В Германии развалилась правящая коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых». Канцлер ФРГ Олаф Шольц в январе вынесет на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы в марте можно было провести досрочные выборы.

Вечером 6 ноября Шольц сообщил, что предложил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру уволить министра финансов Кристиана Линднера (СвДП). Канцлер отметил, что выдвинул предложение по изменению экономического курса, которое позволило бы «закрыть дефицит федерального бюджета, не погружая страну в хаос».

«Однако министр финансов не проявляет готовности реализовать это предложение на благо нашей страны. Я больше не хочу видеть в нашей стране такого поведения», — сказал Шольц (цитата по журналу Der Spiegel).

По словам канцлера, Линднер слишком часто обманывал его доверие, из-за чего уже «нет основы доверия для дальнейшего сотрудничества». Шольц обвинил министра в неготовности к компромиссам в интересах граждан и заботе лишь о «краткосрочном выживании своей партии».

Он также отметил, что Линднер выступал за снижение налогов для людей с высокими доходами и в то же время сокращение пенсий для всех пенсионеров. «Это неприлично, это несправедливо», — сказал Шольц.

По его словам, в начале 2025 года он поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству, чтобы бундестаг мог проголосовать по нему 15 января. «Это позволит членам Бундестага решить, открыть ли путь для проведения досрочных выборов», — сказал канцлер.

Он уточнил, что в соответствии с законодательством эти выборы могут состояться до конца марта 2025 года.

Сам Линднер обвинил Шольца в преднамеренном расколе правительства ФРГ. «Его тщательно подготовленное заявление <…> свидетельствует о том, что Олаф Шольц уже давно стремился не к достижению приемлемого для всех соглашения, а к просчитанному расколу этой коалиции», — сказал он.

После увольнения Линднера, который является лидером либеральной СвДП, правительство покинут другие представители этой партии — министр юстиции Марко Бушман, министр образования Беттина Штарк-Ватцингер и министр транспорта Фолькер Виссинг. Об этом сообщил глава фракции СвДП в бундестаге Кристиан Дюрр.

По словам Дюрра, предложений канцлера даже отдаленно не было достаточно для прогресса в экономическом плане.

Министр экономики Роберт Хабек («Зеленые») на этом фоне заявил, что правящая коалиция ушла в прошлое. «Это было непопулярное правительство», — признал он.