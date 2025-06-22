США 22 июня нанесли первый с 1979 года массированный удар по Ирану, атаковав три крупнейших ядерных объекта. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении устава ООН и международного права. Как на американские удары отреагировали в России и мире — в обзоре RTVI.

Иран

МИД Ирана:

США, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, грубо нарушили Устав ООН, нормы международного права и Договор о нераспространении ядерного оружия, совершив нападение на мирные ядерные объекты Ирана.

События сегодняшнего утра возмутительны и неизбежно повлекут за собой долгосрочные последствия. Каждое государство — член ООН должно быть глубоко обеспокоено этим крайне опасным, противоправным и преступным актом.

В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законные меры самообороны, Иран оставляет за собой все возможные варианты для защиты своего суверенитета, национальных интересов и граждан.

Агрессия США по нападению на мирные ядерные объекты Ирана <…> раскрыла всем преступное соучастие и участие США в планировании и военном нападении [Израиля] на Иран.

Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:

Поздравляю вас, президент Трамп. Ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием мощи и справедливой силы Соединенных Штатов изменит ход истории.

В рамках операции «Восходящий лев» Израиль продемонстрировал поистине выдающиеся результаты. Но в сегодняшних действиях против иранских ядерных объектов Америка превзошла всё. Она сделала то, на что не способна ни одна другая страна в мире.

История запомнит, что президент Трамп принял решение не допустить попадания самого опасного оружия в руки самого опасного режима на планете. Его лидерство стало поворотным моментом, который может привести Ближний Восток — и не только его — к будущему мира и процветания.

Президент Трамп и я часто повторяем: «Мир достигается через силу». Сначала приходит сила, затем наступает мир. И сегодня ночью президент Трамп и Соединенные Штаты проявили настоящую силу.

США

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер:

Президент Трамп должен предоставить американскому народу и конгрессу ясные ответы относительно действий, которые были предприняты сегодня вечером, и их последствий для безопасности американцев.

Никакому президенту не может быть позволено единолично вести эту нацию маршем во что-то, имеющее такие последствия, как война, с неустойчивой угрозой и без стратегии

Ни одному президенту не должно быть позволено в одностороннем порядке втягивать страну во что-то настолько серьезное, как война, с использованием беспорядочных угроз и не имея стратегии. <…>

Противостояние безжалостной кампании террора, ядерным амбициям и региональной агрессии Ирана требует силы, решимости и стратегической ясности. Опасность более масштабной, продолжительной и разрушительной войны теперь резко возросла.

Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес (демократ):

Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса.

Он импульсивно рискнул начать войну, которая может вовлечь нас в ловушку на протяжении поколений. Это абсолютное и явное основание для импичмента.

ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш:

Я глубоко обеспокоен применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, — и прямая угроза международному миру и безопасности.

Растет риск того, что конфликт может быстро выйти из-под контроля — с катастрофическими последствиями для мирного населения, региона и всего мира.

Я призываю государства-члены к деэскалации и соблюдению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права.

В этот тревожный час крайне важно не допустить спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия.

Единственная надежда — это мир.

Россия

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев:

Понимаю, что любые аналогии неуместны. Но, находясь в День памяти и скорби в крепости-герое Брест, не могу отделаться от ощущения, что Дональд Трамп, имеющий весьма поверхностные знания о ходе и итогах Второй мировой войны, даже и не подозревает, что удар по Ирану был нанесен в ночь на 22 июня, в 4 утра…

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов:

Ловушка, в которую может теперь попасть Трамп, незатейлива, но эффективна. Если Иран сейчас ответит по американским объектам, США автоматически придется втягиваться в военные действия дальше.

Если же не ответит или ответит вяло, формально, израильское руководство и его американские союзники-неоконы усилят давление на Белый дом: иранский режим надо добить, пока тот слаб, и добиться его смены на удобное. Иначе вопрос нельзя считать решенным. Сможет ли (и захочет ли) Трамп противостоять такому давлению, сомнительно.

Рискнем предположить, что Иран сейчас не станет отвечать напрямую по американским объектам, чтобы не провоцировать дальнейшее и уже необратимое вовлечение Вооруженных сил США, но постарается расширить удары по Израилю. В ответ на это Нетаньяху активизирует усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости смены иранского режима, на что пока Трамп не готов, само это понятие ему мировоззренчески чуждо. Но логика втягивания в конфликты редко преодолима.

Политолог Сергей Марков:

Почему США напали на Иран сейчас, а не нападали долгие годы? Потому что раньше США боялись. Боялись массовой волны массовых терактов в ответ. Считалось, что Иран и его союзники как Хезболла в качестве ответа приготовили сотни спящих ячеек и если надо- Иран проведёт сотни массовых терактов в городах США и Израиля.

Но война Израиля в Ливане показала, что никаких сотен спящих ячеек нет. И тогда Израиль и США поняли, что можно бить Иран без серьезного ответа. Так миролюбивость подвела Иран под войну.

Это урок России: как только Запад видит и миролюбивость и сопротивление своему диктату — удар Запада со всей жестокостью неизбежен. Такова империалистическая сущность Запада.

Ближний Восток

Хуситы:

Политбюро йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы):

Мы осуждаем и порицаем жестокую и трусливую агрессию США против Исламской Республики Иран. Агрессия против Ирана является вопиющим нарушением всех международных законов и конвенций, представляет собой опасную эскалацию, а также прямую угрозу региональной и международной безопасности и миру.

Мы заявляем о своей поддержке Исламской Республики Иран — ее руководства, народа и армии — в противостоянии сионистской и американской агрессии.

Член политбюро хуситов Мохаммед аль-Бухейти:

Наш военный ответ приближается — на первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море. <…> Мы будем обострять и расширять масштабы конфликта, пока эта агрессия не прекратится.

Мы будем реагировать на любую агрессию, направленную против нас или любой исламской страны. Арабские и исламские народы должны действовать, потому что США хотят изменить весь Ближний Восток. Иран не просил нас вмешиваться, и мы не будем ждать, пока они попросят нас действовать.

Американская агрессия против Ирана представляет собой опасную эскалацию и прямую угрозу региональной и международной безопасности и миру. Мы заявляем о своей поддержке Ирана.

Аккаунт армии Йемена в соцсети X:

Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод.

МИД Саудовской Аравии:

Саудовская Аравия с глубокой озабоченностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике Иран, а именно за нанесением ударов США по иранским ядерным объектам. Королевство подтверждает свою позицию, изложенную в заявлении от 13 июня 2025 года, в котором оно осудило и выразило возмущение нарушением суверенитета [Ирана].

Королевство подчеркивает необходимость прилагать все усилия для сдержанности, деэскалации… Королевство также призывает международное сообщество удвоить усилия в этих чувствительных обстоятельствах для достижения политического решения, которое обеспечит урегулирование кризиса

Правительство Ирака:

Правительство Ирака выражает глубокую озабоченность нападением на ядерные объекты в Иране и осуждает его. Оно представляет серьезную угрозу безопасности и миру в регионе Ближнего Востока и подвергает региональную стабильность значительным рискам… Продолжение атак может привести к опасной эскалации, последствия которой выйдут за пределы одного государства и затронут стабильность региона и мира.

МИД Омана:

Министерство иностранных дел выразило глубокую обеспокоенность и осудило эскалацию, вызванную прямыми авиаударами США по объектам на иранской территории. Оман осуждает эту незаконную агрессию и призывает к немедленной деэскалации.

Действия США угрожают расширением масштабов войны и являются серьезным нарушением международного права и Устава ООН, запрещающего применение силы, а также посягательство на национальный суверенитет государств и их законное право на развитие мирных ядерных программ

Евросоюз

Глава евродипломатии Кая Каллас:

Ирану не должно быть позволено создавать ядерное оружие, поскольку это стало бы угрозой региональной безопасности. Я призываю все стороны остановиться и вернуться за стол переговоров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Великобритания

Премьер-министр Великоритании Кир Стармер:

Ядерная программа Ирана представляет серьезную угрозу международной безопасности. Ирану никогда не должно быть позволено разработать ядерное оружие, и США приняли меры для устранения этой угрозы.

Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, и обеспечение стабильности в регионе является приоритетом. Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для выхода из этого кризиса.

Казахстан

МИД Казахстана: