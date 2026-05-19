Разработана новая стратегия США по борьбе с терроризмом — U.S. Counterterrorism Strategy 2026. Стратегия переориентирует ресурсы на защиту границ и внутреннюю безопасность США. Документ расширяет само понятие «терроризм» — теперь он включает латиноамериканские наркокартели и левых радикалов. Среди угроз названы также джихадистские движения. Иран назван главной угрозой на Востоке, а Европа получила жёсткую оценку за «добровольный упадок» из-за бесконтрольной миграции.

Белый дом опубликовал первую за несколько лет Стратегию США по противодействию терроризму. Документ, подписанный Трампом в мае 2026 года, — не просто обновление прежних подходов. Это принципиальный разрыв с логикой «войны с терроризмом» эпохи Буша и Обамы и прямое обвинение в адрес администрации Байдена в «политическом использовании» спецслужб.

Три врага вместо одного

Прежние стратегии США были сосредоточены на исламском терроризме. Новый документ содержит три угрозы.

Первая — наркотеррористы и транснациональные банды. Картели, согласно логике документа, убили больше американцев, чем все войны после 1945 года. Во время правления Байдена от наркотиков, доставляемых картелями, погибло больше американцев, чем военнослужащих США, за все время боевых действий. Именно поэтому борьба с картелями в документе на первом месте. Администрация уже провела десять ударов по наркосудам в Карибском море, заявив о снижении уровня морской контрабанды на 90%. Отдельным достижением названа операция «Абсолютное решение» — захват и экстрадиция в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вторая угроза — «наследие» исламского терроризма. Здесь основные акценты на «Аль-Каиду»*, особенно ее йеменское крыло АКАП* и ИГИЛ*, прежде всего афганское «Хорасан»*. Отдельно выделена «Братья-мусульмане»* как «корень современного джихадистского терроризма» — несколько ее ответвлений уже признаны террористическими организациями. Иран при этом назван «спонсором терроризма номер один» — операции «Полуночный молот» и «Эпическая ярость» представляют собой удары по его ядерным и военным возможностям.

Третья категория — «Сторонники насильственных акций — левые политические экстремисты, включая анархистов и антифашистов». Это самая необычная часть документа. В тексте новой Стратегии их прямо называют террористической угрозой наравне с картелями и джихадистами, ссылаясь при этом на убийство Чарли Кирка «радикалом, исповедовавшим крайние трансгендерные** идеологии». Спецслужбам предписано составить базу данных этих групп, отслеживать их связи с международными организациями — в частности, антифа — и «нейтрализовывать» до того, как они успеют причинить вред.

Европа

Раздел о Европе выдержан в жёстком для союзника тоне. Хотя европейские страны названы «главными и долгосрочными партнёрами», им в документе предъявляется много претензий.

По версии Белого дома, богатые союзники по НАТО превратились в «питательную среду для террористических угроз» из-за открытых границ и недостаточных контртеррористических ресурсов. «Неограниченная массовая миграция» объявлена «конвейером для террористов». Документ призывает ЕС «вернуться к традиционным принципам свободы слова, честно поговорить об исламизме» и взять на себя большую часть бремени собственной безопасности — в том числе в Африке.

Финальная оценка звучит как ультиматум: «Европа ещё имеет возможность изменить свою контртеррористическую судьбу, если признает реальную угрозу и немедленно примет меры».

При Байдене было плохо

Отдельная глава стратегии — плачевные выводы из работы предыдущей администрации. Документ утверждает, что при Байдене спецслужбы использовались как политический инструмент против консерваторов — отслеживали католиков, посещавших традиционные мессы, родителей, выступавших на заседаниях школьных советов, конгрессменов и самого Трампа. Авторы обещают, что при новой администрации контртеррористические полномочия не будут направлены против «обычных американцев, которые просто с нами не согласны», а те, кто злоупотреблял ими прежде, «заплатят полную судебную цену».

Оружие массового поражения и фентанил

Теперь стратегия антитеррора США относит к оружию массового поражения не только ядерные, биологические и химические угрозы, но и фентанил. Сотни тысяч американцев, погибших от передозировок, трактуются как жертвы WMD-атаки (жертвы оружия массового уничтожения) со стороны картелей и их государственных спонсоров. Борьба с прекурсорами для производства фентанила — прежде всего китайского происхождения — включена в список приоритетов наравне с предотвращением ядерного терроризма.

Доктрина Монро 2.0

Стратегия формализует то, что в документе называется «Трамп-короллари» — современную версию Доктрины Монро. США претендуют на исключительное право действовать в Западном полушарии без оглядки на суверенитет отдельных государств, если те «не могут или не хотят» бороться с картелями или сотрудничают с ними. Фактически это юридическое обоснование операций на территории Мексики, Венесуэлы, Колумбии и других латиноамериканских стран без их согласия.

Документ завершается фразой, которую Трамп произнёс после первой контртеррористической операции своего второго срока — она же вынесена в президентское предисловие: «Если вы причиняете вред американцам или планируете это сделать — мы найдём вас и убьём вас».

