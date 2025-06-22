Военная операция США против Ирана в ночь на 22 июня носила кодовое название «Полуночный молот», в ней было задействовано более 125 самолетов, включая семь бомбардировщиков-невидимок B-2. Об этом заявил на пресс-конференции глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, передают CNN и CBS.

Частью «Полуночного молота» была дезинформационная операция, в ходе которой несколько бомбардировщиков развернули над Тихим океаном в качестве приманки, рассказал Кейн.

«В рамках плана по поддержанию тактической внезапности часть ударной группы [B-2] проследовала на запад и в Тихий океан в качестве приманки — это была обманная операция, известная лишь крайне небольшому числу планировщиков и ключевых лидеров в Вашингтоне и Тампе», — заявил генерал.

Основная ударная группа из семи B-2 Spirit, в каждом из которых находилось по два члена экипажа, «тихо проследовала на восток, поддерживая минимальную связь», добавил Кейн.

Полет длился 18 часов и потребовал нескольких дозаправок в воздухе. Достигнув ближневосточного неба, бомбардировщики сопровождались американскими истребителями и самолетами поддержки в «сложном, жестко рассчитанном по времени маневре», заявил генерал.

Перед тем, как самолеты вошли в воздушное пространство Ирана, американская подводная лодка выпустила более двух десятков крылатых ракет «Томагавк» по целям на объекте в Исфахане.

Когда самолеты приблизились к своим целям, США применили «несколько тактик обмана, включая ложные цели», а истребители очистили воздушное пространство перед бомбардировщиками, проверяя наличие вражеских самолетов и ракет класса «земля-воздух», рассказал Кейн.

Около 18:40 21 июня по восточному времени (2:10 утра 22 июня по Ирану) ведущий бомбардировщик сбросил две противобункерные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) на объект в Фордо. В течение следующих 25 минут на другие два объекта были сброшены 14 бомб, сказал Кейн.

По «ключевым объектам надводной инфраструктуры» ядерного комплекса в Исфахане было выпущено более 20 крылатых ракет «Томагавк» с подлодки.

Около 19:00 по восточному времени американские самолеты покинули воздушное пространство Ирана, не встретив сопротивления.

В общей сложности в операции было задействовано более 125 самолетов, в том числе истребители, разведчики и заправщики, а также более 75 единиц высокоточного оружия, уточнил глава Объединенного комитета начальников штабов.

Вылет B-2, произведенный с базы в Миссури, стал самой продолжительной миссией этих бомбардировщиков со времен терактов 11 сентября, отметил Кейн.

«Первоначальная оценка ущерба показывает, что все три объекта получили чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения. Наши силы остаются в состоянии повышенной готовности и полностью готовы отреагировать на любые иранские ответные действия или атаки посредников, что было бы крайне неудачным выбором», — заявил генерал.

Министр обороны США Пит Хегсет в свою очередь назвал атаку «невероятным и ошеломляющим успехом». По его словам, иранская ядерная программа «уничтожена». Он подчеркнул, что операция не была направлена против иранского народа и войск республики.