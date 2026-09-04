Уже совсем скоро, 6 сентября, в земле Саксония-Анхальт на востоке Германии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Голосование решит, сумеет ли «Альтернатива для Германии» впервые в истории взять власть в целом регионе. Пока эксперты просчитывают сценарии, в бой рвутся и малые партии, у которых нет шансов преодолеть 5%, зато есть кураж. Среди них — партия немецких сатириков, которая так и называется: Die PARTEI. Что предлагают те, кого в прошлый раз поддержали более 10 тысяч местных жителей, — в материале RTVI.
В избирательных бюллетенях, которые в воскресенье 6 октября получат пришедшие на участки, будет 15 политических сил. Среди них — Партия «За труд, верховенство права, защиту животных, продвижение элит и низовую демократическую инициативу» (из акронима складывается название Die PARTEI).
Это еще и отсылка к Социалистической единой демократической партии Германии (СЕПГ), 40 лет обладавшей монополией на власть в ГДР, — в народе ее называли по умолчанию просто «партия». К слову, за основу своего гимна немецкие сатирики взяли партийный гимн СЕПГ «Партия всегда права». А каждый их плакат содержит незатейливый призыв: «Голосуйте за «ПАРТИЮ». Она очень хороша».
Своей миссией они называют «окончательное разделение Германии» и «возвращение Берлинской стены», ибо без сомнения «две Германии лучше, чем одна».
Во главе «ПАРТИИ» стоит основатель сатирического журнала «Титаник» Мартин Зонненборн. «Партийцы» называют себя проевропейцами (скорее, левого толка) и антифашистами, они яростные противники правой идеологии, а их главная мишень — «Альтернатива для Германии». Но далеко не только. Путем тонкого, а порой грубоватого троллинга они высмеивают традиционные партии, «зеленую» повестку, конспирологов и популизм всех мастей.
На земельные выборы 2026 года в Саксонии-Анхальте местное отделение «ПАРТИИ» идет со старой, проверенной программой — в виде «95 тезисов». А это уже отсылка к 95 тезисам основоположника германского протестантизма Мартина Лютера. Впрочем, на деле пунктов программы всего девять — но на сей счет есть сноска: «Цифры считать приблизительными».
Главное воззвание — «За Саксонию-Анхальт в границах 1953 года!». Соль в том, что как раз тогда эту федеральную землю (как и все прочие) на территории ГДР упразднили.
Вот еще некоторые пункты их предвыборной программы, где юмор понятен и российским читателям (хотя целиком игру слов, а порой и контекст передать порой невозможно).
- В сфере экологии «ПАРТИЯ» высмеивает теорию заговоров про «химтрейлы» (якобы распыляемые самолетами яды для контроля над населением), предлагая заменить их органическими (и, разумеется, тоже несуществующими) «биотрейлами». «Над Грацем часто выпадает особенно много осадков в виде монооксида дигидрогена», — пугают пародисты шуточным псевдонаучным термином, который на деле означает просто воду. А заодно предлагают отказаться от «растений с генами».
- «Отменить гравитацию! Сила тяжести уже не раз была виновна в том, что пиво, налитое до краев в лошадиных дозах, оказывалось на полу, а не в горле страждущего», — говорится в разделе о научной политике.
- «Самое ценное достояние нашей страны — это безработные, если только они не работают проститутками в многочисленных колл-центрах Саксонии-Анхальт. Безработицу нужно поощрять, иначе эти бедолаги в итоге станут уборщиками телефонов (выдуманная профессия. — Прим. RTVI), страховыми агентами или даже консультантами по менеджменту» — гласит раздел, посвященный политике занятости. Тут надо пояснить, что сатирики высмеивают обилие навязчивых колл-центров в регионе, ставших местным мемом, а заодно потешаются над «белыми воротничками».
- Раздел о семейной политике гласит: «В Саксонии-Анхальте дети улетают в трубу. Связь между популяцией аистов и уровнем рождаемости не просто очевидна каждому ребёнку — она доказана социологическими исследованиями. Die PARTEI выступает за поддержку аистов, чтобы противодействовать депопуляции. Заселение аистами частных дымоходов должно субсидироваться в размере 150 евро в месяц» (прямой намек на детские пособия в ФРГ. — Прим. RTVI).
- «Согласно репрезентативному опросу независимого института изучения общественного мнения «PARTEI-Impact», лишь 30,26% жителей Саксонии-Анхальта, находившихся в состоянии похмелья, ответили: «Мы встаем раньше, чтобы дольше побыть безработными». В то же время 69,74% ментально бодрых граждан выбрали вариант: «Я лучше высплюсь, чтобы начать свой рабочий день свежим и в полной концентрации умственных сил». Разумеется, мы как популистская партия преклоняемся перед волей народа и поэтому тоже предпочитаем высыпаться. Наш новый девиз: «У нас есть время»». Тут «ПАРТИЯ» высмеивает статистические данные властей о том, что жители Саксонии-Анхальта просыпаются в будни в среднем на 9 минут раньше остальных немцев.
В случае победы «ПАРТИЯ» обещает «прозрачное распределение министерских постов путем «бир-понга» и игры в «бутылочку»».
Шутки шутками, но на предыдущих земельных выборах сатирики на полном серьезе получили 0,8% голосов, а это более 10 тысяч избирателей. Также у них есть два места в Европарламенте. Одно занимает сам Мартин Зонненборн (прославился попеременным голосованием «да» и «нет» за разные законопроекты), а второе — немецко-швейцарская писательница Сибилла Берг. Также с ноября 2020-го по октябрь 2021 года независимый депутат, вступивший в ряды «ПАРТИИ», заседал в федеральном парламенте — бундестаге.
Их единомышленники в еще одной восточной земле ФРГ — Мекленбург-Передняя Померания, где выборы предстоят 20 сентября, — не отстают в креативности. Вот, к примеру, что предлагает их «Программа оперативных мер»:
- «Сельское хозяйство и туризм выступают краеугольными камнями экономики Мекленбурга-Передней Померании. Из-за своего географического положения эти сектора не могут приносить полную прибыль круглый год. Поэтому мы построим над Мекленбургом-Передней Померанией климатический купол. Это обеспечит круглогодичное ведение сельского хозяйства. Проблема сезонных работ будет окончательно решена».
- «Мы являемся лидерами в области возобновляемой энергии. Для повышения производительности наших ветряных турбин в будущем, когда не будет ветра, их будут приводить в движение бензиновые двигатели. Одновременно с этим в лопастях турбин будут построены дачные домики, откуда откроется самый красивый вид на наш потрясающий ландшафт».
- «После всей этой шумихи вокруг театров по всей стране (споров о финансировании и слиянии учреждений культуры. — Прим. RTVI) «ПАРТИЯ» предлагает, наконец-то, правильное решение. Наши политики сами станут частью культурного наследия Мекленбурга-Передней Померании. Заседания земельного парламента превратятся в официальные представления Мекленбургского государственного театра».
Еще дальше идут «партийцы» в Берлине — там 20 сентября тоже будут выбирать земельный парламент.
Их центральный лозунг — «Возвращаемся в Бонн!»:
«Оккупация Берлина федеральным правительством должна закончиться! Каждое правительство непопулярнее предыдущего — лишь вопрос времени, когда рейтинги одобрения упадут ниже 0%. Никто не хочет жить по соседству с такими людьми. Никто не хочет рисковать столкнуться с ними во время покупок или вечеринки. И что это нам принесло до сих пор, помимо уродливой архитектуры, высокой арендной платы и смехотворно дорогого кофе? Этот эксперимент должен закончиться!»