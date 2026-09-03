В Магдебурге, столице немецкой земли Саксония-Анхальт, состоялась необычная церемония. За пять дней до выборов здесь торжественно перезахоронили одного из самых известных исторических персонажей — первого императора Священной Римской империи Оттона I Великого. Как средневековый правитель спустя 1053 года неожиданно оказался в центре избирательной кампании, за которой следит вся Германия, — в материале RTVI.

Как передает Spiegel online, ранним утром перед собором Магдебурга собрались гости, чтобы проводить императора в последний путь. Среди них были премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце, который 6 сентября надеется переизбраться, министр культуры земли Вольфрам Ваймер, глава Германского Императорского и Прусского Королевского Дома Георг Фридрих фон Гогенцоллерн, епископы, депутаты ландтага и просто жители — всего более тысячи человек.

«Точнее говорить не о перезахоронении, а о повтором погребении, ведь его останки с момента кончины в 973 году покоились в Магдебурге в деревянном гробу, заключенном в саркофаг из известняка», — поясняет издание.

В 2024 году при плановой проверке обнаружились трещины в стенах саркофага, скрытого под мраморной плитой весом 300 килограммов, и специалисты срочно приступили к реставрации. Они удалили ржавые гвозди и железные скобы, а также излишки раствора, заделали трещины.

Теперь для императора сделали новый титановый гроб. Надпись на латыни гласит: «Здесь покоится Оттон, в своё время именовавшийся величественным императором, Божьей милостью король, христианский князь».

«Оттону, когда он скончался, было 60 лет, и он правил империей, простиравшейся от Северного моря до Италии. Уже при жизни к нему обращались с эпитетом Magnus — Великий. Он победил венгерские конные отряды и славянских воинов, основал епископства и женился на вдове короля Италии. Оттон I считался одним из самых могущественных правителей своего времени. Однако это не обеспечило ему безмятежного покоя в века», — отмечает Spiegel.

Сначала покойного императора подняли на свои знамена национал-социалисты. Так, вторжение в Австрию в 1938 году носило кодовое название операция «Оттон». Правителя собирались отправить и на передовую на Восточный фронт, однако в последний момент Гитлер передумал и назвал план нападения на СССР именем другого императора Священной Римской империи, жившего столетием позже, — Фридриха Барбароссы.

«Вокруг Оттона I в последние месяцы разгорелась борьба. Речь идёт о его месте в истории: император стал идеологической фигурой, которую используют в своих интересах самые разные стороны», — признает издание.

Так, «Альтернатива для Германии» видит в Оттоне I «нечто большее, чем просто правителя раннего Средневековья». Для них он, в первую очередь, «основатель Германской империи — прообраза современной ФРГ».

В мае 2025 года парламентская группа АдГ в земле Саксония-Анхальт подала заявку на проведение кампании #deutschdenken («Думать по-немецки»). Она предполагала воссоздание «Дороги германского рейха», которая должна пролегать через «значимые исторические места», в том числе через ключевые локации из жизни Оттона. Среди них — Магдебургский собор и императорский пфальц (резиденцию) в Мемлебене (теперь там музей).

В своей предвыборной кампании «Альтернатива» предполагает ориентироваться и на других «выдающихся личностей», сформировавших величие германской нации, — например, Бисмарка и Ницше.

Притязания АдГ на императора Оттона Великого во время церемонии перехватил премьер-министр Свен Шульце, главный кандидат от ХДС.

«Я думаю, это плохо, что некоторые хотят злоупотребить Оттоном в угоду идеологии», — сказал он.

Директор земельного Управления охраны памятников и археологии земли Саксония-Анхальт Харальд Меллер также заявил, что Оттон «не был ни германским императором, ни основателем германской нации». Такое толкование, по его мнению, «большое недоразумение». Оттон был восточно-франкским королем, а последние годы своей жизни прожил в основном в Италии.

По мнению же министра культуры земли, Оттон I был просто «великим европейцем» и даже «миротворцем».