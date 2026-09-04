Уже совсем скоро, 6 сентября, в земле Саксония-Анхальт на востоке Германии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Голосование решит, сумеет ли «Альтернатива для Германии» впервые в истории взять власть в целом регионе. Пока эксперты просчитывают сценарии, в бой рвутся и малые партии, у которых нет шансов преодолеть 5%, зато есть кураж. Среди них — партия немецких сатириков, которая так и называется: Die PARTEI. Что предлагают те, кого в прошлый раз поддержали более 10 тысяч местных жителей, — в материале RTVI.

В избирательных бюллетенях, которые в воскресенье 6 октября получат пришедшие на участки, будет 15 политических сил. Среди них — Партия «За труд, верховенство права, защиту животных, продвижение элит и низовую демократическую инициативу» (из акронима складывается название Die PARTEI).

Это еще и отсылка к Социалистической единой демократической партии Германии (СЕПГ), 40 лет обладавшей монополией на власть в ГДР, — в народе ее называли по умолчанию просто «партия». К слову, за основу своего гимна немецкие сатирики взяли партийный гимн СЕПГ «Партия всегда права». А каждый их плакат содержит незатейливый призыв: «Голосуйте за «ПАРТИЮ». Она очень хороша».

Своей миссией они называют «окончательное разделение Германии» и «возвращение Берлинской стены», ибо без сомнения «две Германии лучше, чем одна».

Во главе «ПАРТИИ» стоит основатель сатирического журнала «Титаник» Мартин Зонненборн. «Партийцы» называют себя проевропейцами (скорее, левого толка) и антифашистами, они яростные противники правой идеологии, а их главная мишень — «Альтернатива для Германии». Но далеко не только. Путем тонкого, а порой грубоватого троллинга они высмеивают традиционные партии, «зеленую» повестку, конспирологов и популизм всех мастей.

На земельные выборы 2026 года в Саксонии-Анхальте местное отделение «ПАРТИИ» идет со старой, проверенной программой — в виде «95 тезисов». А это уже отсылка к 95 тезисам основоположника германского протестантизма Мартина Лютера. Впрочем, на деле пунктов программы всего девять — но на сей счет есть сноска: «Цифры считать приблизительными».

Главное воззвание — «За Саксонию-Анхальт в границах 1953 года!». Соль в том, что как раз тогда эту федеральную землю (как и все прочие) на территории ГДР упразднили.

Вот еще некоторые пункты их предвыборной программы, где юмор понятен и российским читателям (хотя целиком игру слов, а порой и контекст передать порой невозможно).

В сфере экологии «ПАРТИЯ» высмеивает теорию заговоров про «химтрейлы» (якобы распыляемые самолетами яды для контроля над населением), предлагая заменить их органическими (и, разумеется, тоже несуществующими) «биотрейлами» . «Над Грацем часто выпадает особенно много осадков в виде монооксида дигидрогена», — пугают пародисты шуточным псевдонаучным термином, который на деле означает просто воду. А заодно предлагают отказаться от «растений с генами».

. «Над Грацем часто выпадает особенно много осадков в виде монооксида дигидрогена», — пугают пародисты шуточным псевдонаучным термином, который на деле означает просто воду. А заодно предлагают отказаться от «растений с генами». « Отменить гравитацию ! Сила тяжести уже не раз была виновна в том, что пиво, налитое до краев в лошадиных дозах, оказывалось на полу, а не в горле страждущего», — говорится в разделе о научной политике.

! Сила тяжести уже не раз была виновна в том, что пиво, налитое до краев в лошадиных дозах, оказывалось на полу, а не в горле страждущего», — говорится в разделе о научной политике. «Самое ценное достояние нашей страны — это безработные, если только они не работают проститутками в многочисленных колл-центрах Саксонии-Анхальт. Безработицу нужно поощрять , иначе эти бедолаги в итоге станут уборщиками телефонов (выдуманная профессия. — Прим. RTVI), страховыми агентами или даже консультантами по менеджменту» — гласит раздел, посвященный политике занятости. Тут надо пояснить, что сатирики высмеивают обилие навязчивых колл-центров в регионе, ставших местным мемом, а заодно потешаются над «белыми воротничками».

, иначе эти бедолаги в итоге станут уборщиками телефонов (выдуманная профессия. — Прим. RTVI), страховыми агентами или даже консультантами по менеджменту» — гласит раздел, посвященный политике занятости. Тут надо пояснить, что сатирики высмеивают обилие навязчивых колл-центров в регионе, ставших местным мемом, а заодно потешаются над «белыми воротничками». Раздел о семейной политике гласит: «В Саксонии-Анхальте дети улетают в трубу. Связь между популяцией аистов и уровнем рождаемости не просто очевидна каждому ребёнку — она доказана социологическими исследованиями. Die PARTEI выступает за поддержку аистов , чтобы противодействовать депопуляции. Заселение аистами частных дымоходов должно субсидироваться в размере 150 евро в месяц» (прямой намек на детские пособия в ФРГ. — Прим. RTVI).

, чтобы противодействовать депопуляции. Заселение аистами частных дымоходов должно субсидироваться в размере 150 евро в месяц» (прямой намек на детские пособия в ФРГ. — Прим. RTVI). «Согласно репрезентативному опросу независимого института изучения общественного мнения «PARTEI-Impact», лишь 30,26% жителей Саксонии-Анхальта, находившихся в состоянии похмелья, ответили: «Мы встаем раньше, чтобы дольше побыть безработными». В то же время 69,74% ментально бодрых граждан выбрали вариант: «Я лучше высплюсь, чтобы начать свой рабочий день свежим и в полной концентрации умственных сил». Разумеется, мы как популистская партия преклоняемся перед волей народа и поэтому тоже предпочитаем высыпаться. Наш новый девиз: «У нас есть время»». Тут «ПАРТИЯ» высмеивает статистические данные властей о том, что жители Саксонии-Анхальта просыпаются в будни в среднем на 9 минут раньше остальных немцев.

В случае победы «ПАРТИЯ» обещает «прозрачное распределение министерских постов путем «бир-понга» и игры в «бутылочку»».

Шутки шутками, но на предыдущих земельных выборах сатирики на полном серьезе получили 0,8% голосов, а это более 10 тысяч избирателей. Также у них есть два места в Европарламенте. Одно занимает сам Мартин Зонненборн (прославился попеременным голосованием «да» и «нет» за разные законопроекты), а второе — немецко-швейцарская писательница Сибилла Берг. Также с ноября 2020-го по октябрь 2021 года независимый депутат, вступивший в ряды «ПАРТИИ», заседал в федеральном парламенте — бундестаге.

Их единомышленники в еще одной восточной земле ФРГ — Мекленбург-Передняя Померания, где выборы предстоят 20 сентября, — не отстают в креативности. Вот, к примеру, что предлагает их «Программа оперативных мер»:

«Сельское хозяйство и туризм выступают краеугольными камнями экономики Мекленбурга-Передней Померании. Из-за своего географического положения эти сектора не могут приносить полную прибыль круглый год. Поэтому мы построим над Мекленбургом-Передней Померанией климатический купол. Это обеспечит круглогодичное ведение сельского хозяйства. Проблема сезонных работ будет окончательно решена».

«Мы являемся лидерами в области возобновляемой энергии. Для повышения производительности наших ветряных турбин в будущем, когда не будет ветра, их будут приводить в движение бензиновые двигатели. Одновременно с этим в лопастях турбин будут построены дачные домики, откуда откроется самый красивый вид на наш потрясающий ландшафт».

«После всей этой шумихи вокруг театров по всей стране (споров о финансировании и слиянии учреждений культуры. — Прим. RTVI) «ПАРТИЯ» предлагает, наконец-то, правильное решение. Наши политики сами станут частью культурного наследия Мекленбурга-Передней Померании. Заседания земельного парламента превратятся в официальные представления Мекленбургского государственного театра».

Еще дальше идут «партийцы» в Берлине — там 20 сентября тоже будут выбирать земельный парламент.

Их центральный лозунг — «Возвращаемся в Бонн!»:

«Оккупация Берлина федеральным правительством должна закончиться! Каждое правительство непопулярнее предыдущего — лишь вопрос времени, когда рейтинги одобрения упадут ниже 0%. Никто не хочет жить по соседству с такими людьми. Никто не хочет рисковать столкнуться с ними во время покупок или вечеринки. И что это нам принесло до сих пор, помимо уродливой архитектуры, высокой арендной платы и смехотворно дорогого кофе? Этот эксперимент должен закончиться!»