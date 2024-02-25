Исход военного конфликта на Украине во многом связан с исходом президентских выборов в США. До сих пор Вашингтон оставался главным донором Киева. Правда, помощь не поступает с декабря — ее блокируют в конгрессе республиканцы. В Киеве и в столицах ЕС опасаются, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и вовсе поставит на ней крест. Сам же Трамп недавно вновь пообещал в случае победы за 24 часа остановить боевые действия. Как он может это сделать и что под этим понимает, рассказали американские аналитики и эксперты RTVI.

Что и когда обещал Трамп

«Мы должны покончить с этой *****, и мы с ней покончим», — заверил Трамп избирателей на февральском предвыборном митинге в Южной Каролине.

Экс-президент, мечтающий о реванше, не в первый раз делает подобные заявления. В январе 2023 года он написал в собственной соцсети Trump Social, что «смог бы договориться о прекращении этой ужасной *****» в течение 24 часов — да и вообще не допустил бы ее.

«Будь я президентом, то между Россией и Украиной такого бы не произошло», — утверждал Трамп.

Подробнее всего он высказался об этом 16 июля в интервью телеведущей Fox News Марии Бартиромо.

«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. У меня были хорошие, очень хорошие отношения с ними обоими», — заявил политик. И пообещал усадить обоих лидеров за стол переговоров.

Дональд включает «челночную дипломатию»?

Это был, пожалуй, единственный раз, когда Дональд Трамп раскрыл хотя бы некоторые подробности своей «формулы мира». По сути республиканец пообещал задействовать методы «челночной дипломатии».

«Я скажу мистеру Зеленскому: «Хватит, вы должны заключить сделку», а мистеру Путину: «Если вы не заключите сделку, мы дадим им [украинцам] многое. Мы собираемся дать им больше, чем они когда-либо получали». И всё, ***** закончится», — раскрыл Трамп свой план.

По мнению The Washington Post, Трамп публично пообещал использовать блеф как инструмент политики.

«Идея состоит в том, что он собирается блефовать перед обеими сторонами или, по крайней мере, перед одной из сторон (сами решите, какой именно) — до тех пор, пока они не придут к соглашению», — полагает политический обозреватель WP Аарон Блейк.

Однако эффективность такой стратегии, по его мнению, не очевидна — как и политические риски для самого Трампа. «Вообще говоря, блеф работает лучше всего, когда другая сторона нет знает, что именно вы делаете, — отмечает WP. — Но представьте себе ситуацию, в которой Трамп вступает в должность, вводит в действие эту стратегию, а Россия и Украина не приходит к соглашению. Тогда Трамп был бы поставлен в такое положение, когда все поймут, на чьей стороне он блефовал».

«Вопрос о победе Украины не стоит»

Издание обращает внимание на примечательную деталь: тогда об урезании или прекращении военной и финансовой помощи Украине речи вообще не шло. Как раз напротив: это интервью вызвало большой резонанс и особенно «возмущение среди скептиков Республиканской партии в отношении финансирования Украины».

«Они истолковали его комментарий как внезапное высказывание в пользу потенциальной отправки Украине даже большего, чем есть у администрации Байдена», — признает WP.

То есть еще полгода назад республиканец вовсе не обещал заблокировать помощь Киеву, чем теперь занимаются его однопартийцы в конгрессе. Последний транш Украина получила еще перед Новым годом, 30 декабря, а новый пакет в размере $60 млрд застрял на Капитолийском холме. Недавно он все же прошел через сенат, хотя и с большим трудом — в связке с инициативой по Израилю и Тайваню в рамках компромиссного, урезанного законопроекта. Но в нижней палате представителей его шансы по-прежнему выглядят весьма призрачными.

О прежних обещаниях Трампа увеличить помощь Украине, если Москва не согласится на некий компромисс, сейчас никто не вспоминает — даже сам политик. Напротив, теперь в Киеве опасаются, что смена лидера в Овальном кабинете окончательно поставит на ней крест.

«Возможное возвращение Трампа в Белый дом становится все более важным фактором в усилиях Украины. Контрнаступление Киева на юго-востоке в 2023 году в значительной степени провалилось, Зеленский поссорился со своим высшим военным командующим, а конгресс заблокировал дополнительную военную помощь США. Зеленский сказал в этом месяце, что «хочет верить и надеяться», что политические изменения в США не будут означать прекращения помощи Украине», — пишет Bloomberg.

А вот что передавало издание Politico с Мюнхенской конференции по безопасности : «Четыре американских сенатора поделились тем, что им рассказали украинские официальные лица. В грязном окопе солдаты смотрят новости в своем телефоне в надежде найти признаки того, что палата представителей США все же одобрит военную помощь. На передовой это постоянная тема для разговоров».

Как отмечало издание, этот эпизод «высветил мрачность настроя транслатлантически ориентированных чиновников и официальных лиц».

«Многие говорили о том, что Украина проиграет без дополнительной военной помощи США на $60 млрд, а бывший президент, лидер Республиканской партии работает над подрывом пакета мер. Вопрос о том, как могла бы выглядеть победа Украины или когда она может произойти, многие обходили стороной. Сейчас главная задача — просто не допустить развала украинской армии», — признает Politico.

«Отрезать деньги и оружие»

Какие инструменты и возможности есть у Трампа, чтобы остановить военный конфликт на Украине? С этим вопросом RTVI обратился к экспертам в США. Все они сошлись в том, что сейчас Трамп и республиканцы понимают под этим не что иное, как прекращение помощи Украине и склонение Киева к переговорам на тех условиях, которые украинские власти до сих пор считали неприемлемыми.

«Трамп мог бы легко лишить Украину возможности продолжать военные действия, отрезав все деньги и оружие и приказав государствам ЕС сделать то же самое. ***** бы закончилась просто потому, что у Украины не было бы денег и оружия, с помощью которых можно было бы ее продолжать», — заявил RTVI бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник также полагает, что планы Дональда Трампа в отношении Украины совершенно прозрачны, и не стоит искать в ней каких-то иных смыслов.

«Дональд Трамп говорит много вещей просто для пущего шока — вещей, в которые даже он сам на самом деле не верит. Но иногда то, что он говорит, — это то, во что он действительно верит. Поэтому мы должны отнестись к этому серьезно. Мы уже видим стратегию Трампа в действии. Он уже оказывает давление на своих сторонников в конгрессе, чтобы они прекратили оказывать помощь Украине», — отмечает политолог.

При этом не исключает, что до ноября 2024-го законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню (Киеву из них предназначено $60 млрд) все же может быть принят. И хотя шансы невелики, хоронить его пока рано.

«Республиканское большинство в Палате представителей сократилось до минимума после победы демократов на внеочередных выборах в Нью-Йорке. Если хотя бы несколько республиканцев отступятся и поддержат законопроект о военной помощи, его судьба будет зависеть от того, что решат сделать прогрессивные демократы. Они больше против дополнительной помощи Израилю прямо сейчас, чем против помощи Украине, по поводу которой они, возможно, не в восторге, но тем не менее могут проголосовать в ее поддержку. Если бы они могли отделить помощь Украине от помощи Израилю, законопроект мог бы пройти палату представителей», — считает Питер Кузник.

Если выделение Украине $60 млрд все же будет одобрено до ноябрьских выборов, Трампу «будет трудно быстро изменить курс», полагает собеседник RTVI.

«Он мог бы наложить вето на законодательство о расходах. Он мог бы отозвать американских советников и разведывательную поддержку, что ослабило бы военные усилия Украины. Но я не думаю, что он мог бы заблокировать уже санкционированную конгрессом помощь. Поэтому я бы не стал воспринимать слова Трампа слишком серьезно, когда он говорит о прекращении ***** в первый день. Это напоминает мне Никсона, выполнявшего в 1968 году свой секретный план по прекращению вторжения США во Вьетнам. Ему потребовалось более четырех лет, прежде чем эта война закончилась. В случае с Украиной международное давление уже усиливается в пользу урегулирования путем переговоров. Зеленский лелеет надежду на «победу», но эта надежда быстро тает», — говорит профессор Кузник.

Питер Кузник уверен: в случае своего избрания Трамп попытался бы «оказать давление на Зеленского, чтобы тот провел переговоры на условиях, выгодных России, которая добивается дальнейших постепенных успехов на поле боя». «Украина уже уступает России в численности [военных], а теперь и в вооружении, поскольку помощь из Европы поступает, но помощь из США прекратилась. Украина находится во все более отчаянной ситуации без помощи США», — отмечает эксперт. Поэтому он полагает, что лучше было бы не дожидаться прихода в Белый дом Трампа, а запустить мирный процесс как можно скорее.

«Я бы хотел, чтобы они сели и начали серьезные переговоры о прекращении военных действий задолго до того, как новый президент будет избран и вступит в должность. Бойня с обеих сторон ошеломляет, и нельзя допустить, чтобы она продолжалась», — заключил Кузник.

А вот профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан уверен, что тактика давления на Киев не сработает.

«Нет никакого мыслимого способа, которым Трамп или кто-либо другой мог бы остановить войну в течение 24 часов. Трамп представляет себя каким-то искусным переговорщиком, но у него нет никаких отношений с президентом Украины Зеленским. Если Трамп попытается заставить Зеленского сдаться, угрожая приостановить американскую помощь и поставки, Зеленский отвергнет такие призывы. Зеленский уже сталкивался с ненадежностью обязательств Америки поддерживать Киев, но европейские страны несомненно окажут Украине помощь, даже если Вашингтон этого не сделает», — предположил в беседе с RTVI Саид Хан.

При этом он признал, что «у России нет стимула выводить свои войска, учитывая вялую поддержку Западом Украины».