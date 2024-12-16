Большинство депутатов Бундестага отклонили вотум о доверии правительству Олафа Шольца, открыв тем самым путь к досрочным парламентским выборам. Они могут состояться 23 февраля, передает Berliner Morgenpost.

Издание уточнило, что за роспуск парламента проголосовали 394 депутата, 207 — поддержали кабмин Шольца и 116— воздержались.

Как отмечает Berliner Morgenpost, голосование по таким вопросам, как вопрос доверия, проводится поименно. Депутаты бросают в урну карточку для голосования: синяя означает «да», красная — «нет», белая — «воздержаться». Затем карточки подсчитываются и публикуются результаты голосования всех парламентариев. Для отклонения вотума доверия было необходимо набрать как минимум 367 голосов.

Deutsche Welle* пишет, что теперь Шольц должен будет обратиться к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой распустить парламент. На принятие этого решения у главы ФРГ будет 21 день, при этом действующее правительство будет продолжать свою работу до проведения внеочередных выборов.

В начале ноября канцлер отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии Германии (СвДП). После этого распалась «светофорная» коалиция, которая руководила страной с 2021 года.

11 декабря Шольц направил письменный запрос о вотуме доверия к парламенту.

Голосование о доверии канцлеру ФРГ прошло шестой раз в истории страны. Через процедуру проходили Вилли Брандт, Гельмут Шмидт, Гельмут Коль, а также Герхард Шредер (дважды). Последний добился таким путем досрочных выборов в 2005 году, но расчет не оправдался — социал-демократ проиграл на них сопернице от ХДС Ангеле Меркель.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов