Бывший президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов пообещал приступить к урегулированию российско-украинского конфликта еще до вступления в должность, если он победит на выборах. По его словам, он очень хорошо знает президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

«У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена», — сказал Трамп.

Он заявил, что поговорит с одним лидером, с другим и после сведет из вместе.

«Этой войны никогда бы не было <…> Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <…>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.

Что касается «победы Украины», то, по словам Трампа, Белый дом заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.

Харрис в свою очередь отметила, что Киев бы уже проиграл, будь Трамп президентом США, в связи с чем европейские союзники рады, что он проиграл выборы в 2020 году. По ее словам, российский президент «съел бы на обед» Трампа.

Ранее экс-президент США не раз заявлял, что в случае победы на выборах завершит военные действия на Украине в течение 24 часов. Зеленский в ответ приглашал политика на Украину, обещая показать ему, что это невозможно. При этом украинский президент выражал готовность обсудить план Трампа, но предупреждал, что Украина не пойдет на территориальные уступки.

Зеленский и Трамп провели переговоры 19 июля. По словам Зеленского, Украина «всегда будет благодарна» США за помощь. Украинский президент отметил, что они с Трампом договорились о личной встрече, на которой обсудят, «какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».

Кандидат в президенты США со своей стороны оценил состоявшийся разговор как «очень хороший». В соцсети Truth Social он написал, что, снова став президентом США, «принесет мир во всем мире».