, в книге есть описание, как Байден нелестно отзывается и о других лидерах.

«Сукин сын, Биби Нетаньяху, он злодей. Он [гребанный] злодей!» — так сказал, по данным автора, Байден в частной беседе весной 2024 года, когда обострились бои в секторе Газа.

Байден регулярно нелестно высказывается о российском президенте. Так, в феврале он назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — обратился Байден к своим сторонникам.

Высказывание американского президента прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что «подобные хамские заявления из уст главы Соединенных Штатов Америки вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина», но зато являются «огромным позором» для самой страны, возглавляемой Байденом.

Выражение «сукин сын» президент США также публично использовал в 2022 году в адрес журналиста телеканала Fox News Питера Дуси. Тот пытался задать Байдену вопрос об инфляции по итогам его встречи с экономическими советниками в Белом доме.

До начала боевых действий на Украине президент США, как рассказывали источники в Белом доме, отзывался о Путине как о «парне с ядерным оружием и без друзей». В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Байден заявил, что его российский коллега — «кровавый диктатор» и «бандит». Он также называл Путина «военным преступником» и «мясником».