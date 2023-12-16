Смерть актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», произошла в результате острого воздействия кетамина, которое привело к несчастному случаю. Об этом сообщил департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Другими факторами, способствовавшими смерти Перри, названы утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина — препарата для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов. При этом в экспертном заключении подчеркивается, что смерть актера была несчастным случаем.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на отчет о вскрытии, концентрация кетамина в крови Перри на момент его смерти была эквивалентна дозе, используемой для общей анестезии.

Согласно отчету, Перри проходил лечение от депрессии и тревоги, в рамках которого применялась терапия инфузией кетамина, отмечает CNN. Тем не менее, последний прием препарата в рамках этой терапии состоялся за полторы недели до смерти актера, то есть вещество не могло остаться в организме Перри с того времени.

Перри ранее открыто рассказывал о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В мемуарах, вышедших в 2022 году, он признавался, что в возрасте 49 лет едва не умер от чрезмерного употребления опиоидов — впал в кому на две недели и провел в больнице пять месяцев. Также актер утверждал, что из-за проблем с наркотической зависимостью практически не помнит первые три года съемок в «Друзьях».

28 октября Перри был найден без сознания в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе. Его похоронили 3 ноября на местном кладбище Форест-Лоун. Помимо ситкома «Друзья», он также снимался в популярных сериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Клиника», «Город хищниц» и «Хорошая жена», а также в фильмах «Девять ярдов», «Малыш», «Мошенники», «Папе снова 17» и многих других — преимущественно комедийного жанра.