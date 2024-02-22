Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Он сделал это заявление в Сан-Франциско на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию, передает CNN.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — обратился Байден к своим сторонникам.

Он также раскритиковал своего предшественника и потенциального конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа, который в соцсетях сравнил себя с умершим российским оппозиционером Алексеем Навальным и обвинил Байдена в политическом преследовании.

Высказывание президента США в адрес Путина прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, «подобные хамские заявления из уст главы Соединенных Штатов Америки вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина», но зато являются «огромным позором» для самой страны, возглавляемой Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что президенту США «должно быть стыдно» за использование нецензурной лексики. «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», — заявил Песков.

Он призвал Байдена попросить своих помощников сделать для него подборку и «найти хоть одно оскорбительное высказывание» Путина в его адрес. «Еще раз — должно быть стыдно», — подытожил пресс-секретарь президента России.

Грубые высказывания Байдена

Выражение «сукин сын» американский президент публично использовал в 2022 году в адрес журналиста телеканала Fox News Питера Дуси. Тот пытался задать Байдену вопрос об инфляции по итогам его встречи с экономическими советниками в Белом доме.

«Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?» — спросил Дуси президента. «Ценное замечание. Больше инфляции. Какой тупой сукин сын…», — произнес в ответ Байден, находясь при этом в прямом эфире. Впоследствии он извинился за свои слова, лично позвонив журналисту. «Ничего личного, приятель», — сказал он в ходе телефонного разговора.

В 2021 году в интервью телеканалу ABC News Байден подтвердил, что считает Путина «убийцей». Путин, в свою очередь, рассказал NBC, что его не беспокоит заявление американского коллеги, поскольку он слышал уже десятки обвинений в свой адрес. «За время моей работы я привык к разного рода атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости, и ничто из этого меня не удивляет», — отметил президент России.

Сам Байден впоследствии подтвердил, что говорил искренне. При этом он выразил уверенность, что высказанная им оценка ни на что не повлияет, а потом называл Путина достойным соперником, умным и жестким политиком.

До начала боевых действий на Украине Байден, как рассказывали источники в Белом доме, отзывался о Путине как о «парне с ядерным оружием и без друзей». В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, президент США заявил, что его российский коллега — «кровавый диктатор» и «бандит». Он также называл Путина «военным преступником» и «мясником».

В Кремле охарактериовали риторику Байдена как «непростительную и недопустимую». Песков добавил, что проявляемая им раздражительность вкупе с забывчивостью и другими симптомами побуждает Москву удерживаться от резких оценок допускаемых им личных оскорблений в адрес Путина. Пресс-секретарь российского лидера также предупредил Вашингтон, что такие заявления Байдена «сужают окно возможностей» в отношениях между двумя странами.

В 2023 году президент США вновь назвал Путина «диктатором». Это же слово он неоднократно употреблял в отношении председателя КНР Си Цзиньпина — в июне 2023 года такое заявление из уст Байдена прозвучало сразу после визита главы Госдепартамента в Китай, и Пекин выразил официальный протест.

В ноябре американский лидер подтвердил, что продолжает придерживаться того же мнения. «Послушайте, ну он ведь действительно и есть диктатор. Он диктатор в том смысле, что он тот самый парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», — заявил Байден журналистам.