Москва расценивает как провокационные заявления секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о готовности республики принять «новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Симонян в прямом эфире с журналистом-иноагентом «поддался на сознательно провокационно сформулированный вопрос», основанный на спекуляциях о якобы возможной мобилизации в России, которые распространяют Украина и Запад, указала Захарова. Утверждения на эту тему неоднократно опровергались российскими официальными лицами, напомнила дипломат.

«Усматриваем в упомянутых комментариях А. Р. Симоняна, который во время своего визита в Россию в феврале 2026 года много говорил о важности — в том числе для Армении — развития российско-армянских связей, еще одно свидетельство стремления властей республики услужить Западу и киевскому режиму», — сказала она.

Захарова также усмотрела продолжение тенденции «тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой». Подобными заявлениями армянские власти «поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас», добавила представитель МИД.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что никаких планов по проведению мобилизации в России нет. По его словам, подписывающих контракты с Минобороны «вполне достаточно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с RTVI назвал утверждения о планах провести новую волну мобилизации этой осенью «информационными утками», которые вбрасывает Киев.