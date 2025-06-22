Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Иран о том, что удар по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе был разовой акцией, не нацеленной на смену режима в стране. Об этом сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и CBS News со ссылкой на источники.

Операция планировалась в обстановке строжайшей секретности, пишет WSJ. Принятию решения предшествовали «недели» обсуждений в Белом доме и тщательная военная подготовка. По данным газеты, удары напрямую координировались с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам источника Reuters в Белом доме, в преддверии бомбардировок Трамп колебался между угрозами боевых действий и призывами к возобновлению переговоров с Ираном по ядерной программе.

Трамп пришел к выводу, что удары — «правильное решение», как только «убедился, что Тегеран не заинтересован в достижении ядерного соглашения» и удостоверился в «высокой вероятности успеха» атаки, заявил собеседник агентства.

Для удара по Фордо использовались три американских бомбардировщика B-2, каждый из которых был вооружен двумя «противобункерными» бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP), передает CBS со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Пентагона. B-2 Spirit — единственные самолеты, способные нести эти тяжелые боеприпасы.

Объект по обогащению урана высокого качества в Фордо находится на глубине более 90 метров под горой и защищен мощными средствами ПВО, отмечает телеканал. Бомбы GBU-57 способны пробить более 60 м горной породы прежде чем взорваться, пишет WSJ. Ранее они никогда не использовались в боевых действиях.

«Это действительно специализированное оружие для очень специфического набора целей, которые встречаются нечасто», — объяснил газете бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан.

Президент США Дональд Трамп в своем обращении после атак назвал Фордо основным объектом ударов, отметив, что на него был сброшен полный комплект бомб. Первоначальная оценка ущерба показала, что объект в Фордо «снят с повестки дня», заявил The New York Times (NYT) неназванный американский чиновник.

Натанз и Исфахан были поражены крылатыми ракетами «Томагавк», запущенными с подводных лодок, сообщили CBS источники в американском Минобороны. Fox News утверждает, что американские субмарины находились в 640 км от берега и запустили 30 ракет.

Что известно об объектах, по которым ударили США

Ядерный комплекс в Натанзе расположен примерно в 250 км к югу от Тегерана и считается крупнейшим в Иране предприятием по обогащению урана, отмечает CNN. По данным аналитиков, он используется для разработки и сборки центрифуг для обогащения урана — ключевой технологии, которая превращает уран в ядерное топливо.

Согласно данным организации Nuclear Threat Initiative (NTI), комплекс в Натанзе состоит из шести надземных зданий и трех подземных сооружений. 13 июня по нему наносил удары Израиль. Спутниковые снимки показали, что в результате была разрушена надземная часть опытного завода по обогащению топлива.

Секретный завод в Фордо находится в 30 км от города Кум на северо-западе Ирана. Считается, что там происходит обогащение урана до почти оружейного класса. Высокопоставленный источник Reuters в Иране утверждает, что большая часть высокообогащенного урана с объекта в Фордо была вывезена перед атакой.

В 2023 году МАГАТЭ заявило, что Иран в нарушение соглашений о гарантиях обогащает уран в Фордо до 60-процентной чистоты. Агентство также сообщало, что обнаружило в Фордо частицы урана, обогащенные до чистоты 83,7%, что близко к оружейному уровню.

В Исфахане находится крупнейший иранский ядерный исследовательский комплекс. Предположительно он является центром ядерной программы Ирана. По данным NTI, там работают 3 тысячи ученых. Ранее Исфахан подвергся израильским ударам.

Высокопоставленный американский чиновник заявил Fox News, что Исфахан, а не Фордо, был «самой сложной целью». Для успешного нанесения удара по нему требовалось точное наведение и обширная разведывательная информация, поскольку объект также расположен под землей.

Уничтожение этого комплекса может задержать реализацию иранской ядерной программы на годы — если в Иране нет других еще не обнаруженных подобных объектов, пишет NYT.

Возможные последствия ударов

Дональд Трамп в своем обращении назвал целью ударов уничтожение мощностей Ирана по обогащению урана и «прекращение ядерной угрозы». По его утверждению, ключевые объекты страны по обогащению урана «целиком и полностью» уничтожены. Трамп пригрозил Тегерану более масштабными ударами в случае ответных действий.

Иран отрицает попытки создать ядерное оружие, заявляя, что его программа преследует исключительно мирные цели. МИД Ирана после атаки США предупредил, что оставляет за собой «все возможности» для защиты республики. Тегеран призвал Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание и осудить действия Вашингтона.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заверила, что развитие ядерной промышленности страны не остановится.

Аналитики, мнение которых приводит Reuters, считают, что Иран в ответ на удары может перекрыть Ормузский пролив — важнейшую в мире нефтяную артерию. Такой шаг может вызвать хаос на нефтяных рынках и в мировой экономике, рассуждает CBS.

Однако Иран тем самым нарушит экспорт собственной нефти, лишив свою экономику важнейших доходов. Кроме того, он может настроить против себя другие страны, которые до сих пор не вмешивались в конфликт, считает телеканал.

В числе других возможных ответных шагов Тегерана аналитики называют атаки на военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке, усиление ракетных обстрелов Израиля, а также активизацию антиамериканских и антиизраильских группировок.