Ключевой обвиняемой по делу о смерти актера Мэттью Перри является 41-летняя Джасвин Сангха, которую прокуроры считают крупной производительницей и распространительницей наркотиков в Голливуде, а СМИ называют «кетаминовой королевой». The New York Times провела расследование об этой женщине и делится некоторыми подробностями из ее выставляемой напоказ в соцсетях и в то же время очень закрытой жизни.

Через несколько недель после того, как звезда культового сериала «Друзья» Мэттью Перри был обнаружен плавающим лицом вниз в собственном джакузи, женщина, которая, по словам прокуроров, поставляла убивший актера кетамин, наслаждалась послеобеденным чаем в пятизвездочном отеле в Японии и делала селфи с зеркалом, демонстрируя роскошное кимоно. Несколько месяцев спустя она опубликовала основные моменты поездки в Мексику, где наслаждалась икрой в аэропорту, сидела у бассейна на пляже и фотографировала коктейли в кокосе.

Женщина по имени Джасвин Сангха любила делиться в социальных сетях фотографиями своей роскошной жизни, общения со знаменитостями и путешествий по всему миру, включая Испанию, Китай и Дубай. Но сама она при этом жила в невысоком доме в Северном Голливуде — негламурном месте в неприметной части города. Именно там, говорят прокуроры, Сангха изготавливала, хранила и распространяла наркотики в течение как минимум пяти лет — включая те, которые связаны со смертью Перри и еще одного мужчины.

Когда в марте власти провели обыск в квартире Сангхи на четвертом этаже, они заявили, что нашли кокаин, 79 флаконов кетамина и три фунта оранжевых таблеток, содержащих метамфетамин. Прокуроры подчеркнули в судебных документах, что клиенты знали ее как «королеву кетамина».

«Учитывая объем наркотиков, проданных ответчиком, жертв, вероятно, будет больше», — говорится в судебных документах.

Сангха была арестована в марте по обвинению в наркотиках и освобождена под залог, но в августе федеральные прокуроры выдвинули новое обвинение против нее и еще четырех человек в причастности к смерти Перри. Судья отменил залог, сославшись на опасения, что она может скрыться и представлять опасность для общества, и отправил ее в тюрьму до суда.

Мэтью Перри умер 28 октября 2023 года от «острого эффекта кетамина» — мощного анестетика, который становится все более популярным в США в качестве терапии депрессии, а также используется в качестве рекреационного наркотика. Актер, известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме 1990-х годов «Друзья», открыто писал о своей борьбе с зависимостью в мемуарах.

Сангха не признала себя виновной по обвинениям, связанным с передозировкой Перри, включая распространение кетамина, приведшее к его смерти. Она должна предстать перед судом в марте. Если ее признают виновной по всем пунктам обвинения, ей грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Представитель прокуратуры США отказался от комментариев — как и адвокат Марк Герагос, чья фирма ведет дело Сангхи.

Однако в августе в интервью NewsNation защитник женщины задавался вопросом о том, как власти могут быть уверены в точности установленного ими происхождения кетамина, от передозировки которого скончался актер.

«То, что это трагедия, не означает, что это преступление», — сказал Герагос.

Сангха окончила среднюю школу в Калабасасе — богатом пригороде Лос-Анджелеса — в 2001 году, а затем получила степень бакалавра в области социальных наук в Калифорнийском университете в Ирвайне и степень магистра делового администрирования в Международной школе бизнеса Халта в Лондоне.

В соцсетях она позиционировала себя как куратор связанных с искусством мероприятий и любительницу бизнес-джетов, которая постоянно летает между Лондоном и Лос-Анджелесом. Свой гламурный образ Сангха подкрепляла фотографиями и видео из бассейнов, с танцевальных вечеринок и шикарных ужинов по всему миру, появляясь в кадре с Чарли Шином, диджеем Халедом и Перлой Хадсон — бывшей женой гитариста Слэша.

Отмечая в 2023 году свое 40-летие, Сангха отпраздновала юбилей в лаунже Kiss Kiss Bang Bang в бутик-отеле в Лос-Анджелесе. Прокуроры заявляют, что официально женщина была безработной как минимум с 2019 года, поэтому вопросы об источниках ее доходов, позволяющих ездить на Range Rover и BMW, вполне закономерны. До 2019 года Сангха некоторое время работала в Stiletto Nail Bar в Студио-Сити — престижном районе в долине Сан-Фернандо.

Перри был не единственным человеком, который умер после покупки кетамина Сангхи, утверждают прокуроры в обвинительном заключении. В судебных документах говорится, что Коди Маклори умер от передозировки вскоре после того, как Сангха продала ему кетамин в августе 2019 года. По словам прокуроров, несмотря на то, что Сангха знала о смерти Маклори, она продолжала распространять запрещенные наркотики из своей квартиры в течение следующих пяти лет.

Сангха узнала об интересе Перри к кетамину от знакомого, который был в контакте с личным помощником актера и предложил дать ему бесплатный образец, говорится в судебных документах. Она стремилась создать атмосферу исключительности, назвав свой запас запрещенных веществ «изумительным» и сказав своему знакомому Эрику Флемингу:

«Возьми, пусть попробует, а я дам еще, если он захочет».

По словам прокуроров, через два дня после этого предложения Сангха сама отправила актеру образец кетамина в немаркированном стеклянном флаконе с синей крышкой. Правительство утверждает, что Флеминг и помощник Перри Кеннет Ивамаса выступили посредниками между ним и Сангхой.

На следующий день Ивамаса купил 25 флаконов кетамина от имени актера, а две недели спустя — еще 25 флаконов, к которым продавец в качестве комплимента добавила несколько леденцов с кетамином. По словам прокурора, в одном из этих флаконов содержалось вещество, которое в конечном итоге убило звезду «Друзей».

«Совершенно опустошены». Звезды сериала «Друзья» — о смерти Мэттью Перри

Флеминг и Ивамаса признали себя виновными. После того, как Сангха узнала о смерти Перри из новостей, она пыталась уничтожить доказательства своей причастности к его снабжению наркотиками, говорится в документах суда. «Удали всю нашу переписку», — велела она Флемингу. Однако, по словам прокуроров, в последующие месяцы эта осторожность, по-видимому, сошла на нет.

В июле, незадолго до ареста, Сангха опубликовала в соцсетях фотографию браслета с несколькими подвесками в виде грибов и подписала: «Достаю старые рейверские конфеты #ravetothegrave». Прокуроры расценили этот пост как намек на то, что Сангха «будет продолжать свой наркотический образ жизни до самой смерти», и назвали хэштег #ravetothegrave «бессердечным выбором слов, учитывая, что ее действия привели к гибели двух жертв».