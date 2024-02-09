Сенаторы США 8 февраля предложили выделить $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Новая идея — это урезанная версия билля, который республиканцы заблокировали ранее. Он включал еще и усиление контроля на границе с Мексикой. На первый взгляд, зависшая помощь Киеву теперь может быть разблокирована. Но эти надежды призрачные — еще не факт, что новый проект получит поддержку законодателей, считают эксперты RTVI из США. По их мнению, Украине не стоит рассчитывать на Вашингтон в ближайшее время.

Законопроект получил новый импульс

В начале февраля сенат США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на $118 млрд. Предполагалось, что $60,06 млрд из них пойдут на помощь Украине, $14,1 млрд — Израилю, $4,83 млрд — «американским партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, которые сталкиваются с агрессией со стороны Китая» (в первую очередь, подразумевается поддержка Тайваня). Еще $20,23 млрд должны были направить на укрепление границы с Мексикой, где недавно разгорелся очередной миграционный кризис.

Документ столкнулся с критикой со стороны республиканцев. Они посчитали, что меры недостаточно жесткие, чтобы приблизиться к урегулированию «пограничной катастрофы». В итоге документ не прошел: «за» проголосовали 49 сенаторов, а «против» — 50 (при необходимой поддержке в 60 голосов).

Пока выделение помощи тормозится, Украина с начала года остается без финансовой и военной поддержки. А точнее — с 30 декабря, когда американцы отправили Украине последний пакет помощи. С тех пор она зависла в конгрессе.

11 января координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби признал, что США прекратили поставку оружия и военной техники Киеву, так как средства на это были исчерпаны. На этом фоне 8 февраля в сенате предложили обсудить урезанный вариант законопроекта, в котором отсутствуют пункты по границе. И, как ни странно, сенат проголосовал за начало дебатов: 67 парламентариев поддержали (в том числе 17 республиканцев»), против были 32.

«Это хороший первый шаг. Законопроект необходим для нашей национальной безопасности, для безопасности наших друзей в Украине, в Израиле, для гуманитарной помощи невинным гражданам в секторе Газа и на Тайване», — заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Однако не до конца понятно, когда состоится итоговое голосование, так как сенаторы пока лишь договорились начать дебаты.

«Сенатский законопроект о дополнительном финансировании предусматривает выделение $95,3 млрд как Украине, так и Израилю. Предложенный документ показывает, что существует значительная поддержка предоставления помощи двум зонам конфликта. Хотя, по-видимому, двухпартийная поддержка помощи Израилю больше, чем Украине», — сказал RTVI профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Как объяснил эксперт, республиканцы в значительной степени согласились рассмотреть документ из-за поддержки Израиля. При этом Украина также остается «критическим» конфликтом, так что демократической большинство в сенате настояло на обсуждении пакета, который касается обеих горячих точек, добавил профессор Хан.

Когда Украине ждать помощи?

Несмотря на то, что политики решили обсудить компромиссный вариант помощи без пунктов по пограничной безопасности, вряд ли дискуссии дойдут до того финала, который хотят видеть в Белом доме, предполагают американские эксперты.

«Этот документ не сможет стать законом, пока он не пройдет через палату представителей. Обычно две палаты конгресса расходятся во мнениях, а затем пытаются урегулировать разногласия. Так что не думаю, что деньги потекут рекой в ближайшее время», — допустил в разговоре с RTVI экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Профессор Саид Хан напомнил, что законопроекту еще предстоит пройти через обсуждение возможных поправок и дополнений. Только после этого окончательный документ будет вынесен на голосование в сенате.

«После этого он будет направлен в палату представителей, где столкнется со значительной оппозицией, особенно по вопросу о помощи Киеву, так как это было основным источником разногласий для многих республиканцев. Так что нет никакой гарантии, что помощь поступит на Украину, тем более в ближайшее время. Перспективы принятия законопроекта обеими палатами сейчас в лучшем случае невелики», — констатировал он.

Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник считает, что законопроект может не пройти даже через сенат, хотя сейчас большинство согласно обсуждать документ.

«В обеих партиях есть оппозиция, как слева, так и справа. Американский народ выступает против оказания помощи Израилю, в то время как резня жителей Газы продолжается. Украина находится в руинах — в лучшем случае на поле боя сложилась патовая ситуация, а в армии и среди политических лидеров царит беспорядок», — объяснил он RTVI.

По словам эксперта, даже если билль пройдет через американский сенат, шанс, что законопроект одобрит палата представителей, практический нулевая.

«Поэтому если б я был в Киеве, то не стал бы полагаться на военную поддержку со стороны США, а начал бы думать о поиске дипломатического выхода, чтобы убедиться, что плохая ситуация не станет еще хуже», — предложил Кузник.

Согласно его прогнозам, в итоге конфликт будет урегулирован путем переговоров, причем Россия сохранит за собой занятые территории, а Украина будет вынуждена принять нейтральный внеблоковый статус.

Почему всем не до границы

В 2023 финансовом году (с октября 2022-го по сентябрь 2023-го) погранслужба США зафиксировала наибольшее количество нелегалов, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу. Всего было зафиксировано 2,476 млн случаев. А с октября по декабрь прошлого года (когда в США уже начался 2024 финансовый год) было зарегистрировано 785,4 тыс. попыток.

Причем в декабре 2023-го, как обратил внимание RTVI, был установлен абсолютный месячный рекорд начиная с пандемийного октября 2020 года — 302 тыс. случаев.

Напряжение на американо-мексиканской границе постоянно растет, а республиканцы в конгрессе и на местах занимают все более твердую позицию. Двухпартийный законопроект должен был несколько остудить пыл «красных». Одним из наиболее жестких нововведений мог бы стать лимит на нелегальное пересечение границы. В случае, если бы установленный порог превышался, власти могли фактически закрыть ее.

«Чрезвычайные полномочия на границе могут быть применены, если среднее число пересечений границы нелегальными мигрантами составит в среднем от 4 до 5 тыс. в день в течение недели, и должны быть применены в обязательном порядке в случае, если среднее число за семь дней превысит 5 тыс.», — предлагали законодатели.

Однако чуда не случилось. По словам экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, меры, прописанные в законопроекте, были недостаточными, чтобы обеспечить безопасность.

Профессор Питер Кузник, в свою очередь, считает, что проблема не будет решена до президентских выборов в США в ноябре этого года. Однако американскому лидеру Джо Байдену все же «придется что-то сделать, чтобы остановить поток мигрантов в страну».

С такими прогнозами согласен и профессор Саид Хан. «Маловероятно, что в этом году будут предприняты дальнейшие усилия из-за предстоящих выборов», — заключил эксперт в беседе с RTVI.

Заменит ли Европа Америку

Между тем в США прилетел канцлер Германии Олаф Шольц. В пятницу, 9 февраля, его принимает в Белом доме американский президент Джо Байден. Это уже третий визит Шольца в Вашингтон в качестве главы правительства.

Как пишет Politico, канцлер и сам бы хотел выяснить, стоит ли рассчитывать на американскую помощь Украине. Ведь в противном случае Германии придется взять основное бремя на себя.

«Шольц прибывает как раз в тот момент, когда республиканцы в конгрессе, действуя по указке Трампа, блокировали военную помощь Киеву, ставя под угрозу судьбу воюющей страны, — отмечает издание. — Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они окажутся на крючке в роли главного защитника Киева — роли, которой они никогда не хотели, предпочитая амплуа закадычного друга Вашингтона».

Нынешнюю ситуацию Politico называет «иронической инверсией», ведь сразу после 24 февраля 2022 года «Германия была главным отстающим в предоставлении военной помощи Украине — и именно Байден подтолкнул правительство Шольца сделать гораздо больше».

«В то время немцы, опасаясь быть втянутыми в растущий конфликт с Путиным, отказывались отправлять тяжелое вооружение на Украину до тех пор, пока другие союзники по НАТО не сделают это первыми. <…> Да и до сих пор Шольц отказывался предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, опасаясь, что украинцы могут начать использовать их для нанесения ударов по целям в России. Великобритания и Франция тем временем предоставили [ВСУ] свои крылатые ракеты», — отмечает Politico.

С другой стороны, Берлин дает Киеву больше всего средств в денежном выражении среди всех стран ЕС и уступает только Соединенным Штатам (точнее, уступал, пока помощь американцев не иссякла после 30 декабря — отправки последнего транша). Как подсчитал Кильский институт мировой экономики, к октябрю 2023 года Германия выделила Украине €17,1 млрд, в то время как Великобритания — €6,57 млрд, а Франция всего лишь €0,54 млрд.

Тем временем новый пакет помощи, который Брюссель недавно одобрил для Киева, не спасает ситуацию, признает издание в статье «€50 млрд ЕС Украине, по сути, ничто». Эта сумма рассчитана до 2027 года.

«Едва просохли чернила на соглашении, как эти 50 млрд превратились в мертвому припарки. <…> ЕС думал, что может полагаться, по крайней мере, на США — что те внесут существенный вклад в поддержание жизнеобеспечения Украины. Но неспособность президента Джо Байдена протолкнуть пакет военной помощи в размере $60 млрд через конгресс ставить разрушенную страну в затруднительное положение, а также кажется предзнаменованием того, что может принести президентство Трампа», — констатирует Politico.

Тем более что МВФ оценивает дефицит финансирования Украины более чем в $40 млрд только в этом году.

«Все это лишь усиливает опасения в кулуарах ЕС по поводу того, что блоку придется взять на себя основную часть расходов Киева», — заключает Politico.