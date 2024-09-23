Президент Украины Владимир Зеленский считает, что операция ВСУ в Курской области дала «некоторые результаты» и показала западным партнерам Киева, на что способны украинские военные. Вместе с тем, по его словам, об итогах украинского наступления на этот российский регион говорить преждевременно.

В интервью журналу The New Yorker Зеленский отметил, что «пока рано судить» о том, как атака на Курскую область войдет в историю — расценят ли ее как успех или неудачу ВСУ.

«Но я не озабочен историческими успехами. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Однако мы можем сказать, что это уже дало некоторые результаты», — сказал Зеленский.

Он выступил с утверждением, что «[украинские] бойцы на востоке уже говорят, что их атакуют реже». Вместе с тем Зеленский признал, что речь не идет об «ошеломляющем успехе» или о чем-то, что приведет к окончанию вооруженного конфликта.

«Что это дало, так это показало нашим партнерам, на что мы способны», — сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона снабжает продовольствием и водой людей на территориях, подконтрольных ВСУ. При желании эти люди «могут свободно уехать: все необходимые коридоры открыты», утверждает Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область было предпринято в рамках так называемого «плана победы» Украины, который будет представлен американскому президенту Джо Байдену и кандидатам в президенты США — демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

В начале сентября Зеленский отмечал, что Украина не планирует захватывать земли в Курской области и привносить туда украинский уклад, однако «на данный момент эта территория нужна [украинской стороне]».

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область «масштабной провокацией». По мнению Путина, Украина пыталась отвлечь Россию от наступления на Донбассе, но у нее «ничего не получилось».

В Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО). Из восьми приграничных районов области выехали более 133 тыс. человек, говорил в августе глава региона Алексей Смирнов.