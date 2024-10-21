На встрече с редакционной коллегией The Wall Street Journal кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «пойдет на Украину».

Трамп отметил, что «отлично ладил» с Путиным, несмотря на то, что он «другой человек».

«Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы»», — заявил кандидат в президенты США.

Трамп не уточнил, когда произошел этот разговор.

В начале октября CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворд War («Война») сообщил о телефонных разговорах Путина и Трампа. Кадидат в президенты США, по данным Вудворда, поддерживал отношения с Путиным и после ухода с президентского поста в 2021 году. Журналист со ссылкой на неназванного помощника кандидата в президенты пишет, что с этого момента у них состоялось семь телефонных разговоров.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные.

Директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг также заявил: «Ни одна из этих выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой». По его словам, экс-президент США подал в суд на Чунга из-за предыдущей книги. При этом предвыборный штаб Трамп не прокомментировал контакты политика с Путиным.