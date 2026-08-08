За месяц до выборов на востоке ФРГ, где на победу претендует «Альтернатива для Германии», в стране вновь разгорелась дискуссия о запрете партии. Вначале с петицией выступили более 1000 юристов, затем призыв поддержал вице-канцлер и министр финансов, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Действительно ли АдГ грозит бан и как вообще в Германии можно запретить партию — в материале RTVI.

Кто выступил за запрет

Всерьез рассмотреть вопрос о запрете АдГ потребовал вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль.

Политик не впервые поднимает этот вопрос. На этот раз он написал статью для газеты Die Zeit, в которой настаивает: «Сейчас необходимо серьезно изучить, имеются ли условия для запрета [АдГ] в Федеральном конституционном суде». Если условия есть, то, по его мнению, запуск процесса — «не просто опция, но демократический долг по защите страны».

Клингбайль ссылается на заключение Общества по защите гражданских прав. «Независимые ученые представили доказательства, что «Альтернатива для Германии» систематически работает над уничтожением нашей демократии и верховенства права», — считает он.

Социал-демократического вице-канцлера уже поддержали единомышленники на левом фланге. Замглавы фракции Левых в бундестаге Клара Бюнгер заявила газете Rheinische Post: «СДПГ входит в состав федерального правительства и имеет возможность предпринять очень конкретные шаги». Она предположила, что Клингбайль мог бы уже сейчас «инициировать создание рабочей группы на уровне федерации и земель для уточнения этих шагов».

Запустила же дискуссию группа юристов из Республиканской ассоциации адвокатов (RAV). Изначально их петицию в адрес федерального правительства и парламентариев подписали около 500 человек, но довольно быстро их число перевалило за тысячу — это почти весь состав RAV.

«Долг юристов — отстаивать человеческое достоинство всех людей. Это включает в себя решительную борьбу с такой партией, как АдГ, которая воюет с фундаментальными ценностями нашей Конституции», — заявили в RAV.

Таким образом, нынешнее наступление на правую АдГ (ее называют также крайне правой, ультраправой и правопопулистской, сама же партия именует себя «истинно демократическим движением либералов и консерваторов») идет, прежде всего, слева.

Та же RAV, созданная в 1979 году как политическая организация юристов, не скрывает своей левой ориентации и относит себя к более широкому движению за гражданские права.

Это позволяет «Альтернативе» говорить, что она подвергается политическому преследованию со стороны оппонентов, которые задействуют против нее административный ресурс. Впрочем, к примеру, предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц (тоже социал-демократ) не поддерживал идею запрета АдГ — как и нынешний канцлер, христианский демократ Фридрих Мерц.

Что со статусом АдГ

В Германии время от времени поднимают вопрос о том, чтобы запретить «Альтернативу для Германии», которая по итогам досрочных выборов в бундестаг в феврале 2025-го стала второй по популярности партией и главной оппозиционной силой (в правительство она войти не может из-за «брандмауэра» — политики коллективного сдерживания правых, с которыми никто не вступает в коалицию).

Однако с мая 2025 года открылся новый простор для дискуссий — тогда АдГ получила новый правовой административный статус. Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV, по сути — немецкая контрразведка) официально классифицировало партию как «достоверно правоэкстремистскую».

BfV может сделать это в нескольких случаях, например — если сочтет, что партия противостоит основам конституционного строя; демонстрирует ксенофобскую, националистическую или расистскую идеологию; поддерживает насильственные методы достижения политических целей.

Спецслужбы вынесли свое заключение на 1100 страницах. Среди оснований для беспрецедентного решения BfV в отношении всей партии называется «установка, что граждане с миграционными корнями из мусульманских стран не признаются равноправными членами немецкого народа».

До тех пор «Альтернатива для Германии» также находилась под наблюдением немецких спецслужб — но пока еще как «подозреваемая в экстремизме». Вместе с тем были признаны экстремистскими ее отделения в трех восточных землях — Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальте, а также молодежная организация «Junge Alternative».

Кроме того, Ведомство по защите конституции включило в список правых экстремистов 28 тысяч человек из рядов «Альтернативы». Среди них, например, глава ее отделения в Тюрингии Бьорн Хёке, известный одиозными высказываниями, из-за которых суд даже разрешил называть его «фашистом». Кстати, он был сооснователем праворадикальной группы «Крыло» внутри АдГ, которая создавала очень плохую репутацию востоку Германии и самораспустилась в 2020 году по требованию центрального руководства партии.

В любом случае объявление той или иной партии «достоверно экстремистской» не запрещает ей участвовать в выборах, да и не ведет к ее автоматическому запрету. Но зато разрешает спецслужбам усиливать за ней легальную слежку и даже внедрять в ее ряды своих агентов.

К тому же «Альтернатива для Германии» пытается оспорить этот статус, и в феврале 2026-го Административный суд Кёльна приостановил классификацию партии как «достоверно экстремистской» — до окончания судебного разбирательства в первой инстанции. Суд обосновал это тем, что, «исходя из имеющихся доказательств, для такой классификации АдГ в целом недостаточно доказательств», — с уточнением, что сохраняется «серьезное подозрение» в антиконституционной деятельности внутри партии.

Какие партии запрещали в Германии

В истории ФРГ было только два случая запрета партии — оба в 1950-е годы. В октябре 1952-го Федеральный конституционный суд запретил неонацистскую Социалистическую имперскую партию, основанную тремя годами ранее генералом вермахта Отто-Эрнстом Ремером и бывшим нацистским деятелем Фрицем Дорлсом.

«Партия рейха» открыто позиционировала себя как преемница гитлеровской НСДАП. Впрочем, она самораспустилась за месяц до вердикта суда.

В 1956-м та же участь постигла Коммунистическую партию Германии — детище Карла Либкнехта, Розы Люксембург и других вождей левого крыла германской социал-демократии, учредивших ее в декабре 1918 года — то есть еще во времена Веймарской республики.

При нацистах активисты Компартии подвергались репрессиям (в том числе ее председатель Эрнст Тельман), а с 28 мая 1933 года она и вовсе была запрещена нацистами. Кстати, почти полторы тысячи немецких коммунистов, перебравшихся как политэмигранты в «красную Москву», впоследствии стали жертвами «большого террора» в СССР.

Летом 1945 года в советской зоне оккупации, а несколько позже и в других оккупационных зонах Германии началось воссоздание первичных, окружных и земельных организаций КПГ. На съезде 1946 года в Берлине коммунисты и социал-демократы объединились в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ) — впоследствии она станет правящей партией ГДР. Однако на западе страны земельные организации СЕПГ в 1948 году вышли из нее и воссоздали Коммунистическую партию Германии.

Четыре года спустя в ФРГ ее запретили: Федеральный конституционный суд постановил, что официальная цель КПГ — установление «диктатуры пролетариата» путем революционного свержения существующего строя — подрывает базовые принципы демократии.

Наконец, в Германии дважды пытались запретить ультраправую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ) — преемницу Социалистической имперской партии, учрежденную в первой половине 1960-х. И оба раза — безуспешно.

В 2001 году обращение в Конституционный суд поступило от правительства Герхарда Шредера (затем к нему присоединились бундестаг и бундесрат). Основание — серия ксенофобных нападений со стороны правых радикалов. Но запрет был отклонен из-за скандала: выяснилось, что в ее ряды глубоко внедрились агенты контрразведки, так называемые V-Leute («доверенные лица»). Причем они заняли влиятельные должности в НДПГ, входили в состав федерального и земельных правлений. Поэтому объективно оценить радикализм партии, наводненной людьми, работавшими на государство, попросту не представлялось возможным.

Вторая попытка была предпринята в 2017-м — и тоже провалилась. Суд признал, что НДПГ преследует антиконституционные цели, однако счел ее слишком незначительной, чтобы представлять угрозу демократии.

Как можно запретить партию в ФРГ

Запретить партию в ФРГ может единственная инстанция — Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. А инициировать процесс имеют право только три ведомства — федеральное правительство, бундестаг (федеральный парламент) или бундесрат (то есть федеральный совет — иногда его ошибочно называют «верхней палатой парламента», но на самом деле это палата представителей 16 федеральных земель).

Для передачи предложения в Конституционный суд от бундестага требуется простое большинство голосов.

Возможность запрета партии предусмотрена статьей 21 Основного закона.

Она гласит: «Партии, которые по своим целям и поведению своих сторонников стремятся причинить ущерб основам свободного демократического строя либо устранить его и поставить под угрозу существование Федеративной Республики Германия, антиконституционны».

Однако для запуска процесса «нужно преодолеть серьезные препятствия», признает издание TAZ. Сам Федеральный конституционный суд называет такую опцию «самым острым и, более того, обоюдоострым оружием демократического конституционного государства против его организованных врагов».

В частности, «парламент потребует [от спецслужб] гарантий того, что любые потенциальные информаторы внутри партии будут деактивированы». И только после этого «начнется длительный судебный процесс, исход которого не ясен».

Специалисты по конституционному праву признают, что, «в отличие от той же НДПГ, платформа АдГ не содержит какого-либо явно неконституционного контента».

«Таким образом, суду пришлось бы использовать показания функционеров АдГ, чтобы доказать истинно антиконституционный характер партии».