После почти трех лет российской военной операции «Украины больше нет», заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший президент страны Дональд Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине. Фрагменты из его речи опубликованы в социальной сети Х (бывший Twitter) и процитированы Associated Press.

По словам Трампа, Киеву следовало согласиться на уступки Москве еще за несколько месяцев до начала боевых действий, потому что «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

«Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, но все бы остались живы, и каждое здание было бы построено, и каждая башня простояла бы еще 2000 лет», — уверен кандидат в президенты США.

Трамп считает, что восстановление украинских городов после завершения конфликта займет сотни лет, и денег на это будет не хватать, «даже если весь мир объединится». Он также обвинил власти Украины в том, что из-за нехватки личного состава ВСУ они якобы используют на фронте «маленьких детей и стариков».

Выступая перед избирателями, Трамп в очередной раз заверил, что в случае его пребывания у власти российско-украинский конфликт был бы предотвращен. При этом, как обратили внимание американские СМИ, политик воздержался от критики в адрес Москвы, сказав лишь, что президент России Владимир Путин — «не ангел». Ранее на предвыборных дебатах Трамп заверял, что в случае победы убедит Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, и рассуждал об угрозе перерастания конфликта в Третью мировую войну.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, который сейчас находится с визитом в США, Трамп назвал его «лучшим продавцом в истории» и раскритиковал Белый дом за непрекращающуюся поддержку Киева. По словам политика, действующий глава государства Джо Байден и его заместитель Камала Харрис своими обещаниями помощи только «подстегнули» украинский конфликт — вместо того чтобы подтолкнуть Киев к уступкам в адрес Москвы.

«Байден и Камала позволили этому [конфликту] случиться, снабдив Зеленского деньгами и боеприпасами», — считает Трамп.

Он также упрекнул Зеленского в «мелких грязных клеветнических заявлениях» в свой адрес, не уточняя, о каких именно высказываниях украинского лидера идет речь. Ранее Зеленский в интервью The New Yorker поставил под сомнение способность Трампа завершить российско-украинский конфликт в кратчайшие сроки, о которой тот регулярно заявляет.

Кроме того, президент Украины резко критиковал кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Вэнса, осудив его «слишком радикальную» позицию. «Его послание, кажется, заключается в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее заплатит», — говорил украинский лидер.

После интервью Зеленского The New Yorker в его адрес критически высказался сын Трампа, Дональд Трамп-младший. Он напомнил, что Украина получила «миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков» и поэтому не имеет права проявлять такую «наглость» и «нападать» на кандидата в президенты США.