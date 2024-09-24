Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа ― Дональд Трамп — младший ― раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который высказал мнение, что Трамп на самом деле не знает, как завершить российско-украинский конфликт.

Трамп-младший отметил в соцсети Х, что Зеленский получил «миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков», но «приезжает в нашу страну и имеет наглость нападать» на кандидата в президенты США.

«И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор!» — говорится в посте Трампа-младшего.

Журнал New Yorker в преддверии визита Зеленского в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН опубликовал интервью с украинским президентом. Зеленский предположил в беседе, что Трамп не знает, как завершить военные действия на Украине, «даже если думает, что знает».

По словам Зеленского, «многие лидеры были убеждены», что знают, как закончить военные действия «завтра», но чем глубже они вникали в конфликт, тем больше понимали, что «это не так просто». Президент Украины также назвал «слишком радикальным» кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса, который баллотируется в паре с Трампом.

Зеленский раскритиковал заявление Вэнса о том, что мирный план Трампа по Украине предполагает заморозку конфликта по нынешней линии разграничения и внеблоковый статус страны. Зеленский назвал неприемлемой идею о том, что «мир должен прекратить военные действия за счет Украины».

Дональд Трамп не раз обещал быстро прекратить конфликт в случае своей победы на президентских выборах в ноябре. Он не озвучивал свой план. На предвыборных дебатах в начале сентября Трамп заявил, что в случае своего избрания организует переговоры президента России Владимира Путина с Зеленским. Он также заявил, что «ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне».