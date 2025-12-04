Федеральный суд Лос-Анджелеса вынес приговор первому из пяти фигурантов дела о смерти актера Мэттью Перри от передозировки наркотиков. Владелец клиники в Калифорнии Сальвадор Пласенсия, поставлявший звезде и его помощнику кетамин, получил 2,5 года заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры штата.

После отбытия срока наказания Пласенсия в течение двух лет будет оставаться под надзором, также ему назначен штраф в размере $5,6 тыс. Прокурор требовал для врача три года лишения свободы, адвокаты — условный срок, передает Associated Press (AP).

Пласенсия признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в распространении кетамина, но не в смерти Перри. Соглашение о признании вины не предусматривало никаких гарантий по приговору, и по закону мужчина мог получить 40 лет лишения свободы, отмечает CNN.

Сальвадор Пласенсия владел клиникой неотложной помощи Malibu Canyon Urgent Care в Калифорнии. Он познакомился со звездой сериала «Друзья» через одного из своих пациентов, который заявил, что Перри — «известная личность» и готов заплатить «много тысяч наличными» за кетамин.

Согласно судебным документам, врач знал о потенциальных рисках, связанных с употреблением кетамина, и о том, что пациенты должны принимать препарат под наблюдением врача. Пласенсия также знал, что Мэттью Перри боролся с наркозависимостью, но, по версии прокуратуры и суда, решил воспользоваться его уязвимостью.

После встречи с актером Пласенсия написал другому врачу Марку Чавесу: «Интересно, сколько заплатит этот идиот. Давай выясним».

Подсудимый признал, что примерно за месяц до смерти Перри незаконно передал ему 20 ампул кетамина общим объемом 100 мг, а также кетаминовые таблетки и шприцы. Пласенсия запросил за свои услуги $57 тыс., хотя на тот момент ампула кетамина стоила $15, отмечается в релизе прокуратуры. При этом врач знал, что передает кетамин Перри не для законных медицинских целей.

Пласенсия несколько раз лично вводил актеру кетамин в его доме и один раз — в автомобиле. После смерти Перри врач подделал записи о его лечении и счета-фактуры, чтобы скрыть факты незаконной продажи кетамина.

На заседании суда Пласенсия попросил прощения у семьи актера, заявив, что «подвел» его, хотя «должен был защитить». Судья перед вынесением приговора отметила, что кетамин, от передозировки которого умер Перри, актер получил не от Пласенсии. Однако врач и другие обвиняемые, по словам судьи, «подтолкнули» звезду к такому концу, «продолжая подпитывать его зависимость от кетамина».

По словам адвокатов Пласенсии, их подзащитный надеется, что «этот болезненный опыт поможет другим врачам избежать подобных ошибок и убережет другие семьи от подобной трагедии».

Смерть Мэтью Перри

Мэттью Перри, прославившийся ролью Чендлера Бинга в сериале «Друзья», был найден мертвым в своем джакузи 28 октября 2023 года. Ему было 54 года. Судебно-медицинская экспертиза установила, что его смерть наступила в результате острого воздействия кетамина, а также от сопутствующих факторов, включая утопление, ишемическую болезнь сердца и действие бупренорфина — препарата для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Перри получал инъекции кетамина для лечения депрессии и тревожности. Пристрастившись к препарату, он попросил своего лечащего врача увеличить дозировку, а после отказа обратился к недобросовестным поставщикам.

По делу о смерти актера проходят еще четверо человек, помимо Пласенсии, ― Джасвин Сангха, известная как «королева кетамина», личный помощник Перри Кеннет Ивамаса, врач Марк Чавес и уличный торговец наркотиками Эрик Флеминг.

Согласно обвинительному заключению, поставщиком кетамина, убившим Мэттью Перри, была Сангха, а Ивамаса ввел препарат актеру. Приговор «королеве кетамина», будет вынесен 10 декабря, Чавесу — 17 декабря, остальным фигурантам — в 2026 году.